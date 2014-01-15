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Samsung Pro tabletlerin Avrupa fiyatları belli oluyor

5 yıl
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28
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Pro tabletlerin Avrupa fiyatları belli oluyor

Samsung'un CES 2014 fuarında resmiyet kazandırdığı 4 yeni Pro tablet modeli Avrupa'da ön siparişe sunulmaya başladı. İlk fiyatlara bakıldığında serinin oldukça el yakacağa benzediğini söyleyebiliriz. 

Samsung'un Note serisindeki devi Galaxy Note Pro 12.2 hatırlanacağı üzere Exynos 5 Octa 5420 / Snapdragon 800 yongaseti, 3GB RAM, 12.2 inçlik 2560x1600 piksel çözünürlükte ekran, 9500mAh batarya gibi özellikler barındırıyor. 

Modelin WiFi sürümünün Avrupa'daki fiyatlandırması en düşük 750 Avro, en yüksek 1000 Avro şeklinde. LTE sürümü ise sadece Almanya'da 1100 Avro ile mevcut.

Benzer özelliklere sahip olan Galaxy Tab Pro 12.2 ise en düşük 650 Avro, en yüksek 900 Avro şeklinde seyrediyor. Modelin LTE versiyonu ise yine Almanya'da 1000 Avro düzeyinde. 

Samsung'un 12.2 inçlik modellerini oldukça yüksek bir fiyatlandırma ile satışa sunacağı görülüyor. Zira diğer modeller ile arasında büyük bir fark var.

Yine abisi ile benzer özelliklere sahip ancak ekranı 10.1 inç olan ve bataryası biraz daha küçük olan 16GB kapasiteli Galaxy Tab Pro 10.1 en düşük 480 Avro, en yüksek 800 Avro fiyat etiketine sahip olacak. LTE versiyonu ise 600-900 Avro arasında değişiyor.

Serinin en küçük modeli olan 16GB kapasiteli 8.4 inçlik Galaxy Tab Pro 8.4 Pro modelini ise 380-700 Avro arasında bulmak mümkün. Bu modelin LTE versiyonu ise 519-800 Avro arasında.

Samsung'un 12.2 inçlik Android tabletleri fiyat açısından Windows muadilleri ile yarışır hale geliyor. Ancak Tab Pro 10.1 fiyat açısından 16GB kapasiteli iPad Air ile aynı seviyede bulunuyor. Tab Pro 8.4 de fiyat açısından 16GB kapasiteli iPad Mini LTE versiyonu ile aynı seviyede.  

http://www.androidauthority.com/galaxy-notepro-tabpro-prices-europe-335526/ Yorum Yaz
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frislusw 5 yıl en beğenilen
Su fiyatlari tablo halinde versende altina ozelliklerini yazsan bizde daha rahat anlasak sunu atommu parcaliyosun fiyatmi yaziyosun belli degil
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Helsinki Vampire 5 yıl
Tuvalet terliğiyle gez inşallah Samsung.
1 Yanıt Yanıtla +26
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Sebastian Shaw 5 yıl
yillardir samsung kullanan ve yeni nesil cihazlarini seven biri olarak ben bile cus yavas gel samsung diyorum

note pro 12.2 lte (ki en alinasi o aralarinda) 1100 euro ki o da 32 gb liktir (samsung zaten ne zaman 64 luk versiyonlari duyurup cikardi ki) eder sana 3300 tl ustune koy kayit masrafi 150 tl etti sana duz 3500 tl e samsung adama sormazlar mi bu fiyata gaming laptop alinabilirken sen neyin kafasindasin

kaldi ki 1100 euro almanya icin bile cok yuksek daha ucuza dokunmatik ekranli ultrabooklar alinabiliyorken sen piyasadaki ustunlugunu bu fiyatlari dayamakta arac olarak kullanirsan o zaman suya gider susuz gelirsin

sinirlendim arkadas bu ne ya

ama samsungu bu duruma getiren diger firmalarin hatalari oldu is android cephesinde tekelcilige dogru gidiyor ve bu da yavas yavas ben ne yaparsam alacaksiniz, istedigim bolgesel kilidi koyarim ve sizden katir yukuyle para alirim olayini musteriye yansitiyor ve dayatiyor
yillardir samsung kullanan ve yeni nesil cihazlarini seven biri olarak ben bile cus yavas gel samsung diyorumnote pro 12.2 lte (ki en alinasi o ara...
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DH Misafiri 5 yıl
Macbook Pro
13-inch: 2.4GHz
with Retina display
Specifications
2.4GHz dual-core Intel Core i5
Turbo Boost up to 2.9GHz
8GB 1600MHz memory
256GB PCIe-based flash storage1
Intel Iris Graphics
Built-in battery (9 hours)2
$1,499.00
Çıldırdın mı sen samsung ???????????????
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karabatak34 5 yıl
ühhh 1100 euro avrupada =3300tl türkiyede 4bintl sanki tokiden ev alıyrz. biz elmaya bintl verilmez diyordum tablet için bunlar ice abartmış.
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atabey444 5 yıl
ipad al daha mantikli
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tamtamam 5 yıl
12,2 pro alınası,kullanılasıgibi duruyor,ancak fiyat euro değilde tl olmalı idi .bu fiyatlarla ipad karşısında şansı yok,netbooklarla da rekabet edemez.ölü doğdu.
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ensar_cakmak 5 yıl
Avrupa da 1000 avro olan Türkiye de kac para olur allahbilir
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BluetoothGuy 5 yıl
Gider leptop alırım ben yav bu fiyata
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okan_cehapelioglu 5 yıl
uçmuş lan bu samsung
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khaos 5 yıl
12.2 samsung pro neyin prosu? Hangi donanımla ve yazılımla sözde profesyonellere hitap ediyor? 1100 euro yu hak edecek neye sahip 2 inç ekstra büyüklük dışında nesi farklı? Kısacası şahsi fikrim samsung açık açık piyasadaki gerizekalıları açığa çıkartmak için piyasaya sürmüş
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ergenius 5 yıl
bu fiyatlara i5li notebooklar var! Allah Samsungun evlerine ateşler salsın, fiyatlarının önünü kessin :) bu ne arkadaş
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Firaristt 5 yıl
Bu fiyatlar nedir? O paraya ps4+TV, telefon +tablet, Notebook +telefon, oyuncu laptopu gibi alternatifler var. Hepsini geçtim, fazladan ne sunacak da bu kadar pahalı? Samsung, iPad'e rakip bir şey üretti onu da Şahin fiyatına satıyor.
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