Samsung, PM830 serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini duyurdu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Pek çok alanda olduğu gibi NAND Flash çip üretiminde de pazarın lider isimleri arasında yer alan Samsung, SATA-III desteği sunan yeni SSD sürücülerini duyurdu. PM830 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, 20nm sınıfı MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor, toggle DDR arabiriminden faydalanıyor ve AES 256-bit şifreleme desteği sunuyorlar.
Taşınabilir sistemlerde performans çıtasını yukarı çekmek üzere geliştirilen yeni SSD'ler 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak. Okuma hızları 500MB/saniye, yazma hızları ise 350MB/saniye olarak açıklanan yeni SSD'ler için Samsung'un bellek satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Wanhoon Hong, "Samsung'un yeni seri gelişmiş SSD sürücüleri ultra-ince dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için performansı yeni bir seviyeye taşıyacak ve yüksek performanslı SSD'lerin pazardaki yaygınlaşmasını hızlandıracak." dedi.
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Toshiba şu olaya bir el atsa da yine fazla yazma oranına sahip ama 20nm olan bir teknoloji gelişirse iyi olur. Yoksa gitgide azalıyor bunların yazma oranları...
Toshiba'nın Toggle NAND yüksek bant genişliğine sahip 32 Nm bellekleri daha uzun yazma-silme ömrüne sahip. Ama Toshiba'dan kaynaklanan birşey değil, Nm yüksek olduğu için öyle. Zaten Toshiba hali hazırda 19 Nm NAND belleklerini birçok firmaya göndermiş durumda, ama satıştaki ürünlerde görmemiz için biraz daha bekleyeceğiz. Tabi 19 Nm olduğu için ömrü 3000 döngünün altında olacak.
35-45 nm olsaymış bari. Çabuk eskir bu.