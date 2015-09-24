Samsung gelecek yıl 4TB kapasiteli 850 SSD modeli piyasaya sürecek

NAND bellek alanında yaptığı yatırımların karşılığını fazlasıyla alan Samsung, her yıl yeni teknolojilerle SSD ürünlerini daha da geliştiriyor ve pazara sunuyor. Firmanın gelecek yıl için önemli planları var.





İstifleme yöntemiyle daha yoğun kapasiteler sunan 3D V-NAND bellek teknolojisini geliştiren Samsung, bir süredir farklı SSD modellerinde bu teknolojisi kullanmaktaydı. 3D V-NAND teknolojisinde bugüne kadar 32 katmana kadar istifleme imkanı mevcutken 3. nesile geçile birlikte bu sayı 48'e yükseldi. Bunun sonucunda da daha kapasiteli SSD sürücüler mümkün hale geldi.





Samsung gelecek yıl başlarında 3. nesil 3D V-NAND bellek teknolojisini SSD ürünlerine entegre etmeye hazırlanıyor. 2.5 inçlik 850 Pro ve 850 EVO serileri bu teknolojiyi ilk kullanan bellekler olacak. Şu anda en yüksek 2TB kapasiteye sahip olan ürünler gelecek yıl 4TB kapasiteye sahip olacak.





Samsung'un gelecek yıldan itibaren sadece V-NAND olarak adlandıracağı teknolojiyi M.2 formatındaki SSD ürünleri de kullanacak ancak kapasiteler en fazla 1TB seviyesine kadar çıkabilecek. Bu teknolojiyi kullanacak ilk sürücüler PM863 ve SM863 olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/samsung-to-release-4-tb-850-series-ssd-in-2016.html