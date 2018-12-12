Samsung’dan 14 metrelik dev LED sinema perdesi

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Samsung, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’de bulunan Capital sinemasına, ilk 14 metrelik ve 3D özelliği bulunan LED sinema perdesini taktı. Perde, daha önce Kore Cumhuriyeti’nin başkenti Seul’da kullanılan sinema perdesinden yaklaşık 4 metre daha büyük.

Şubat ayında Samsung tarafından verilen bilgiye göre ilk perde 2017 yılında Seul’de bir sinema salonuna takılmış. Firma Nisan ayında perdelerine Onyx adını verdikten sonra ilk kurulumu da Pekin’de bulunan Capital sinemasında gerçekleştirmiş. Büyük bir açılış töreniyle 7 Aralık’ta kurulumu gerçekleştirilen perde aynı zamanda Samsung’un, Onyx markasını satışa sunduğunun da duyurusu niteliğinde.

Samsung’dan verilen bilgiye göre perde hem müşteri talepleri hem de işletmelerin, izleyiciye görsel bir şölen izleterek bilet satışlarını arttırmak istemeleri nedeniyle üretilmiş.

81 yıllık Capital sinemasındaki Onyx perde, HDR destekli 4k çözünürlük, 301.5 pik parlaklık değeri ile 3D görüntü ve Dijital Sinema Girişimcileri (DCI) sertifikasyonu desteği sunuyor.

Son olarak, Samsung tarafından yayınlan kısa Onyx sinema deneyimi videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://newatlas.com/samsung-onyx-3d-led-cinema-capital-beijing/57591/#gallery