Samsung, LEVEL kulaklık serisini satışa sunmak üzere

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Uzun süredir mobil cihazları yanında farklı kategoriler altında kendi aksesuarlarını da satışa sunan Samsung, LEVEL adlı üst seviye kulaklık serisini piyasaya sürmek üzere.
İlk olarak MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkan seride LEVELin kulakiçi kulaklık, LEVELon kulaküstü kulaklık ve LEVELover kablosuz kulaküstü kulaklık modelleri yer alıyor.
LEVELin modeli metal alaşımlı kenarları ile üst seviye bir kulaklık hissi verirken, kablo üzerinde müzik uygulamalarının kontrolü için butonlar bulunuyor. Ayrıca bu kısma S-Voice aktivasyon butonu da eklenmiş. Böylece menüye girmeden Samsung mobil cihazınızda doğrudan S-Voice uygulamasını başlatabiliyorsunuz. LEVELin modelinin fiyatı 149$.
LEVELon kulaküstü kablolu kulaklık ise 40mm boyutlarında hoparlörlere sahip. S-Voice eklentili kontrol tuşları bu üründe de yer alırken, NFC bağlantı seçeneği unutulmamış. LEVELon kulaklık modelinin fiyatı 199$.
LEVELover ise serinin amiral gemi kulaküstü kablosuz kulaklık modeli. 50mm hoparlörler ile üst seviye ses kalitesi sunmayı amaçlayan LEVELover, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve NFC ile kolayca eşleşebiliyor. S-Voice destekli kontrol merkezi bu üründe de mevcut ancak kulaklığın yan kısmında Smart Touch adında dokunmatik bir alana entegre edilmiş. LEVELover ürünün fiyatı 349$.
Tüm seride gürültü engelleyici mikrofonlar mevcut. Ayrıca ürünler için korumlı kılıf da sunuluyor. LEVEL serisi kulaklıkların yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.
http://www.sammobile.com/2014/04/24/samsungs-new-premium-headphone-lineup-level-coming-soon/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Beats al Beast iyi diyecek ama hayatında Beats kullanmamıştır.. Marka takıntısı başka birşey değil.
2 aydır çok baktım gezmedim mağaza kalmadi dinledim baktım tek tek ve zaten bir ürünü almadan önce çok inceler araştırır öyle alırım.
Beats almadım çünkü apaçi işi oldu çakmaları satılıyor artık.
Dün Sahibinden.com da biriyle pazarlık sonucu gittim 300 liraya Samsung Level On kulaklığı satın aldım. Sıfır jelatinleri bile açılmamış halde aldım ürünü ben açtım.
Gayet doğru bir tercih yaptım çünkü alacağım diğer ürünlerin bu üründen fazlası yoktu.
Zamanla kullanıcı yorumumu da yazacağım arkadaşlar.
Ayrıca tasarım özürlü firmanın kulaklık üretiminde farklı bir yol izlemeyerek beatsvari bir tasarım yapmış. Bir tuşla uygulama çalıştırıyormuş sadece s-voice. Sony ise mh1c kulaklığına uygulama atama tuşu koymuştu ve bu tuş istediğin bir uygulamayı çalıştırıyor hemde bütün androidlerde. Plastikçilerden başka ne beklenirki.
Ayrıca kulaklıkların hangi firma tarafından üretildiği hakkında bir bilgi varmı beats-monster cable ilişkisi gibi mi yoksa direk samsung mu üretiyor
'metal alaşımlı kenarları ile üst seviye bir kulaklık hissi verirken' yurtdışı fiyatı 149 dolar olacak kulaklık da bir zahmet hissi vermesin öyle olsun
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