Samsung dünyanın en ince Blu-ray oynatıcısını hazırladı

Samsung dünyanın en ince Blu-ray oynatıcısını duyurmaya hazırlanıyor. 6-9 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de sergileneceği belirtilen yeni oynatıcı sadece 23mm olan kalınlığı ve metalik gövdeye sahip şık kasası dikkat çekecek gibi görünüyor. 3D Blu-ray desteğine ek olarak 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürme yeteneğine de sahip olan Blu-ray oynatıcısı, internet bağlantısı sayesinde YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını televizyonda gösterebiliyor.

Duvara montaj olanağı da sunan üç boyutlu Blu-ray oynatıcısının diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı. Bu arada Samsung'un incelik konusundaki iddiası da dikkatlerden kaçmıyor. 2009 yılında 39mm kalınlığında Blu-ray oynatıcısı lanse eden firma bu yıl başında 29mm kalınlığındaki modelini göstermişti.