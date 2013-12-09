Samsung endüstride ilk defa 1TB kapasiteli mSATA SSD sürücü hazırladı





Samsung endüstride ilk defa 1 Terabyte depolama kapasitesi sunan mSATA formundaki yeni SSD sürücüsünü duyurdu. 840 Evo serisi altında hazırlanan yeni sürücü, geleneksel diskler ile kıyaslandığında %40 oranında daha ince ve 1/12 oranında daha hafif yapısı ile mSATA arabirimine destek sunan dizüstü bilgisayarlar için yüksek kapasiteli yeni bir seçenek sunuyor. Samsung'un 1xnm üretim geometrisi ile hazırladığı 128 gigabit (Gb) NAND flash bellek yongalarını temel alan yeni sürücü, 3.85mm kalınlık ve 8.5 gram ağırlık ile herhangi bir 2.5-inç SSD'ye göre dörtte bir oranında daha ufak bir fiziksel yapı sunuyor.

1 Terabyte kapasiteli üst modele ek olarak seri altında 120GB, 250GB ve 500GB'lik alternatifler de sunan Samsung, kontrolcü tarafında ise kendi geliştirdiği silikona yer veriyor. Açıklanan bilgilere göre sıralı okuma hızı saniyede 540MB, sıralı yazma hızı ise saniyede 520MB olan 1TB kapasiteli model, ayrıca 98,000 rastgele okuma ve 90,000 rastgele yazma IOPS değerlerine erişebiliyor. Samsung Magician 4.3 yazılımı ve RAPID teknolojisi ile sıralı okuma hızı saniyede 1000MB'a kadar çıkabilen sürücü, veri güvenliği için 256-bit AES şifreleme özelliği de sunuyor. Yakın gelecekte pazardaki yerini alması beklenen mSATA formundaki yeni Samsung SSD modelleri için şu an herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.