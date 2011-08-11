Samsung, PM830 serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini duyurdu

Pek çok alanda olduğu gibi NAND Flash çip üretiminde de pazarın lider isimleri arasında yer alan Samsung, SATA-III desteği sunan yeni SSD sürücülerini duyurdu. PM830 serisi altında hazırlanan 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, 20nm sınıfı MLC tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor, toggle DDR arabiriminden faydalanıyor ve AES 256-bit şifreleme desteği sunuyorlar.

Taşınabilir sistemlerde performans çıtasını yukarı çekmek üzere geliştirilen yeni SSD'ler 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile sunulacak. Okuma hızları 500MB/saniye, yazma hızları ise 350MB/saniye olarak açıklanan yeni SSD'ler için Samsung'un bellek satış ve pazarlamasından sorumlu başkan yardımcısı Wanhoon Hong, "Samsung'un yeni seri gelişmiş SSD sürücüleri ultra-ince dizüstü bilgisayarlar ve tabletler için performansı yeni bir seviyeye taşıyacak ve yüksek performanslı SSD'lerin pazardaki yaygınlaşmasını hızlandıracak." dedi.