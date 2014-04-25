Samsung, LEVEL kulaklık serisini satışa sunmak üzere





Uzun süredir mobil cihazları yanında farklı kategoriler altında kendi aksesuarlarını da satışa sunan Samsung, LEVEL adlı üst seviye kulaklık serisini piyasaya sürmek üzere.





İlk olarak MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkan seride LEVELin kulakiçi kulaklık, LEVELon kulaküstü kulaklık ve LEVELover kablosuz kulaküstü kulaklık modelleri yer alıyor.





LEVELin modeli metal alaşımlı kenarları ile üst seviye bir kulaklık hissi verirken, kablo üzerinde müzik uygulamalarının kontrolü için butonlar bulunuyor. Ayrıca bu kısma S-Voice aktivasyon butonu da eklenmiş. Böylece menüye girmeden Samsung mobil cihazınızda doğrudan S-Voice uygulamasını başlatabiliyorsunuz. LEVELin modelinin fiyatı 149$.





LEVELon kulaküstü kablolu kulaklık ise 40mm boyutlarında hoparlörlere sahip. S-Voice eklentili kontrol tuşları bu üründe de yer alırken, NFC bağlantı seçeneği unutulmamış. LEVELon kulaklık modelinin fiyatı 199$.





LEVELover ise serinin amiral gemi kulaküstü kablosuz kulaklık modeli. 50mm hoparlörler ile üst seviye ses kalitesi sunmayı amaçlayan LEVELover, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve NFC ile kolayca eşleşebiliyor. S-Voice destekli kontrol merkezi bu üründe de mevcut ancak kulaklığın yan kısmında Smart Touch adında dokunmatik bir alana entegre edilmiş. LEVELover ürünün fiyatı 349$.





Tüm seride gürültü engelleyici mikrofonlar mevcut. Ayrıca ürünler için korumlı kılıf da sunuluyor. LEVEL serisi kulaklıkların yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.sammobile.com/2014/04/24/samsungs-new-premium-headphone-lineup-level-coming-soon/