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Samsung endüstride ilk defa 1TB kapasiteli mSATA SSD sürücü hazırladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,1b
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48
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung endüstride ilk defa 1TB kapasiteli mSATA SSD sürücü hazırladı

Samsung endüstride ilk defa 1 Terabyte depolama kapasitesi sunan mSATA formundaki yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 840 Evo serisi altında hazırlanan yeni sürücü, geleneksel diskler ile kıyaslandığında %40 oranında daha ince ve 1/12 oranında daha hafif yapısı ile mSATA arabirimine destek sunan dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasiteli yeni bir seçenek sunuyor. Samsung'un 1xnm üretim geometrisi ile hazırladığı 128 gigabit (Gb) NAND flash bellek yongalarını temel alan yeni sürücü, 3.85mm kalınlık ve 8.5 gram ağırlık ile herhangi bir 2.5-inç SSD'ye göre dörtte bir oranında daha ufak bir fiziksel yapı sunuyor.
1 Terabyte kapasiteli üst modele ek olarak seri altında 120GB, 250GB ve 500GB'lik alternatifler de sunan Samsung, kontrolcü tarafında ise kendi geliştirdiği silikona yer veriyor. Açıklanan bilgilere göre sıralı okuma hızı saniyede 540MB, sıralı yazma hızı ise saniyede 520MB olan 1TB kapasiteli model, ayrıca 98,000 rastgele okuma ve 90,000 rastgele yazma IOPS değerlerine erişebiliyor. Samsung Magician 4.3 yazılımı ve RAPID teknolojisi ile sıralı okuma hızı saniyede 1000MB'a kadar çıkabilen sürücü, veri güvenliği için 256-bit AES şifreleme özelliği de sunuyor. Yakın gelecekte pazardaki yerini alması beklenen mSATA formundaki yeni Samsung SSD modelleri için şu an herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor. 

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ilkerinanç 5 yıl en beğenilen
fiyat 5000 lira tabi.
1 Yanıt Yanıtla +28
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hayyam_karadenizli 5 yıl
Kötü haber arkadaşlar, geçen hafta 426 dolar olan 1 TB SSD'ler bu hafta malesef 492 dolar.
amazon.com/...

239 dolar olan yarım TB SSD'ler ise 289 dolar.
amazon.com/...

Umalımki bu zam geçici olsun ve en kısa sürede yaptıkları zammı geri çeksinler. Artık SSD'lere zam istemiyoruz.
Kötü haber arkadaşlar, geçen hafta 426 dolar olan 1 TB SSD'ler bu hafta malesef 492 dolar.amazon.com/...239 dolar olan yarım TB SSD'l...
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Sanki Bana Pele 5 yıl
Ben daha 60 gb alamıyorum. Düşürsünler şu fiyatları
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figure8 5 yıl
Lg'de kopyalar 1 haftaya kalmaz
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FlyingUnderpants 5 yıl
SSD'lerin maliyetlerinin bu kadar fazla olduğuna inanmıyorum.
Şuan hızlı bir bilgisayarın olmazsa olmazı olduğu için hala fiyatları yüksek tutuyorlar.
500GB SSD'nin $100 seviyesine gelmesi lazım.
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ahmet1905_47 5 yıl
500$ fiyatı olcakmıs doğruysa
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mr_gny 5 yıl
almak için fiyatın düşmesini beklersek yaşlanırız arkadaşş..
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Muhibbi- 5 yıl
Lenovo y570 kullanıcısıyım pcde 32lik var 1tb yapsak fena olmaz hani
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kukubara 5 yıl
Artık buna laptop takarız.
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Batuist 5 yıl
düşük kapasiteli ultrabooklara gün doğdu... adam kendi ultrabookunda ki ssd'sini kendiside üretse başkasından almış gibi pahalıya satıyor...
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Batuist 5 yıl
düşük kapasiteli ultrabooklara gün doğdu... adam kendi ultrabookunda ki ssd'sini kendiside üretse başkasından almış gibi pahalıya satıyor...
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_BruceWayne_ 5 yıl
Biz hala HDD, SSD alamadan mSata SSD çıktı ya la :)
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1963bursa 5 yıl
Şu anda sektör GB başı 90 krş, haberdeki 1 TB ürün Türkiye'ye geldiğinde en ucuz 999 lira olacaktır. Nisan ayında çıkan 2 TB SSD'lere sıkılmadan 5 bin lira fiyat basarlar eminim ama artık 1 TB'larda fiyatı üflemek zorundalar.
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OldGamers86 5 yıl
Kapasite ve fiyatları makul seviyelere gelmedikçe alınmaz. Orantılı olmalı. 1tb ama kaç paraya o 1tb?
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