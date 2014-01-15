Samsung Pro tabletlerin Avrupa fiyatları belli oluyor





Samsung'un CES 2014 fuarında resmiyet kazandırdığı 4 yeni Pro tablet modeli Avrupa'da ön siparişe sunulmaya başladı. İlk fiyatlara bakıldığında serinin oldukça el yakacağa benzediğini söyleyebiliriz.





Samsung'un Note serisindeki devi Galaxy Note Pro 12.2 hatırlanacağı üzere Exynos 5 Octa 5420 / Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 12.2 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, 9500mAh batarya gibi özellikler barındırıyor.





Modelin WiFi sürümünün Avrupa'daki fiyatlandırması en düşük 750 Avro, en yüksek 1000 Avro şeklinde. LTE sürümü ise sadece Almanya'da 1100 Avro ile mevcut.





Benzer özelliklere sahip olan Galaxy Tab Pro 12.2 ise en düşük 650 Avro, en yüksek 900 Avro şeklinde seyrediyor. Modelin LTE versiyonu ise yine Almanya'da 1000 Avro düzeyinde.





Samsung'un 12.2 inçlik modellerini oldukça yüksek bir fiyatlandırma ile satışa sunacağı görülüyor. Zira diğer modeller ile arasında büyük bir fark var.





Yine abisi ile benzer özelliklere sahip ancak ekranı 10.1 inç olan ve bataryası biraz daha küçük olan 16GB kapasiteli Galaxy Tab Pro 10.1 en düşük 480 Avro, en yüksek 800 Avro fiyat etiketine sahip olacak. LTE versiyonu ise 600-900 Avro arasında değişiyor.





Serinin en küçük modeli olan 16GB kapasiteli 8.4 inçlik Galaxy Tab Pro 8.4 Pro modelini ise 380-700 Avro arasında bulmak mümkün. Bu modelin LTE versiyonu ise 519-800 Avro arasında.





Samsung'un 12.2 inçlik Android tabletleri fiyat açısından Windows muadilleri ile yarışır hale geliyor. Ancak Tab Pro 10.1 fiyat açısından 16GB kapasiteli iPad Air ile aynı seviyede bulunuyor. Tab Pro 8.4 de fiyat açısından 16GB kapasiteli iPad Mini LTE versiyonu ile aynı seviyede.

http://www.androidauthority.com/galaxy-notepro-tabpro-prices-europe-335526/