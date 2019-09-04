SteelSeries’den masa üstü ve mobil için Arctis kablosuz kulaklık

Son dönemde üreticilerin konsollara yönelik olarak daha fazla kulaklık modeli sunmaya başladığını görüyoruz. SteelSeries de popüler Arctis kulaklık serisine konsollar için kablosuz bir model ekledi.

Arctis 1 Wireless özellikleri ve fiyatı

Arctis 1 Wireless adındaki kulaklık modeli Arctis 1 modelinin biraz daha kompakt hale getirilmiş gövdesini temel alıyor. USB Tip-C adaptörü ile firmanın kayıpsız 2.4GHz kablosuz teknolojisi üzerinden bağlantı kurabiliyor.

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Arctis serisinin ikonik kafa bandı kaplaması bu modelde mevcut değil. Yerine daha ince ancak yine konfrolu bir kaplama kullanılmış. Kulaklık kapaklarında ise Airweave kumaş yer alıyor. Ayrılabilir ClearCast mikrofon gürültü engelleme yapabiliyor.

Arctis 1 Wireless kulaklığı Asus ROG’dan sonra Nintendo Switch tablet moduna uygun ikinci ürün olarak dikkat çekiyor. PS4, PC ve Android oyuncuları da kulaklığı kullanabiliyorlar. Ek 3.5mm giriş ile Xbox konsollarına da uygun. Çok yönlü Arctis 1 Wireless için 120 Avro fiyat etiketi mevcut.