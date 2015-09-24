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Samsung gelecek yıl 4TB kapasiteli 850 SSD modeli piyasaya sürecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung gelecek yıl 4TB kapasiteli 850 SSD modeli piyasaya sürecek

NAND bellek alanında yaptığı yatırımların karşılığını fazlasıyla alan Samsung, her yıl yeni teknolojilerle SSD ürünlerini daha da geliştiriyor ve pazara sunuyor. Firmanın gelecek yıl için önemli planları var. 

İstifleme yöntemiyle daha yoğun kapasiteler sunan 3D V-NAND bellek teknolojisini geliştiren Samsung, bir süredir farklı SSD modellerinde bu teknolojisi kullanmaktaydı. 3D V-NAND teknolojisinde bugüne kadar 32 katmana kadar istifleme imkanı mevcutken 3. nesile geçile birlikte bu sayı 48'e yükseldi. Bunun sonucunda da daha kapasiteli SSD sürücüler mümkün hale geldi. 

Samsung gelecek yıl başlarında 3. nesil 3D V-NAND bellek teknolojisini SSD ürünlerine entegre etmeye hazırlanıyor. 2.5 inçlik 850 Pro ve 850 EVO serileri bu teknolojiyi ilk kullanan bellekler olacak. Şu anda en yüksek 2TB kapasiteye sahip olan ürünler gelecek yıl 4TB kapasiteye sahip olacak. 

Samsung'un gelecek yıldan itibaren sadece V-NAND olarak adlandıracağı teknolojiyi M.2 formatındaki SSD ürünleri de kullanacak ancak kapasiteler en fazla 1TB seviyesine kadar çıkabilecek. Bu teknolojiyi kullanacak ilk sürücüler PM863 ve SM863 olacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/samsung-to-release-4-tb-850-series-ssd-in-2016.html Yorum Yaz
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redoracle 4 yıl
Valla intelin ölmeyen 1000 kat daha hızlı 1000 kat daha dayanıklı optane ssdlerini duyduktan sonra bunlar artık beni hiç heycanlandırmıyo,eğer dedikleri gibi çıkarsa intel piyasanın tek hakimi olur ssde.
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DKaraboncuk 4 yıl
Macbook MD103 var bende içinde SSD gelmiyordu ancak bir mac kullandığımı hissetmiyordum. 250GB SSD aldım ve artık çok rahatladı. Fiyat bakımından daha çok bekleyeceğiz gibi gözüküyor
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hakemzsr 4 yıl
Samsung mobilde başlatığı öncü firma rolünü bu dünya ile paralel ssd dünyası ile devam ettiriyor. Yaptığı onca ar-ge çalısmasının doğal sonucu bu gelişmeler.
Bugun bütün imkanlarımı seferber edip alabildiğim 256gb 850pro ürünü daha önce kullandıgım bircok ssd den cok farklı bir yerde.
Render ve video montaj işleri ile ugrasan biri olarak DDR2 LGA775 intel7300 işlemcili eski bir kasada harikalar yaratabiliyor
Kaldıki bunu oyun amaclı alan arkadaslar daha güncel sistemlerle daha hızlı sonuclar alacaktır.
Son olarak şunu da eklemek isterim ; Samsung-Apple arasındaki mobil rekabeti fan boyutuna indirgemek cok ahmakça. Bugun Samsung firması bir cok sektörü tek basına domine edebilmekte bunun da doğal sonucu temelde basit gibi görünen arka planında bir cok farklı hesapların yapıldıgı ve bizim bilmediğimiz dengeleri barındırıyor.
Kısaca bize düşen "Adamlar yapıyor aga" demek.
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Master_Evil 4 yıl
ssdlerde kapasitenin yükselmesi, fiyatlarının düşmesine yardımcı olabilir
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Angel of the Lord 4 yıl
Başlığı okurken 850 adet sürülecek sandım bu modelden. İçerikte ise model adının 850 olduğunu öğrendim. Nays.
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kadirirdem 4 yıl
Samsung NAND Bellekler Konusunda Süper İş Yapıyor,Adamlar Mobilde'de Öyle işlemci de uçtu gitti Helal Olsun Ne Diyim Umarım Ssd'ler Hdd Fiyatına Gelir...
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theyapici 4 yıl
gblar yükselirken fiyatlar da azalıyor bakalım hdd ssd fiyat makası ne kadr kapanacak samsung iyi yolda...
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