Samsung, bada işletim sistemini Tizen projesi ile birleştiriyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İlk ekran görüntüleri kısa bir süre önce ortaya çıkan Linux tabanlı mobil işletim sistemi Tizen için Samsung cephesinden sürpriz bir hamle geldi ve Güney Koreli üretici, kendi mobil işletim sistemi bada'yı, Tizen projesi ile birleştireceğini doğruladı. Intel, Samsung ve çok sayıda mobil MeeGo yazılımcısı ile birlikte geliştirilen Tizen işletim sisteminin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor.
Kendi yazılım geliştirme kitine sahip olan bada işletim sisteminin uygulamalarının, Tizen platformu ile uyumlu olduğu ifade ediliyor. Bu yıl içerisinde Tizen işletim sistemini kullanan en az iki yeni model lanse etmesi beklenen Samsung, bu telefonların çıkış tarihiyle ilgili olarak net bir bilgi vermese de beklentilerin Mobil Dünya Kongresi'ne yöneli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Samsung'un bada işletim sistemini kullanan güncel telefon modellerinin Tizen güncellemesi alıp almayacağı ise şu an için bilinmiyor.
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İnsan oğlu kısa vadede sadece kendisi için en iyisi yapılsın istiyor, bu denli büyük şirketlerin büyük ve ileriye yönelik projelerine anlam verememelerinin sebebi bu zaten.
Tebrikler Samsung, çok akılcı bir girişim oldu bu.