Samsung'un ultra pahalı tablet klavyesi satışta: Laptoptan farksız!

Tam Boyutta Gör Samsung Pro Keyboard, Galaxy Tab S11 Ultra için bugüne kadarki en üst düzey klavye. Bu aksesuar, tableti adeta bir laptopa dönüştürerek, kolay gezinme için geniş trackpad, masaüstü moduna geçmek için özel DeX tuşu sunuyor.

Galaxy Tab S11 Ultra için Samsung Pro Klavye özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör 14.6 inç AMOLED ekran ve MediaTek Dimensity 9400+ işlemciye sahip olan Samsung Galaxy Tab S11 Ultra, bazı dizüstü bilgisayarlardan daha büyük ve daha güçlü. Yeni Samsung Pro Klavye, Android tableti bir dizüstü bilgisayar yerine geçiriyor. Klavye takılıyken, tablet katlanarak bir dizüstü bilgisayar gibi taşınabilirken, menteşe ekranın rahat bir açıda konumlandırılmasına olanak tanıyor. Veri ve güç, tabletin arkasındaki metal pimler aracılığıyla iletiliyor, bu nedenle klavyenin ayrıca şarj edilmesi gerekmiyor.

Klavye, uygulamaların ve pencerelerin Microsoft Windows'a benzer şekilde ekranda serbestçe hareket ettirilmesine olanak tanıyan Samsung'un masaüstü moduna geçiş için özel bir DeX tuşu da içeriyor. F1, F2 ve F3 tuşları, kullanıcı tarafından belirlenen uygulamaları başlatmak için atanabilirken, yapay zeka tuşu tercih ettiğiniz yapay zeka sohbet botuna hızlı erişmenizi sağlıyor.

Samsung Pro Klavye fiyatı ne kadar?

Samsung Pro Klavye yaklaşık 636 g ağırlığında. Klavyenin tabletle birlikte toplam ağırlığı ise 1.33 kg. Galaxy Tab S11 Ultra için Samsung Pro Klavye, yaklaşık 336 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

