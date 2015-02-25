Samsung ana vatanındaki 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştı

Mobil dünya kongresi yaklaşırken teknoloji devleri genelde yeni modelleriyle gündeme geliyor. Ancak bu kez ise Samsung kendi ülkesindeki 5G testleriyle gündeme gelmiş durumda. Ülkemiz adına 5G'yi konuşmak her ne kadar erken olsa da dünya üzerinde 120den fazla ülke hali hazırda 4G hizmetini aktif olarak kullanıyor. Ülkemizde ise 2015 yılının son dönemlerine doğru 4G'ye ilk geçişlerin başlaması planlanıyor.

4G dünyada yeni yaygınlaşmışken 5G için ise henüz bir standart bulunmuyor ancak çalışmalar tabi ki başlamış durumda. Bu çalışmalar kapsamında Güney Kore'li mobil taşıyıcı SK Telecom ile iş birliği yapan Samsung'un 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştığı açıklandı. İki şirket geçtiğimiz yılın Kasım ayında 5G teknolojisi üzerinde çalışmak için anlaşma yaptıklarını açıklamıştı.Ancak belirttiğimiz gibi net standartlar belirlenmediği için bu teknolojiye 5G demenin ne kadar doğru olacağı bir soru işareti.Yeni teknoloji yaygın olan 3G ve 4G'den çok daha yüksek frekansa (6 GHz). Bu da milimetrelik sinyal dalgaları ile verileri taşınacağı anlamına geliyor. sinyal dalgalarının milimetrik şekilde taşınması verilerin duvar ve hatta cam gibi fiziksel etkenlerle bile kolayca kesilmesine sebep oluyor.



Ancak kalabalık şehirlerdeki büyük merkezlerde bu tarz fiziksel etkiler olmayacağı için yüksek hız açık alandaki tüm kullanıcılara test aşamasında ulaştırılabilir. Japonya'nın ilk olarak 2018 Olimpiyat Oyunlarında 5G teknolojisini kullanması bekleniyor. Kore'de ise Samsung ve SK Telecom 2020 yılı itibariyle teknolojiyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu öngörülere bakılırsa yaygın olarak kullanılması için 5 yıldan daha fazla bir zamanı olan teknoloji bu süre içinde problemlerinden de arınıp bir standarta oturtulacak. Ayrıca Samsung'un 5G teknoloji testlerini önümüzdeki hafta Mobil Dünya Kongresinde göstermesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2888092/samsung-skt-to-demonstrate-75gbps-wireless-data-next-week.html#tk.rss_all