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Samsung, LEVEL kulaklık serisini satışa sunmak üzere

5 yıl
1,8b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung, LEVEL kulaklık serisini satışa sunmak üzere

Uzun süredir mobil cihazları yanında farklı kategoriler altında kendi aksesuarlarını da satışa sunan Samsung, LEVEL adlı üst seviye kulaklık serisini piyasaya sürmek üzere. 

İlk olarak MWC 2014 etkinliğinde görücüye çıkan seride LEVELin kulakiçi kulaklık, LEVELon kulaküstü kulaklık ve LEVELover kablosuz kulaküstü kulaklık modelleri yer alıyor. 

LEVELin modeli metal alaşımlı kenarları ile üst seviye bir kulaklık hissi verirken, kablo üzerinde müzik uygulamalarının kontrolü için butonlar bulunuyor. Ayrıca bu kısma S-Voice aktivasyon butonu da eklenmiş. Böylece menüye girmeden Samsung mobil cihazınızda doğrudan S-Voice uygulamasını başlatabiliyorsunuz. LEVELin modelinin fiyatı 149$.

LEVELon kulaküstü kablolu kulaklık ise 40mm boyutlarında hoparlörlere sahip. S-Voice eklentili kontrol tuşları bu üründe de yer alırken, NFC bağlantı seçeneği unutulmamış. LEVELon kulaklık modelinin fiyatı 199$.

LEVELover ise serinin amiral gemi kulaküstü kablosuz kulaklık modeli. 50mm hoparlörler ile üst seviye ses kalitesi sunmayı amaçlayan LEVELover, Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve NFC ile kolayca eşleşebiliyor. S-Voice destekli kontrol merkezi bu üründe de mevcut ancak kulaklığın yan kısmında Smart Touch adında dokunmatik bir alana entegre edilmiş. LEVELover ürünün fiyatı 349$.

Tüm seride gürültü engelleyici mikrofonlar mevcut. Ayrıca ürünler için korumlı kılıf da sunuluyor. LEVEL serisi kulaklıkların yakın zamanda piyasaya sürülmesi bekleniyor.  

http://www.sammobile.com/2014/04/24/samsungs-new-premium-headphone-lineup-level-coming-soon/ Yorum Yaz
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SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Paso üzerinde tuşlardan bahsetmişsiniz, hani nerede teknik özellikleri ?
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DH Misafiri 3 yıl
6000 tl ye aldıgım samsung 65 uh 8000 tv de bluetooth kulaklıkla tv seyretme özelligi var.164 tl ye aldıgım philips 7000 bluetooth kulaklıkları tanımadı tv.samsung burda insanları çok daha pahalı olan kendi kulaklıklarını almaya mecbur bırakıyor.
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volkan_kolay 4 yıl
Bu işten anlamayan birine sor ki.. abi 200 ila 500 tl seviyesinde kulaklık alacağım ne alayım..

Beats al Beast iyi diyecek ama hayatında Beats kullanmamıştır.. Marka takıntısı başka birşey değil.

2 aydır çok baktım gezmedim mağaza kalmadi dinledim baktım tek tek ve zaten bir ürünü almadan önce çok inceler araştırır öyle alırım.

Beats almadım çünkü apaçi işi oldu çakmaları satılıyor artık.

Dün Sahibinden.com da biriyle pazarlık sonucu gittim 300 liraya Samsung Level On kulaklığı satın aldım. Sıfır jelatinleri bile açılmamış halde aldım ürünü ben açtım.

Gayet doğru bir tercih yaptım çünkü alacağım diğer ürünlerin bu üründen fazlası yoktu.

Zamanla kullanıcı yorumumu da yazacağım arkadaşlar.



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doctor5945 5 yıl
samsungun ürünleri telefon ve tablet hariç güzel rekabetçi fiyatları var alınır kullanılır.
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DH Misafiri 5 yıl
Çok çirkin
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travers 5 yıl
Plastik olmasını savunan arkadaş ve ona kaliteli kulaklık olarak beats'ı gösteren insanlar var bu forumda. Düşününce diyorum ki acaba teknoloji forumu değilde başka bir foruma mı geldim ? Hayatınızda beats dışında kulaklık bilmez misiniz ? Sony kulaklık kullanıyorum 499$ yurt dışı fiyatı ve kablosuz herhangi bir bağlantısı yok plastikte değil.

Ayrıca tasarım özürlü firmanın kulaklık üretiminde farklı bir yol izlemeyerek beatsvari bir tasarım yapmış. Bir tuşla uygulama çalıştırıyormuş sadece s-voice. Sony ise mh1c kulaklığına uygulama atama tuşu koymuştu ve bu tuş istediğin bir uygulamayı çalıştırıyor hemde bütün androidlerde. Plastikçilerden başka ne beklenirki.
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drserk 5 yıl
galiba kulaklıklar sadece şekilden ibaret
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MassiveDynamic 5 yıl
Kulaklık daha üretilmedi bir audiofil (audiophile) bile test etmedi adamlar dandik samsung yoluyora başladı çoluk çocukla muhattap oluyoruz işe bak

Ayrıca kulaklıkların hangi firma tarafından üretildiği hakkında bir bilgi varmı beats-monster cable ilişkisi gibi mi yoksa direk samsung mu üretiyor

'metal alaşımlı kenarları ile üst seviye bir kulaklık hissi verirken' yurtdışı fiyatı 149 dolar olacak kulaklık da bir zahmet hissi vermesin öyle olsun
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starmaster 5 yıl
Plastik olup olmaması çok önemli değil . Önemli olan ses kalitesi. Ama blutooth pek üst seviye kulaklıklarda tercih edilmez.
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Lemans 5 yıl
Türkiye de kac kisi s voice yi kullaniyor kac kisi nfc yi kullaniyor sanki.Buralarda tutmaz bu urunler o fiyata ses kalitesi cok daha yuksek kulaklik alinir.
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starmaster 5 yıl
Bi o kalmıştı zaten samsungun üretmediği yakında samsung markalı iç çamaşır görürsen şaşırma ??
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