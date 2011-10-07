Samsung Nexus Prime ve Ice Cream Sandwich'den kötü haber

Haber Editörü
Android dünyası tüm dikkatini 11 Ekim'de tanıtılacak olan yeni sürüm Ice Cream Sandwich ve Samsung Nexus Prime modeline çevirmişti. Apple'ın beklendiği gibi bir model çıkarmaması üzerine biraz daha önem kazanan tanıtım kablosuz ürünler fuarı CTIA 2011'deki bir etkinlikte gerçekleştirilecekti.
Ancak bugün şok bir haber geldi. Ice Cream Sandwich ve Samsung Nexus Prime modelinin tanıtımının belirsiz bir zamana ertelendiği duyuruldu.
Google ve Samsung tarafından yapılacak ortak açıklamada yeni ürünün tanıtımını ertelemeye karar verdiklerini, zamanın uygun olmadığını anladıklarını ve sonradan açıklanacak bir tarihte tanıtımı yapacaklarını duyurdu.
Bu haber meraklıları üzerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Zira Eric Schmidt yeni sürüm için acele ettiklerini Ekim veya Kasım gibi tanıtımın yapılacağını açıklamıştı. Ekim ayı iptal olduğuna göre Kasım ayında bir tanıtım yapılması muhtemel. Ancak iPhone 4S lansmanının beklentilerin altında olması rakiplerine ürünleri üzerinde biraz daha çalışmaya karar vermelerine sebep olmuş olabilir.
Tanıtılması beklenen Nexus Prime modelinin özellikleri 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya şeklindeydi.
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Saçmalamaz mısın? Piyasaya 6 ay önce çıkmış telefonlar bile iphone4s ten kat ve kat daha iyi. Biraz incelersen hd ekranlı, 8mp kameralı 1080p video kaydı yapan, 1.5ghz dual core işlemcili 1 gb ramli modeller görebilirsin. Hani insan fanboy olur da bu kadar saçmalamaya gerek yok. Ios daha iyi bir işletim sistemi değil, daha kaliteli uygulamalar barındıran bir platform. Onun haricinde bom boş saçma sapan bir şey.
Ben android sever bir insan olmama karşın ios'un uygulama kalitesini ve işletim sistemi stabilitesini kabul ediyorum ve android'in bir gün böyle olmasını diliyorum. Sen ise kendi kendine atıp tutuyorsun. Iphone 4s dediğin şey eskisinin çift çekirdekli ve 8mp kameralısı. Tanıtım için saatler harcamalarına gerek yoktu, 2snlik bir video yeterliydi.
A5 işlemci tegra2 den %30 felan daha hızlı kullanan kişide bunu anlamaz bile hadi hızlı oldu neyde kullanıcan internettemi zaten flash açmıyor telefon flashı kapatınca huawei x5 de uçuyor internette ben SGS 2 yi elime aldıktan sonra kendi ıphone telefonumdan soğudum daha başka bir söze gerek yok sanırsam.
Samsung her ne kadar Apple ile büyük sıkıntılar yaşasada yapılan bu hareket etik bir davranıştır... Bir çok teknoloji düşkünü insan ve Apple yas tutarken, rekabeti Apple ile kızıştırmak hiç bir firmaya yakışmaz! Ki çıkacak olan bu ürün iPhone'a rakip olarak çıkatılıyor.
Ben Google ve Samsung firmasına helal olsun diyorum...
Ertelemenin çok uzun olacağını sanmıyorum...