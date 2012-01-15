Samsung, bada işletim sistemini Tizen projesi ile birleştiriyor

İlk ekran görüntüleri kısa bir süre önce ortaya çıkan Linux tabanlı mobil işletim sistemi Tizen için Samsung cephesinden sürpriz bir hamle geldi ve Güney Koreli üretici, kendi mobil işletim sistemi bada'yı, Tizen projesi ile birleştireceğini doğruladı. Intel, Samsung ve çok sayıda mobil MeeGo yazılımcısı ile birlikte geliştirilen Tizen işletim sisteminin önümüzdeki ay gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde sergilenmesi bekleniyor.

Kendi yazılım geliştirme kitine sahip olan bada işletim sisteminin uygulamalarının, Tizen platformu ile uyumlu olduğu ifade ediliyor. Bu yıl içerisinde Tizen işletim sistemini kullanan en az iki yeni model lanse etmesi beklenen Samsung, bu telefonların çıkış tarihiyle ilgili olarak net bir bilgi vermese de beklentilerin Mobil Dünya Kongresi'ne yöneli olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan Samsung'un bada işletim sistemini kullanan güncel telefon modellerinin Tizen güncellemesi alıp almayacağı ise şu an için bilinmiyor.