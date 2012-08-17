Samsung I9103 Galaxy R için Android 4.0.4 ICS güncellemesi yayınlanmaya başlıyor

Birkaç ay geriye dönecek olursak, mayısta Samsung Hindistan'ın resmi Facebook sayfasında, I9103 Galaxy R için Android 4.0.x ''Ice Cream Sandwich'' güncellemesinin yakında yayınlanacağı müjdelenmişti. Ancak aradan uzunca süre geçmesine rağmen güncelleme konusunda herhangi bir gelişme yaşanmamıştı ta ki bugüne dek.



İsveç'te yaşayan bir I9103 Galaxy R kullanıcısı, akıllı telefonunu servisten Android 4.0.4 sürümü yüklü şekilde teslim aldığını rapor etmiş. Çok yakında Kies'te boy göstereceği tahmin edilen güncellemenin, performans ve stabilite artışı getirmesi, yazılımsal açıkları kapatması bekleniyor.





