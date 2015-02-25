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Samsung ana vatanındaki 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung ana vatanındaki 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştı
Mobil dünya kongresi yaklaşırken teknoloji devleri genelde yeni modelleriyle gündeme geliyor. Ancak bu kez ise Samsung kendi ülkesindeki 5G testleriyle gündeme gelmiş durumda. Ülkemiz adına 5G'yi konuşmak her ne kadar erken olsa da dünya üzerinde 120den fazla ülke hali hazırda 4G hizmetini aktif olarak kullanıyor. Ülkemizde ise 2015 yılının son dönemlerine doğru 4G'ye ilk geçişlerin başlaması planlanıyor.
4G dünyada yeni yaygınlaşmışken 5G için ise henüz bir standart bulunmuyor ancak çalışmalar tabi ki başlamış durumda. Bu çalışmalar kapsamında Güney Kore'li mobil taşıyıcı SK Telecom ile iş birliği yapan Samsung'un 5G testlerinde 7.5 Gbps hıza ulaştığı açıklandı. İki şirket geçtiğimiz yılın Kasım ayında 5G teknolojisi üzerinde çalışmak için anlaşma yaptıklarını açıklamıştı.Ancak belirttiğimiz gibi net standartlar belirlenmediği için bu teknolojiye 5G demenin ne kadar doğru olacağı bir soru işareti.Yeni teknoloji yaygın olan 3G ve 4G'den çok daha yüksek frekansa (6 GHz). Bu da milimetrelik sinyal dalgaları ile verileri taşınacağı anlamına geliyor. sinyal dalgalarının milimetrik şekilde taşınması verilerin duvar ve hatta cam gibi fiziksel etkenlerle bile kolayca kesilmesine sebep oluyor.

Ancak kalabalık şehirlerdeki büyük merkezlerde bu tarz fiziksel etkiler olmayacağı için yüksek hız açık alandaki tüm kullanıcılara test aşamasında ulaştırılabilir. Japonya'nın ilk olarak 2018 Olimpiyat Oyunlarında 5G teknolojisini kullanması bekleniyor. Kore'de ise Samsung ve SK Telecom 2020 yılı itibariyle teknolojiyi hayata geçirmeyi planlıyor. Bu öngörülere bakılırsa yaygın olarak kullanılması için 5 yıldan daha fazla bir zamanı olan teknoloji bu süre içinde problemlerinden de arınıp bir standarta oturtulacak. Ayrıca Samsung'un 5G teknoloji testlerini önümüzdeki hafta Mobil Dünya Kongresinde göstermesi bekleniyor.

http://www.pcworld.com/article/2888092/samsung-skt-to-demonstrate-75gbps-wireless-data-next-week.html#tk.rss_all Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Gülsem mi ağlasam mı bilemedim
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Türkiye Cumhuriyeti 4 yıl
Biz daha 3g yi bile adam akıllı kullanamazken dünya 5g nin derdine düşmüş anasını satayım.
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grezimonk 4 yıl Türkiye Cumhuriyeti
geç bile kaldılar... ekonomik zorluklar 5G'yi geciktirdi heralde...
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YereDusenAdam 4 yıl
Lanet olsun bulunduğum güzel ülkenin gerizekalı yöneticilerine
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Swonz 4 yıl
Biz daha 4g kullanamıyoruz
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ratch 4 yıl
Geçenlerde de 10 gigabit hıza ulaşmışlardı bir yerde.Bu hızlardan bahsetmek bile güzel bir şey.Adamlar bu hızlara ulaşıyorlar,5G ye geçiyorlar.Biz de daha 3G sağlam değil.Reklam yapacaklarıma biraz çalışsalar daha iyi olacak.
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colemerg30 4 yıl
4g gelse ne yazar. önce şu paketlerin büyümesi yani artması lazım. Ayrıca daha 3G bile yeterince yaygın değil 4G hayal şimdilik
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Das Boot 4 yıl
Bizde 3g zor çekiyor. Aptal aptal 1gb kotalarda cabası
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TEKİN 1881 4 yıl
Bakalım bize doğru düzgün bir hız verdirmeyen hükümet utanacak mı? Bizi ttnet ve 3 sahtekar operatörün merhametine bıraktı.
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Kartal Göz 4 yıl
Buradan Harranlı Emine'ye selamlar.
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shadowtr 4 yıl
Haberde hata var sanırım. Ülkemizde örneğin 2G 900/1800 MHz bandını kullanırken 3G'de 2100 Mhz bandı kullanılıyor. Haberde 5G için 6 GHz diye bahsedilmış. Bu daha yüksek bir frekans 2G ve 3G'de kullanılandan. Ayrıca 6 GHz RF yayını için hiç de verimli kullanılabilecek br frekans değil.
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MS4343 4 yıl
samsung pekçok konuda öne çıkmaya başladı....
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