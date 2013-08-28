Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak adına hazırladığı yeni tablet modelini duyurdu: Galaxy Tab 3 Kids

Güney Kore'li elektronik devi Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak ve güven içinde eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak adına Galaxy Tab 3 Kids isimli yeni tablet bilgisayar modelini duyurdu.

Çocukların hoşuna gidebilecek renkli bir tasarım ile hazırlanan Galaxy Tab 3 Kids, içerisinde çocuklara özel olarak hazırlanmış birçok eğitici / öğretici uygulama / oyun ile geliyor ve ayrıca "Kids Store" üzerinden farklı uygulamalar indirilebiliyor. Ebeveynlere birçok kontrol, zaman yönetimi ve şifre seçeneği sunan tablet, teknik olarak 188 x 11.1 x 9.9mm boyuta, 302 gram ağırlığa, 7-inç 1024 x 600 piksel 170 ppi TFT WSVGA dokunmatik ekrana, 1.3 MP ön ve 3MP arka kameraya, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı özelliklerine, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemciye, 8GB dahili depolama birimine, 4000 mAh li-on bataryaya, 1GB RAM miktarına ve Android 4.1 işletim sistemine sahip.

Özel ayağıyla tek başına ayakta durabilen, gövde yapısıyla düşmelere karşı oldukça dayanıklı olduğu belirtilen ve beraberinde gelen kalem ile çocukların çizim yeteneklerini de arttırmaya yardımcı olabilen Samsung Galaxy Tab 3 Kids, öncelikle Kore merkezli olarak Eylül ayında daha sonra ise Avrupa, Amerika ve Afrika bölgelerinde satın alınabilir duruma gelecek. Tablet bilgisayar modelinin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=26919