Samsung'un ultra pahalı tablet klavyesi satışta: Laptoptan farksız!

Galaxy Tab S11 Ultra için Samsung Pro Klavye özellikleri ile neler sunuyor?
Klavye, uygulamaların ve pencerelerin Microsoft Windows'a benzer şekilde ekranda serbestçe hareket ettirilmesine olanak tanıyan Samsung'un masaüstü moduna geçiş için özel bir DeX tuşu da içeriyor. F1, F2 ve F3 tuşları, kullanıcı tarafından belirlenen uygulamaları başlatmak için atanabilirken, yapay zeka tuşu tercih ettiğiniz yapay zeka sohbet botuna hızlı erişmenizi sağlıyor.
Samsung Pro Klavye fiyatı ne kadar?
Samsung Pro Klavye yaklaşık 636 g ağırlığında. Klavyenin tabletle birlikte toplam ağırlığı ise 1.33 kg. Galaxy Tab S11 Ultra için Samsung Pro Klavye, yaklaşık 336 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım