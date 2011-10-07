Samsung Nexus Prime ve Ice Cream Sandwich'den kötü haber

Android dünyası tüm dikkatini 11 Ekim'de tanıtılacak olan yeni sürüm Ice Cream Sandwich ve Samsung Nexus Prime modeline çevirmişti. Apple'ın beklendiği gibi bir model çıkarmaması üzerine biraz daha önem kazanan tanıtım kablosuz ürünler fuarı CTIA 2011'deki bir etkinlikte gerçekleştirilecekti.





Ancak bugün şok bir haber geldi. Ice Cream Sandwich ve Samsung Nexus Prime modelinin tanıtımının belirsiz bir zamana ertelendiği duyuruldu.





Google ve Samsung tarafından yapılacak ortak açıklamada yeni ürünün tanıtımını ertelemeye karar verdiklerini, zamanın uygun olmadığını anladıklarını ve sonradan açıklanacak bir tarihte tanıtımı yapacaklarını duyurdu.





Bu haber meraklıları üzerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Zira Eric Schmidt yeni sürüm için acele ettiklerini Ekim veya Kasım gibi tanıtımın yapılacağını açıklamıştı. Ekim ayı iptal olduğuna göre Kasım ayında bir tanıtım yapılması muhtemel. Ancak iPhone 4S lansmanının beklentilerin altında olması rakiplerine ürünleri üzerinde biraz daha çalışmaya karar vermelerine sebep olmuş olabilir.





Tanıtılması beklenen Nexus Prime modelinin özellikleri 4.65 inç 720 x 1280 çözünürlüğünde Super AMOLED HD kavisli ekran, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemci (ARM Cortex-A9), 1 GB RAM, 32 GB dahili depolama kapasitesi, 5 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 1.3 megapiksel ön kamera, Full HD (1080p) video kaydı, LTE (Long-Term Evolution) / HSPA desteği, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı ve 1750 mAh batarya şeklindeydi.