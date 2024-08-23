2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, AI Smart TV’leri için 7 yıl ücretsiz Tizen OS yükseltmesi sunarak pazar liderliğini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Samsung, Akıllı TV pazarında lider konumda olsa da çinli rakipleri özellikle de TCL ve Hisense, yapay zeka destekli TV modelleriyle rekabeti kızıştırdı.

Samsung 2024 Neo QLED, MICRO LED, OLED ve Lifestyle özellikleri 7 ay önce eklendi

Samsung AI TV'ler 7 yıl Tizen güncellemesi alacak

Samsung, 7 yıl ücretsiz güncelleme hizmetini başlangıçta 2024 Mart ayında piyasaya sürülen TV’lere, ardından 2023’te çıkan bazı modellere verecek.

Samsung, 19 yıldır Akıllı TV pazarının lideri

Pazar araştırma şirketi Omdia’nın verilerine göre, Samsung bu yılın ilk yarısında küresel TV pazarının %28.8’ini ele geçirdi. Şirketin bu başarısı 19 yıldır sürüyor. LG, %16.6’lık pazar payıyla ikinci sırada yer alırken, Çinli rakipleri TCL ve Hisense -birlikte- %22 pazar payına sahip.

Samsung'un son açıklamasına göre, Tizen 2023 sonu itibarıyla 270 milyon Samsung Smart TV'ye güç veriyor. Bu sayı 2015'te 50 milyondu.

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Yapay zeka destekli Samsung TV'ler 7 yıl güncelleme alacak