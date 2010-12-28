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Blu-Ray / DVD Player ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dünyanın en ince Blu-ray oynatıcısını hazırladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
24,1b
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6
Blu-Ray / DVD Player
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung dünyanın en ince Blu-ray oynatıcısını duyurmaya hazırlanıyor. 6-9 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı 2011'de sergileneceği belirtilen yeni oynatıcı sadece 23mm olan kalınlığı ve metalik gövdeye sahip şık kasası dikkat çekecek gibi görünüyor. 3D Blu-ray desteğine ek olarak 2D görüntüleri 3D'ye dönüştürme yeteneğine de sahip olan Blu-ray oynatıcısı, internet bağlantısı sayesinde YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya uygulamalarını televizyonda gösterebiliyor.

Duvara montaj olanağı da sunan üç boyutlu Blu-ray oynatıcısının diğer özellikleri ise henüz açıklanmadı. Bu arada Samsung'un incelik konusundaki iddiası da dikkatlerden kaçmıyor. 2009 yılında 39mm kalınlığında Blu-ray oynatıcısı lanse eden firma bu yıl başında 29mm kalınlığındaki modelini göstermişti.


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aspirin_00 8 yıl
kızı beğenmedim blurayda usb2 ve 3 girileri artı hdmı çkışları varsa güzel yoksa almaya değmez
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H34RTL3SS 8 yıl
ne bu levye mi ¿ .
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2eu5 8 yıl
Performansı düzgün olsun, 3D desteği adam gibi çalışsın, bir de online içerikleri yeterli olsun. İnce olması falan ikinci planda benim için. Şu anda piyasada bütün bu saydığım özellikleri adam akıllı sağlayan ürün yok. Mutlaka bir şeyleri eksik oluyor.
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berkaylive 8 yıl
o boyla tam olarak nereye sığdırıcaz anlayamadım :D
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deniz_sea 8 yıl
kalınlığı iyi de boyu uzuyor sanki bunların
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yunusserhat 8 yıl
blue ray hikaye kız şahane gibi duruyor. sanırım samsung politikası.
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