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Samsung Nexus Prime ve Ice Cream Sandwich'den kötü haber

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Android dünyası tüm dikkatini 11 Ekim'de tanıtılacak olan yeni sürüm Ice Cream Sandwich ve Samsung Nexus Prime modeline çevirmişti. Apple'ın beklendiği gibi bir model çıkarmaması üzerine biraz daha önem kazanan tanıtım kablosuz ürünler fuarı CTIA 2011'deki bir etkinlikte gerçekleştirilecekti.

Ancak bugün şok bir haber geldi. Ice Cream Sandwich ve Samsung Nexus Prime modelinin tanıtımının belirsiz bir zamana ertelendiği duyuruldu.

Google ve Samsung tarafından yapılacak ortak açıklamada yeni ürünün tanıtımını ertelemeye karar verdiklerini, zamanın uygun olmadığını anladıklarını ve sonradan açıklanacak bir tarihte tanıtımı yapacaklarını duyurdu.

Bu haber meraklıları üzerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Zira Eric Schmidt yeni sürüm için acele ettiklerini Ekim veya Kasım gibi tanıtımın yapılacağını açıklamıştı. Ekim ayı iptal olduğuna göre Kasım ayında bir tanıtım yapılması muhtemel. Ancak iPhone 4S lansmanının beklentilerin altında olması rakiplerine ürünleri üzerinde biraz daha çalışmaya karar vermelerine sebep olmuş olabilir.

Tanıtılması beklenen Nexus Prime modelinin özellikleri 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya şeklindeydi.

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ressambdrm 8 yıl en beğenilen
Centauri
sertacarslaniPhone 4s fiyaskosundan sonra bekliyorduk zaten, yeni çıkacak ürünlerde bu durum ya fiyata, ya donanıma yansır diye...
Ozellikleri belli oldu zaten iPhone 4s ten daha yavas, kamerasi daha kotu, isciligi daha kotu, isletim sistemi zaten daha kotu, uygulamalari daha kotu. Ama muhtemelen en iyi Android telefon.

Saçmalamaz mısın? Piyasaya 6 ay önce çıkmış telefonlar bile iphone4s ten kat ve kat daha iyi. Biraz incelersen hd ekranlı, 8mp kameralı 1080p video kaydı yapan, 1.5ghz dual core işlemcili 1 gb ramli modeller görebilirsin. Hani insan fanboy olur da bu kadar saçmalamaya gerek yok. Ios daha iyi bir işletim sistemi değil, daha kaliteli uygulamalar barındıran bir platform. Onun haricinde bom boş saçma sapan bir şey.
Ben android sever bir insan olmama karşın ios'un uygulama kalitesini ve işletim sistemi stabilitesini kabul ediyorum ve android'in bir gün böyle olmasını diliyorum. Sen ise kendi kendine atıp tutuyorsun. Iphone 4s dediğin şey eskisinin çift çekirdekli ve 8mp kameralısı. Tanıtım için saatler harcamalarına gerek yoktu, 2snlik bir video yeterliydi.
CentaurisertacarslaniPhone 4s fiyaskosundan sonra bekliyorduk zaten, yeni çıkacak ürünlerde bu durum ya fiyata, ya donanıma yansır diy...
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YasinCC 8 yıl
Bir insan bir markaya bağlı olurda bu kadarmı olur ya bizim insanlarımıza mı özel anlamadım gitti bu marka tutma olayı bende ıphone kullanıcısıyım stabil felan diyorsunuz yahu cihazda bir şey yapamıyorsun ki zaten neye göre stabil kişiselleştiremediğin bir cihazı neyini seviyorsun bu kadar ?? :/
A5 işlemci tegra2 den %30 felan daha hızlı kullanan kişide bunu anlamaz bile hadi hızlı oldu neyde kullanıcan internettemi zaten flash açmıyor telefon flashı kapatınca huawei x5 de uçuyor internette ben SGS 2 yi elime aldıktan sonra kendi ıphone telefonumdan soğudum daha başka bir söze gerek yok sanırsam.
Bir insan bir markaya bağlı olurda bu kadarmı olur ya bizim insanlarımıza mı özel anlamadım gitti bu marka tutma olayı bende ıphone kullanıcısıyım stabil felan ...
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Menow 8 yıl
Steve Jobs'un vefatı sizcede yeterli bir sebep değilmi?

Samsung her ne kadar Apple ile büyük sıkıntılar yaşasada yapılan bu hareket etik bir davranıştır... Bir çok teknoloji düşkünü insan ve Apple yas tutarken, rekabeti Apple ile kızıştırmak hiç bir firmaya yakışmaz! Ki çıkacak olan bu ürün iPhone'a rakip olarak çıkatılıyor.

Ben Google ve Samsung firmasına helal olsun diyorum...

Ertelemenin çok uzun olacağını sanmıyorum...
Steve Jobs'un vefatı sizcede yeterli bir sebep değilmi?Samsung her ne kadar Apple ile büyük sıkıntılar yaşasada yapılan bu hareket etik bir davranışt...
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dhemir 8 yıl
yapilan guzel bi hareket ama bu durumun arkasina siginip da insallah su tanitim olayini fazla uzatmazlar cikartacaklarsa cikartsinlar...
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pogomania 8 yıl
Peki soyle diyebilir miyiz? Apple iphone besi cilartmadi cunku google'dan gelecek teknolojiye gore hareket edip oyle bir tanitim yapacakti ( nette 12 ekimde apple tekrar bir tanitim yapacak deniyor ) bunu duyan google boyle bir onlem almis olabilir mi yada google samsung firmasinin kendinin uzerinde isim yapmasini istememis olabilir mi?
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Faux Carnival 8 yıl
Google ve Samsung'dan son derece onurlu bir davranis. Saygiyla onlerinde egiliyorum.
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norton772 8 yıl
bence çok şeyi çok yönlü iyi yapabilen bir işletim sistemi, çok az şeyi kararlı yapabilen bir işletim sisteminden çok daha iyidir. tek bir telefona kararlı bir sistem geliştirmek kolay. onlarca telefonu da besleyebilen bir sistemi yapsınlar bakalım öyle kolay olacakmı görelim. iphone'cular hiç bir taraflarını yırtmasınlar. bende iphone kullandım. evet iphone iyi bir telefonDU ! artık rakipleri daha iyi, bu bir gerçek. üstelik daha b planını bile açıklamadı android cephesi. 4s'mi tam bir hayal kırıklığı bence.
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umutarslan.com 8 yıl
rekabet iyidir diye boşa demiyoruz.
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OBA INC 8 yıl
Çamaşır yıkamayıp ütü yapmayan iPhonedan sonra anlaşılan paniklediler. Tabi yine bütün sene boyunca iPhone yetişmeye çalışacaklar.
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furkant1 8 yıl
Centauri
Ayrica insan gozunun gorme siniri 300 ppi iken, iPhone4 326ppi iken daha yuksek cozunurluk kagit uzerinde iyi gorunmekten baska ne ise yariyor?

Heh yüksek çözünürlük çıktıya şimdide başımıza "İnsanın görme sınırı 300ppi neden daha yüksek çözünürlük" çıktı. Ayıp yani yaptığınız.. İlla bişey bulacaksınız. Retina çıkınca "Retina ekranım var benim" diye hava atarken öyle demiyodunuz. Biraz bilerek, ciddi ve doğru yorum yapın.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Buraya da yazıyorum bıkmadanda yazmaya devam edeceğim..

Yok şu bundan iyi yok bu bundan iyi. Tamam tartışmak güzeldir ama bu olayı "Benim babam senin babanı döver." e getirmek komik arkadaşlar yapmayın. Eleştirinin de bir sınırı var bir zaman sonra hakarete gidiyor yoktan yere birbirinizi kırıyorsunuz.Ben iphone alırım öteki gider htc alır bir diğeri bir başkasını..

İnsanların seçimine saygı duymayı öğrenmeyi bildiğimizi varsayıyorum ve varsayımlarımı doğrulayan iletiler yazın ki insanlar sizden öğrenecek ve sizi takdir edecek birşeyleri olsun.
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furkant1 8 yıl
Donanım güncellemesine gitmeye karar vermiş olabilirler, daha seri üretime geçmemişti.
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sahoron 8 yıl
Centauri
Ozellikleri belli oldu zaten iPhone 4s ten daha yavas, kamerasi daha kotu, isciligi daha kotu, isletim sistemi zaten daha kotu, uygulamalari daha kotu. Ama muhtemelen en iyi Android telefon.

Arkadaş lafı dolandırıyor, farklı şeyler söylüyor ama açıkcası ben yeni bir rekor istiyorum diyor :D
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El_domingo 8 yıl
Gozunu seveyim rekabetin nerde rekabet var orda gelişim,ucuzluk ve bereket var....apple firmasını pahallı ve sınırlayıcı politalarını sevmem ama hakkaten onlar olmasa bu piyasa 10 sene gerideydi...eğer şidiki boyutlarına yakın boyutlarda 4" gibi bi telefon cıkarabilselerdi...hala bir numaraydılar...androidin kullanımı daha basit bi hale gelmeli...ve firmalar guncellemelerini daha cabuk sağlamalı....
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musti545 8 yıl
herkes apple yüzünden elindeki kozları kullanmıyor...
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Selfroot 8 yıl
Lütfen saçmalamayı bir kenera bırakın olayın kesinlikle Samsung yada Google ile bir ilgisi yok o kadar video yayınlayıp reklam yapıp sonradan ertelenme olmaz olay Steve Jobs ile ilgili , bu yaptıkları gayet güzel bir davranış Steve Jobs öldükden sonra böyle bir şey yapmak resmen büyük patronunuzda öldü piyasa tamamen bize kaldı anlamına gelir ve bu hoş bir durum olmaz oyüzden ertelenmesi gayet normal.
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