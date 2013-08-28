Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak adına hazırladığı yeni tablet modelini duyurdu: Galaxy Tab 3 Kids

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Güney Kore'li elektronik devi Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak ve güven içinde eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak adına Galaxy Tab 3 Kids isimli yeni tablet bilgisayar modelini duyurdu.
Çocukların hoşuna gidebilecek renkli bir tasarım ile hazırlanan Galaxy Tab 3 Kids, içerisinde çocuklara özel olarak hazırlanmış birçok eğitici / öğretici uygulama / oyun ile geliyor ve ayrıca "Kids Store" üzerinden farklı uygulamalar indirilebiliyor. Ebeveynlere birçok kontrol, zaman yönetimi ve şifre seçeneği sunan tablet, teknik olarak 188 x 11.1 x 9.9mm boyuta, 302 gram ağırlığa, 7-inç 1024 x 600 piksel 170 ppi TFT WSVGA dokunmatik ekrana, 1.3 MP ön ve 3MP arka kameraya, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı özelliklerine, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemciye, 8GB dahili depolama birimine, 4000 mAh li-on bataryaya, 1GB RAM miktarına ve Android 4.1 işletim sistemine sahip.
Özel ayağıyla tek başına ayakta durabilen, gövde yapısıyla düşmelere karşı oldukça dayanıklı olduğu belirtilen ve beraberinde gelen kalem ile çocukların çizim yeteneklerini de arttırmaya yardımcı olabilen Samsung Galaxy Tab 3 Kids, öncelikle Kore merkezli olarak Eylül ayında daha sonra ise Avrupa, Amerika ve Afrika bölgelerinde satın alınabilir duruma gelecek. Tablet bilgisayar modelinin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.
http://global.samsungtomorrow.com/?p=26919 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1- Hayatımda ''Çocuklar dışarı çıksınlar da ölsünler mi ? Abur cubur yemezlerse obez olmazlar olur biter !'' kadar saçma, üzerinde düşünülmemiş bir mantık görmedim.Sen spora sadece kilo almaktan kurtulmak için yapılan bir şey olarak bakıyorsan zaten şu an oturduğun koltuktan taşıyorsundur ; zira spor hakkında bu kadar sığ düşünen birinin spor yaptığını sanmam.Ha spor yapmana rağmen bu kadar sığ bir laf ediyorsan vay haline zaten.
2- Bu konuyu sildirecek boyutta bir tartışma değil ; iki tarafın fikirlerini belirtmesi ile yapılan ve çok da düzeysiz olmayan bir tartışma.Bence senin ortaya dalıp dediğin saçma sapan şeyler tartışmanın kendisinden çok daha düzeysiz.
3- Galaxy S2'deki işlemci exynos'du ; bundaki ise alelade bir işlemci, performansları yakın bile değil.İos ise geçen seneye kadar tek çekirdek 800 mhz /256 mb ram'de bile stabil çalışabiliyordu ; zira ios apple ürünlerine özel tasarlandığı içinaandroid'den daha stabildir ; dolayısıyla da android'li bir ürünün ios'lu bir ürünle yarışacak stabillikte olması için çok çok daha güçlü olması gerekmektedir, zaten android'li ve iphone ile aynı fiyatta olan cihazlarda iphone'dan çok daha yüksek donanım olmasının da sebebi budur.Ha bence yine de bu ürün o kadar ezilecek güçsüzlükte değil ; ama ios'lu cihazın donanımı ile android'li bir cihazın donanımını dümdüz karşılaştırmak zaten çok saçma bir şey ; zira ipad'in donanımını android cephesinde çok çok daha ucuz paralara bulabilirsin ; ama bu çok çok ucuz cihazlardan alma gafletinde bulunursan o alet sana keyif değil acı, mutsuzluk,sıkıntı verir.Android'li bir cihaz alırken akılda bulundurulması gereken şey şudur : Bu yıl güçlü olan ürün 6-8 ay içinde eh ; 1,5 yıl içinde orta ; 2 yıl içindeyse orta-vasat arası bir yerde olur ; dolayısıyla zaten çift çekirdek 1.2 ghz'lik bir cihaz için ''Emeğe saygı.'' demek zaten abes.
Sen demişsin. Gerek kalmadı.
Asıl sen bilmeden konuşma gingerbread androidin bir serisidir. (froyo,ice cream,gingerbread,jelly bean gibi) Yani sadece android diye bişey yok.
"Şu anki Android" demek istemiş
Hahahhahahaha hahahah hahahha asd asd asd hahahhaah hiç gülesimyoktu güldürdünüz gülme krizi geçirdim evde
cocuk disari cikmali dogru ama fiziksel gelisimi kadar beyinsel gelisimide onemli. erken yasta beyinsel aktiveteler yapmasi cocugun gelecekteki zeka kapasitesini o kadar cok etkiliyorki. bunu yakartopla sagliyamazsiniz.
"Sağlam akıl, sağlam vücutta bulunur." derler ve ne kadar yerinde bir sözdür.
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