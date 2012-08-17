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Samsung I9103 Galaxy R için Android 4.0.4 ICS güncellemesi yayınlanmaya başlıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
28b
1
47
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Samsung I9103 Galaxy R için Android 4.0.4 ICS güncellemesi yayınlanmaya başlıyor
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Birkaç ay geriye dönecek olursak, mayısta Samsung Hindistan'ın resmi Facebook sayfasında, I9103 Galaxy R için Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesinin yakında yayınlanacağı müjdelenmişti. Ancak aradan uzunca süre geçmesine rağmen güncelleme konusunda herhangi bir gelişme yaşanmamıştı ta ki bugüne dek.
İsveç'te yaşayan bir I9103 Galaxy R kullanıcısı, akıllı telefonunu servisten Android 4.0.4 sürümü yüklü şekilde teslim aldığını rapor etmiş. Çok yakında Kies'te boy göstereceği tahmin edilen güncellemenin, performans ve stabilite artışı getirmesi, yazılımsal açıkları kapatması bekleniyor.

Samsung I9103 Galaxy R için Android 4.0.4 ICS güncellemesi yayınlanmaya başlıyor
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W.Sneijderr 7 yıl en beğenilen
Nexus S = Android 4.1 512 ram
Galaxy R = Android 4.0.4 1 gb ram
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blank42 7 yıl
@HANAKLIUA
Galaxy S: 2.3.6 512 MB RAM :(
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaslar herkese hayırlı günler..şu samsung galaxy r için son güncellemeyi kuran arkadaslarım var herhalde..bizlere nasıl kurduklarını anlatırlarsa sevinirim..kies programına bağlandıgımızda güncelleme yok diyor..herkes kurdum stabil çalışıyor diyor ama kimse nasıl kurdugunu ve çalıştırdıgını anlatmıyor..aydınlatırsanız sevinirim
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DH Misafiri 7 yıl
selam,bende GALAXY GT-İ9103 var android sürümü halen 2.3.4 kiese bağladım güncelleştirme gözükmüyor, nerden nasıl güncelleyebilirim lütfen biri yardım etsin arkadaşlar,,
teşekkürler.....
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MEMORYSTICK 7 yıl
Şu Avusturya stock rom'u bizde yuklesek bizede guncellestirme gelirmi
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy R i9103 ics 4.04 güncellemesi yayımlandı. telefonunuzu site üzerinden veya wifi araçılığıyla güncelleyebilirsiniz. @huseyinbas
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mert850 7 yıl
benim telefon hala ilk aldığımdaki android 2.3.4 sürümü. Telefonu PC ye bağlayıp KİES i çalıştırdığımda güncellme yapmıyor. Son yazılım yüklü diyor yahu. Nasıl güncellicem ICS ye :(
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isomania 7 yıl
Hayirli olsun galaxy r sahiplerine
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DH Misafiri 7 yıl
İnsallah Tr icinde çıkar bir an önce .... Tegra 2 nin bir çok modelinde ics çıktı zaten ... Samsung neden bekletti anlamıs degilim....
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Le Citoyen 7 yıl
Müjdeler olsun. Daha önceden Avusturya Stock Rom yüklemiştim. Bugün Kies'i güncelledim, telefonu taktım bana güncelleme uyarısı verdi.

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ogretmenht 7 yıl
Bir de sar degeri cok dusuk. Galaxy r 0.280 s2 ise 0.340. Boyle bir deger piyasa da cok zor bulunur.
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ogretmenht 7 yıl
Arkadaslar galaxy r dediginiz cihaz oyle dandik bir cihaz degildir. Bence 4.1 guncellemesi de alacak. Galaxy s2nin fullhd video kaydindam baska bir artisi yok. Ozellikler kirpilmis olabilir ancak sarji galaxy s2den cok izun gifiyor. Bir de galaxy s2 gibi el terletecek sekilde isinma problemi yok. Ben de galaxy r vardi simdi esim kullaniyor ben galaxy s2 kullaniyorum. Telefon 4.0.4 guncellemeyle cok stabil oldu. Galaxy r 1100 tl teknosa garantili almistim. Hic de pisman olmadim. Zaten goren s2 zannediyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar galaxy s2 için 4.0.4 zaten bulunuyor.ayrıca galaxy r için zaten en başında samsungun resmi açıklamasından da bilindiği üzere ics gelecekti.ama r için çok gecikti ve bu yüzden samsung da 4.0.4ü getirdi.s2 yaklaşık 3 aydır ics kullanıyor.ve de jb yükseltmeside alacak. nedir bu nankörlük.samsung doğru olanı yaptı.r için bu son güncelleştirme sayılır.bu yüzden en iyisini verdi samsung.s2 kullanıcıları bu kadar sabırsız olmasın lütfen.samsung r için verdiği sözü tuttu o kadar.
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BekirTemel 7 yıl
Bravo samsun bu cihaza bile 4.0.4 geetirdiysen
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CoolBoy53 7 yıl
Keşke Galaxy Ace ye de gelse
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