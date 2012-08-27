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Samsung, Series 5 Hybrid modeli hakkında ipucu verdi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Kısa süre önce özellikleriyle iddialı olacağı belirtilen bir Windows 8 dizüstü modeli için kısa bir video yayınlayan Samsung, bugün Facebook sayfasında da yeni bir görsel yayınladı.

Görsel Samsung'un muhtemelen Series 5 Hybrid tablet/dizüstü karşımı modelinin IFA 2012 fuarında tanıtılacağını gösteriyor. Computex 2012'de sergilenen Series 5 Hybrid modeli, 11 inçlik bir tablet ve manyetik olarak tutturulan bir klavye dockundan oluşuyor. Intel Clover Trail işlemcisine yer veren model standart Windows 8 işletim sistemi kullanıyor. Galaxy Note 10.1 modelindeki S-Pen uygulamaları yerleşik olarak bu modelde de mevcut. Yan kısımda bu bakımdan bir stylus girişi de bulunuyor.

Model hakkında detaylı bilgiler IFA 2012 fuarında verilecek. Samsung'un Windows 8 ile birlikte Smart adını verdiği yeni bir ürün konseptine başlayacağı görülüyor. Daha önceki videonun Series 7 Hybrid modeline ait olabileceği belirtilmişti. Böylece Windows 8 tarafında Samsung'un piyasaya süreceği iki yeni tablet ve notebook modeli muhtemelen ortaya çıkmış oldu.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=407294429330483&set=a.407294425997150.92593.129550143771581&stav Yorum Yaz
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Elma kesin bunlar dikdörtgen der dava açar.
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nurettinaz 7 yıl
Samsung tan nefret ettiğim kadar apple dan nefret etmedim.
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shiyuyi999991 7 yıl
Apple'ın davayı niye kazandığından haberin yok galiba. Ama tabi sizin avatarınıza bakarsak yok...
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OverClocK1ng 7 yıl
carnador
Trollük yapma.

Niye ki. Doğru söylemiş. Apple'ın davayı niye kazandığından haberin yok galiba. Ama tabi sizin avatarınıza bakarsak yok...
Hatırlatayım davayı kazanma sebeplerinden birini:
"Bu patentlerin içerisinde ......, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen tasarım gibi konular bulunuyor."
Hatta Samsung da bu konu üzerine şu yorumu yapmıştı:
"Patent kanunun köşe şekilleri, dikdörtgenler üzerinde herhangi bir şirkete tekelleşme imkanı vermesinden yakınan Samsung"
Yani Apple Amerikan firması diye normalde alamaması gereken saçma sapan bir patent olan Dikdörtgen şekilli telefon yapmanın lisansını almış.
Samsung da bu sebeple Amerika'da davayı kaybediyor.
Yani dikdörtgen telefon yapamazsın. Yaparsan da kenarlarını yuvarlatamazsın. Kazık gibi olmak zorunda. Yuvarlatırsan Apple amcaya benzer dava açar 1 milyar dolarını alır. Yuvarlatmazsan Nokia Lumia900 ve N9 a benziyor diye dava açar.
Yaaaaa-paaaa-maaaaaaz-sııııın. Yasak. Dikdörtgen telefon yasaaaaak.
Vatan'a ve millete hayırlı olsun. Fiyatları seyredin şimdi.........
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myhotyro 7 yıl
carnador
myhotyroElma kesin bunlar dikdörtgen der dava açar.
Trollük yapma.

İroniden anlamayan .....kler trolün anlamını nereden bilecekler ki.
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erci501 7 yıl
hiçbir markanın fanı olmadım ama elmanın antifanı oldum. ipod touch kullanıyordum artık onuda kullanmıyorum. elma hariç tüm firmaları destekleyeceğim. başta samsung,sony,htc.
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mk2kill 7 yıl
mesele dikdortgen olup olmamak degil. samsung amerikan sirketi degil bu yuzden amerika da ki davalarda apple a karsi tutunamiyor. simdi bu tablet de microsoft varken bi zkim olmaz.
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khaos 7 yıl mk2kill
mk2kill
mesele dikdortgen olup olmamak degil. samsung amerikan sirketi degil bu yuzden amerika da ki davalarda apple a karsi tutunamiyor. simdi bu tablet de microsoft varken bi zkim olmaz.

Aynen katılıyorum bire bir apple'dan kopya bir tasarımı olsa bile işletim sistemi Windows olduğu için Apple'ın sesi çıkmaz/çıkamaz!
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myhotyro 7 yıl en beğenilen
Elma kesin bunlar dikdörtgen der dava açar.
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Guest-F8946C419 7 yıl myhotyro
myhotyro
Elma kesin bunlar dikdörtgen der dava açar.

Trollük yapma.
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