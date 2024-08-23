Yapay zeka destekli Samsung TV'ler 7 yıl güncelleme alacak

- Samsung AI TV'ler 7 yıl Tizen güncellemesi alacak
- Samsung, 19 yıldır Akıllı TV pazarının lideri
- Yorumlar
Samsung AI TV'ler 7 yıl Tizen güncellemesi alacak
Samsung, 7 yıl ücretsiz güncelleme hizmetini başlangıçta 2024 Mart ayında piyasaya sürülen TV’lere, ardından 2023’te çıkan bazı modellere verecek.
Samsung, 19 yıldır Akıllı TV pazarının lideri
Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, Samsung bu yılın ilk yarısında küresel TV pazarının %28.8’ini ele geçirdi. Şirketin bu başarısı 19 yıldır sürüyor. LG, %16.6’lık pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Çinli rakipleri TCL ve Hisense -birlikte- %22 pazar payına sahip.
Samsung'un son açıklamasına göre, Tizen 2023 sonu itibarıyla 270 milyon Samsung Smart TV'ye güç veriyor. Bu sayı 2015'te 50 milyondu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.