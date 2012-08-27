Samsung, Series 5 Hybrid modeli hakkında ipucu verdi

Kısa süre önce özellikleriyle iddialı olacağı belirtilen bir Windows 8 dizüstü modeli için kısa bir video yayınlayan Samsung, bugün Facebook sayfasında da yeni bir görsel yayınladı.





Görsel Samsung'un muhtemelen Series 5 Hybrid tablet/dizüstü karşımı modelinin IFA 2012 fuarında tanıtılacağını gösteriyor. Computex 2012'de sergilenen Series 5 Hybrid modeli, 11 inçlik bir tablet ve manyetik olarak tutturulan bir klavye dockundan oluşuyor. Intel Clover Trail işlemcisine yer veren model standart Windows 8 işletim sistemi kullanıyor. Galaxy Note 10.1 modelindeki S-Pen uygulamaları yerleşik olarak bu modelde de mevcut. Yan kısımda bu bakımdan bir stylus girişi de bulunuyor.





Model hakkında detaylı bilgiler IFA 2012 fuarında verilecek. Samsung'un Windows 8 ile birlikte Smart adını verdiği yeni bir ürün konseptine başlayacağı görülüyor. Daha önceki videonun Series 7 Hybrid modeline ait olabileceği belirtilmişti. Böylece Windows 8 tarafında Samsung'un piyasaya süreceği iki yeni tablet ve notebook modeli muhtemelen ortaya çıkmış oldu.