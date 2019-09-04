Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Büyük Slayt ve Popüler Haberler
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti

ARM Cortex-A77 çekirdeği ve Mali-G76 grafik birimi ile donatılan Exynos 980 yonga seti 5G modem entegrasyonu ile sektörde iyi bir alternatif olmaya çalışacak.
1 gün
1,1b
3
3
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Galaxy A90 5G modeli ile 5G trendinde iddialı olmak istediğini gösteren Samsung şimdi de biraz daha orta üst seviyeye yönelik yeni bir yonga seti duyurdu. Exynos 980 yonga seti 5G modemi ile dikkat çekiyor.

Exynos 980 neler sunuyor?

Exynos 980 yonga setinde iki adet Cortex-A77 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali G-76 grafik birimi ile birlikte amiral gemileri kadar olmasa da bir tık altında performans değerlerine imza atabilecek.

Ayrıca Bkz. "SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık"

Entegre yapay zekâ birimi tüm işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirirken önceki nesillere göre 2.7 kat daha iyi performans gösterebiliyor. Sinyal işlemci ise 108MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek sunuyor.

Modem tarafında ise 4G standardında 1Gbps bağlantı hızları, 5G standardında da 2.55Gbps teorik hızlarına erişilebiliyor. Yine WiFi 6 kablosuz bağlantı standardı de destekleniyor. Tüm bileşenlerin tek bir yongada toplanması daha ince telefonlara imkân tanıyacak.

Exynos 980 yonga setinin henüz hangi cihazda kullanılacağı açıklanmadı ancak Samsung’un yol haritasında 108MP çözünürlüğünde Galaxy A91 5G akıllı telefon modeli mevcut. Bu cihaz ilk örnek olabilir.

 


https://www.engadget.com/2019/09/04/samsung-exynos-980-chip-processor-5g-modem/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Turboducato 1 gün
Lte a pro zaten teoride 3 gbps sunuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nikony 1 gün
başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 gün
Yeni guncel orta seviyesi... Kamera video kaydinda 4K 120 FPS desteklemesi de guzel ... Yapay zeka da da onem verilmis ...
Entegre 5G ile daha az guc ve faha ucuz cihazlar bizi bekliyor...
Entegre 5G ler amiral cihazlara da gelecek anlasilan ...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 20 sa. Acer Swift 5 ve 3 yenilendi 20 sa. PlayStation Store'da EA oyunlarına büyük indirimler 21 sa. Samsung resmi açıklamayı yaptı: Galaxy Fold, 6 Eylül'de satışa sunulacak 21 sa. GameX 2019 Oyun ve Eğlence fuarı başladı 23 sa. Deepfake tekniğiyle taklit ettikleri sesi kullanan hırsızlar, yaklaşık 250 bin dolar çaldı 23 sa. Steam kütüphanesi nihayet modern bir tasarıma kavuşuyor 1 gün Overwatch resmen Nintendo Switch'e geliyor 1 gün HarmonyOS'u yakında akıllı saat ve dizüstü bilgisayarlarda görebiliriz 1 gün Uzaydan görüntülendi: İşte Amerika'yı vuran dev kasırga 'Dorian' 1 gün Quadro RTX 6000 ekran kartlı ilk dizüstü Asus StudioBook One oldu 1 gün Asus ROG Phone 2 Ultimate Edition tanıtıldı 1 gün Toshiba N300 ve X300 HDD ailesini 16 TB seçeneğiyle güncelledi 1 gün HBO, Watchmen dizisinin yayın tarihini açıkladı 1 gün Nvidia Quadro RTX 6000 mobile geliyor 1 gün Huawei Mate 30 Pro'da Google olmayacak | Mobilite 1 gün Honor Play 3 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Enermax ETS-T50 AXE ARGB işlemci soğutucusunu duyurdu 1 gün Porsche'nin ilk elektrikli otomobili Taycan tanıtıldı 1 gün 32 megapiksel ön kameralı Honor 20S resmen tanıtıldı 1 gün NASA ve ESA, asteroit tehdidine karşı birlikte çalışacak 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti Sonraki Giriş seviyesine Acer Predator Tritron 300 oyuncu dizüstü modeli 1 gün Huawei Mate 30 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 gün Redmi Note 8 Pro satışa çıktığı ilk gün 300 bin adet sattı 1 gün Makyajlı Honda Civic Sedan Türkiye'de satışa sunuluyor: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung Galaxy Fold ön siparişleri 11 Eylül'de gönderilmeye başlanacak 1 gün SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık 1 gün Renk bilginizi sınayan Colorzzle kısa süreliğine ücretsiz 1 gün Microsoft yeni Surface Pro firmware güncellemelerini yayınladı 1 gün Apple Watch modellerine okul zamanı modu geliyor 1 gün 2020 Nissan Juke tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün LG, 42 bin dolarlık 8K OLED TV'sini satışa sundu 1 gün Gears 5’ten oyun içi video geldi (video, spoiler içerir) 2 gün Android 10 resmi olarak dağıtılmaya başlandı 2 gün USB 4.0 standardı resmen duyuruldu 2 gün OnePlus TV sekiz hoparlör ve Dolby Atmos ses desteği ile gelecek 2 gün AMD’den boost hızlarına dair açıklama geldi 2 gün Xiaomi Redmi Note 8'i kullandık | Türkiye'de ilk kez 2 gün iPhone XR 2 daha hızlı bir işlemci ve 4 GB RAM'e sahip olacak 2 gün Yerçekimsiz ortamın kanser hücrelerini öldürebileceği düşünülüyor 2 gün Sony Xperia 2'nin basın görselleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
Bölüm Sonu Canavarı
Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
Bölüm Sonu Canavarı
YENİ GELEN ZAM ORANLARI HERKES BAKMALI
DH Forum
Konya Devlet Hastanesinde 750 tl (250x3) Karşılığında İğne Yap...
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
Uygulama Haber
Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
Uygulama Haber
Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
Uygulama Haber
Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim