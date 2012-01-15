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Samsung, bada işletim sistemini Tizen projesi ile birleştiriyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
31,1b
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39
Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İlk ekran görüntüleri kısa bir süre önce ortaya çıkan Linux tabanlı mobil işletim sistemi Tizen için Samsung cephesinden sürpriz bir hamle geldi ve Güney Koreli üretici, kendi mobil işletim sistemi bada'yı, Tizen projesi ile birleştireceğini doğruladı. Intel, Samsung ve çok sayıda mobil MeeGo yazılımcısı ile birlikte geliştirilen Tizen işletim sisteminin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor. 
Kendi yazılım geliştirme kitine sahip olan bada işletim sisteminin uygulamalarının, Tizen platformu ile uyumlu olduğu ifade ediliyor. Bu yıl içerisinde Tizen işletim sistemini kullanan en az iki yeni model lanse etmesi beklenen Samsung, bu telefonların çıkış tarihiyle ilgili olarak net bir bilgi vermese de beklentilerin Mobil Dünya Kongresi'ne yöneli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Samsung'un bada işletim sistemini kullanan güncel telefon modellerinin Tizen güncellemesi alıp almayacağı ise şu an için bilinmiyor.  

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damn2u 7 yıl en beğenilen
Bir kaç ay öncesine kadar Meego sistemine en azından LG sahip çıksın onların kendine has işletim sistemi yok diyorlardı, Şimdi Samsung'a bu girişimi için laf edenler eğer ki böyle bir girişim yerine LG bu sistemi sahiplenip zirveye oynamaya başlasa Samsung'a etmedik laf bırakmazlardı.

İnsan oğlu kısa vadede sadece kendisi için en iyisi yapılsın istiyor, bu denli büyük şirketlerin büyük ve ileriye yönelik projelerine anlam verememelerinin sebebi bu zaten.

Tebrikler Samsung, çok akılcı bir girişim oldu bu.
Bir kaç ay öncesine kadar Meego sistemine en azından LG sahip çıksın onların kendine has işletim sistemi yok diyorlardı, Şimdi Samsung'a bu girişimi için la...
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DH Misafiri 7 yıl
bence piyasada fazla işletim sistemi olmamalı android bütün markalar için kullanışlı,eğer samsung android den vaz geçerse zararına olur rakiplerinin satışlarının artmasına neden olur.bunu şuna benzetebiliriz her hangi bir bilgisayar üreticisi çıkıpta ben microsoftun işletim sistemini kullanmayacağım demesi gibi olur
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saitcam 7 yıl
Ama yine de çocuklar, bence Androidle başa çıkamayacaklar, ne tizen ne de meego
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gael 7 yıl
bu alemin kralı samsung,,okadar
yanlışsam eksileyin
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lazloo 7 yıl saitcam
saitcam

Ama yine de çocuklar, bence Androidle başa çıkamayacaklar, ne tizen ne de meego

Bence yeterince destek verilirse gayet iyi bir rakip olur.
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danGerfuLL 7 yıl
Ne Bada'da ne de Tizen'de çok sayıda uygulama bulunmadığı için ortaya çıkacak harmanda da çeşitlilik olmayacağından baştan başlanmış bir sistemden öteye gitmeyecektir. Ne kadar stabil olursa olsun(ki Bada'da gördük) uygulama olmadığında sisteme talep az oluyor. Yani kısacası Samsung'un işi zor.
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saitcam 7 yıl
Evet, kişsel olarak Androidi çok beğenmeme rağmen samsungun patronu olsaydım kendi işletim sistemime sabırla devam eder pes etmezdim. Bu arada bu japonlar niye girişmiyor bu tip işletim sistemi olaylarına garip?
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koray06tr 7 yıl
birileri el birligi yapıp badadan sıkayetcı olanlara eksi yorum verıyorlar :D
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E_Aydin35 7 yıl
Samsung gerçekten büyük atılımlar yapmış ne diyelim başarılar..
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eng304 7 yıl
Bu sistem tutar gibi şimdi Tizen Fanboyları çıkacak onlara da isim bulmamız lazım :D zenboy
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Volkanbaba 7 yıl
Yemiyenin malını yerler nokia ağlamaya başlasın şimdiden
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Rainbow6 7 yıl
nerde beles samsung oraya yerles .. samsungdan yeni bir ucuza uret pahaliya sat hamlesi daha
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koray06tr 7 yıl
Yorumlarımı eksı puan veren arkadaslara soruyorum orda belirttigim sikayetlerimi google da bir aratın bakalım kac tane sıkayetcı var sırf elınızde badalı telefon var dıye ne yapcagınızı bılemıyorsunuz zaten badalanmışsınız barı ınkara gıtmeyın :D tutturmussunuz bı turku bas eksıyı :D dogru dıyor ama olsun yınede dememelıydı eksı :D
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ezimuse 7 yıl
Sammobileda ki resimlere bakarsaniz i9500de kullanildigini gorebilirsiniz. s3un kodu da 9500 olarak belirtilmisti.
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Selfroot 7 yıl ezimuse
ezimuse

Sammobileda ki resimlere bakarsaniz i9500de kullanildigini gorebilirsiniz. s3un kodu da 9500 olarak belirtilmisti.

O görüntü Tizen nin SDK sından alınmış uydurmasyon bir kod olabilir.
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jibe 7 yıl
Samsung geç bile kalmıştı.
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