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Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak adına hazırladığı yeni tablet modelini duyurdu: Galaxy Tab 3 Kids

5 yıl
1,4b
1
34
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak adına hazırladığı yeni tablet modelini duyurdu: Galaxy Tab 3 Kids
Güney Kore'li elektronik devi Samsung, çocukların öğrenme sürecine katkı sağlamak ve güven içinde eğlenceli vakitler geçirmelerini sağlamak adına Galaxy Tab 3 Kids isimli yeni tablet bilgisayar modelini duyurdu.
Çocukların hoşuna gidebilecek renkli bir tasarım ile hazırlanan Galaxy Tab 3 Kids, içerisinde çocuklara özel olarak hazırlanmış birçok eğitici / öğretici uygulama / oyun ile geliyor ve ayrıca "Kids Store" üzerinden farklı uygulamalar indirilebiliyor. Ebeveynlere birçok kontrol, zaman yönetimi ve şifre seçeneği sunan tablet, teknik olarak 188 x 11.1 x 9.9mm boyuta, 302 gram ağırlığa, 7-inç 1024 x 600 piksel 170 ppi TFT WSVGA dokunmatik ekrana, 1.3 MP ön ve 3MP arka kameraya, Wi-Fi, Bluetooth 3.0 kablosuz bağlantı özelliklerine, 1.2 GHz çift çekirdekli işlemciye, 8GB dahili depolama birimine, 4000 mAh li-on bataryaya, 1GB RAM miktarına ve Android 4.1 işletim sistemine sahip.
Özel ayağıyla tek başına ayakta durabilen, gövde yapısıyla düşmelere karşı oldukça dayanıklı olduğu belirtilen ve beraberinde gelen kalem ile çocukların çizim yeteneklerini de arttırmaya yardımcı olabilen Samsung Galaxy Tab 3 Kids, öncelikle Kore merkezli olarak Eylül ayında daha sonra ise Avrupa, Amerika ve Afrika bölgelerinde satın alınabilir duruma gelecek. Tablet bilgisayar modelinin fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://global.samsungtomorrow.com/?p=26919 Yorum Yaz
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Guest-9D2914531 5 yıl en beğenilen
Forumlar güncelleme bekleyen çocuklarla dolacak :D
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Nokia Specialist 5 yıl
Çocuk o plastiği kemirir. Dragontail veya gorilla glass şart
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yagami201 5 yıl
Adım adım gideceğim :

1- Hayatımda ''Çocuklar dışarı çıksınlar da ölsünler mi ? Abur cubur yemezlerse obez olmazlar olur biter !'' kadar saçma, üzerinde düşünülmemiş bir mantık görmedim.Sen spora sadece kilo almaktan kurtulmak için yapılan bir şey olarak bakıyorsan zaten şu an oturduğun koltuktan taşıyorsundur ; zira spor hakkında bu kadar sığ düşünen birinin spor yaptığını sanmam.Ha spor yapmana rağmen bu kadar sığ bir laf ediyorsan vay haline zaten.

2- Bu konuyu sildirecek boyutta bir tartışma değil ; iki tarafın fikirlerini belirtmesi ile yapılan ve çok da düzeysiz olmayan bir tartışma.Bence senin ortaya dalıp dediğin saçma sapan şeyler tartışmanın kendisinden çok daha düzeysiz.

3- Galaxy S2'deki işlemci exynos'du ; bundaki ise alelade bir işlemci, performansları yakın bile değil.İos ise geçen seneye kadar tek çekirdek 800 mhz /256 mb ram'de bile stabil çalışabiliyordu ; zira ios apple ürünlerine özel tasarlandığı içinaandroid'den daha stabildir ; dolayısıyla da android'li bir ürünün ios'lu bir ürünle yarışacak stabillikte olması için çok çok daha güçlü olması gerekmektedir, zaten android'li ve iphone ile aynı fiyatta olan cihazlarda iphone'dan çok daha yüksek donanım olmasının da sebebi budur.Ha bence yine de bu ürün o kadar ezilecek güçsüzlükte değil ; ama ios'lu cihazın donanımı ile android'li bir cihazın donanımını dümdüz karşılaştırmak zaten çok saçma bir şey ; zira ipad'in donanımını android cephesinde çok çok daha ucuz paralara bulabilirsin ; ama bu çok çok ucuz cihazlardan alma gafletinde bulunursan o alet sana keyif değil acı, mutsuzluk,sıkıntı verir.Android'li bir cihaz alırken akılda bulundurulması gereken şey şudur : Bu yıl güçlü olan ürün 6-8 ay içinde eh ; 1,5 yıl içinde orta ; 2 yıl içindeyse orta-vasat arası bir yerde olur ; dolayısıyla zaten çift çekirdek 1.2 ghz'lik bir cihaz için ''Emeğe saygı.'' demek zaten abes.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
haberdede verilmiş çocukların öğrenme sürecine katkıda bulunmak için yapılmış bencede puzzle uygulamarı zeka geliştirici uygulamalar cizimler çocuklar icin cok faydalı olacaktır samsungu zerre sevmem ama faaydalı bişey yapmış
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cp1369 5 yıl
Eminimki Samsung çocukları düşünüyodur (!) Apple kadar olmasa da Samsung içinde çocuklardan çok babalarının cebi önemli. Çok gereksiz bi alet.
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Sirchade 5 yıl
''çift çekirdek işlemci, çöp :p'' diyen biri çıkmadı bu sefer
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e-Militarist 5 yıl Sirchade
`Raikonen`

''çift çekirdek işlemci, çöp :p'' diyen biri çıkmadı bu sefer


Sen demişsin. Gerek kalmadı.
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Nurish60 5 yıl
Farwynd
CideleeMadem tableti çocuklara yonelik yapıyosun vede uyduruk bir işlemci koyuyosun bari şuna Tizen yada Android 2.3 koyda kasmasın, çocuklar erken yaşta sinir hastası olmasın
Bilmiyorsan konuşma, Android şu an Gingerbreaddekinden 100 kat daha performanslı.

Asıl sen bilmeden konuşma gingerbread androidin bir serisidir. (froyo,ice cream,gingerbread,jelly bean gibi) Yani sadece android diye bişey yok.
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cp1369 5 yıl Nurish60
Nurish60

Farwynd

CideleeMadem tableti çocuklara yonelik yapıyosun vede uyduruk bir işlemci koyuyosun bari şuna Tizen yada Android 2.3 koyda kasmasın, çocuklar erken yaşta sinir hastası olmasın
Bilmiyorsan konuşma, Android şu an Gingerbreaddekinden 100 kat daha performanslı.


Asıl sen bilmeden konuşma gingerbread androidin bir serisidir. (froyo,ice cream,gingerbread,jelly bean gibi) Yani sadece android diye bişey yok.

"Şu anki Android" demek istemiş
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teknoforum-bs 5 yıl
çocukların eline ver ipad i 10 dk sonra çatır çatır kullanıyor zaten asıl iş bu cihazları yetişkinlerin kullanması millet ana menu butonunun ne işe yaradığını yarım saatte ögreniyor
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teknoforum-bs 5 yıl
Samsung Tablet pazarında çırpınıyor ama galaxy Tab ailesi rezil bir vaziyette insanların bu tabletleri almasının tek nedeni uygun kampanyalar ve samsung garantisi yoksa zaten çin malı tabletlerden bir farkı yok.3 yaşındaki kuzenim ipad miniyi çatır çatır kullanıyor zaten çocuklar küçükken daha kolay öğreniyor böyle cihazları kullanmayı.Eğer çocuklara göre ekstra bir özelleştirme yapılcaksa bu kesinlikle malzeme kalitesini ve sağlamlığı arttırarak yapılmalı
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utkuokulu 5 yıl
gazeteler 59 kupona verir
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Yargıdağıtanadam 5 yıl utkuokulu
utkuokulu
gazeteler 59 kupona verir

Hahahhahahaha hahahah hahahha asd asd asd


hahahhaah hiç gülesimyoktu güldürdünüz gülme krizi geçirdim evde
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darkaura 5 yıl
burakesan
Allah aşkına yapmayın, çocukları daha küçük yaşlarda bu cihazlara bağımlı bırakmayın. O yaştaki çocuklar, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynamalılar, top oynamalılar, atlamalı, zıplamalılar.

cocuk disari cikmali dogru ama fiziksel gelisimi kadar beyinsel gelisimide onemli. erken yasta beyinsel aktiveteler yapmasi cocugun gelecekteki zeka kapasitesini o kadar cok etkiliyorki. bunu yakartopla sagliyamazsiniz.
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burakesan 5 yıl darkaura
darkaura

burakesan

Allah aşkına yapmayın, çocukları daha küçük yaşlarda bu cihazlara bağımlı bırakmayın. O yaştaki çocuklar, dışarı çıkıp arkadaşlarıyla oynamalılar, top oynamalılar, atlamalı, zıplamalılar.


cocuk disari cikmali dogru ama fiziksel gelisimi kadar beyinsel gelisimide onemli. erken yasta beyinsel aktiveteler yapmasi cocugun gelecekteki zeka kapasitesini o kadar cok etkiliyorki. bunu yakartopla sagliyamazsiniz.

"Sağlam akıl, sağlam vücutta bulunur." derler ve ne kadar yerinde bir sözdür.
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Yargıdağıtanadam 5 yıl
Bildiģin samsung galaxy note 8.0'ın kırpılmış halini yapmış bide ayak koyup renklendirmiş o kadar çocuklar bunu alacağına note 8.0 alsınlar hiç bir sorun yaşamazlar hem note 8de gorilla glassta var
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