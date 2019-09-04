Samsung'dan 5G modemli Exynos 980 yonga seti

Galaxy A90 5G modeli ile 5G trendinde iddialı olmak istediğini gösteren Samsung şimdi de biraz daha orta üst seviyeye yönelik yeni bir yonga seti duyurdu. Exynos 980 yonga seti 5G modemi ile dikkat çekiyor.

Exynos 980 neler sunuyor?

Exynos 980 yonga setinde iki adet Cortex-A77 çekirdeği ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor. Mali G-76 grafik birimi ile birlikte amiral gemileri kadar olmasa da bir tık altında performans değerlerine imza atabilecek.

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Entegre yapay zekâ birimi tüm işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştirirken önceki nesillere göre 2.7 kat daha iyi performans gösterebiliyor. Sinyal işlemci ise 108MP çözünürlüğe kadar sensörlere destek sunuyor.

Modem tarafında ise 4G standardında 1Gbps bağlantı hızları, 5G standardında da 2.55Gbps teorik hızlarına erişilebiliyor. Yine WiFi 6 kablosuz bağlantı standardı de destekleniyor. Tüm bileşenlerin tek bir yongada toplanması daha ince telefonlara imkân tanıyacak.

Exynos 980 yonga setinin henüz hangi cihazda kullanılacağı açıklanmadı ancak Samsung’un yol haritasında 108MP çözünürlüğünde Galaxy A91 5G akıllı telefon modeli mevcut. Bu cihaz ilk örnek olabilir.