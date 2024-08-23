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    Anlık Bildirim

    Yapay zeka destekli Samsung TV'ler 7 yıl güncelleme alacak

    Dünyanın en büyük akıllı televizyon üreticilerinden Samsung, yapay zeka destekli akıllı TV'leri 7 yıl boyunca ücretsiz Tizen güncellemesi sunmayı vadediyor. 2024 modellerle sınırlı olmayacak.
    samsung yapay zeka (AI) akıllı TV'ler 7 yıl Tizen güncelleme Tam Boyutta Gör
    Samsung, AI Smart TV’leri için 7 yıl ücretsiz Tizen OS yükseltmesi sunarak pazar liderliğini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Samsung, Akıllı TV pazarında lider konumda olsa da çinli rakipleri özellikle de TCL ve Hisense, yapay zeka destekli TV modelleriyle rekabeti kızıştırdı.

    Samsung AI TV'ler 7 yıl Tizen güncellemesi alacak

    Samsung, 7 yıl ücretsiz güncelleme hizmetini başlangıçta 2024 Mart ayında piyasaya sürülen TV’lere, ardından 2023’te çıkan bazı modellere verecek.

    Samsung, 19 yıldır Akıllı TV pazarının lideri

    Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, Samsung bu yılın ilk yarısında küresel TV pazarının %28.8’ini ele geçirdi. Şirketin bu başarısı 19 yıldır sürüyor. LG, %16.6’lık pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Çinli rakipleri TCL ve Hisense -birlikte- %22 pazar payına sahip.

    Samsung'un son açıklamasına göre, Tizen 2023 sonu itibarıyla 270 milyon Samsung Smart TV'ye güç veriyor. Bu sayı 2015'te 50 milyondu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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