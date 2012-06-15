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Samsung, ikinci nesil S Pen üzerinde çalışıyor

6 yıl
3,5b
1
14
Cep Tel Aksesuarları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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5.3 inçlik Galaxy Note ile stylus kalemleri mobil sektörde tekrar kullanmaya başlayan Samsung, S Pen adını verdiği bu kendi tasarımı kalemin ikinci nesli için bir patent aldı. İlk olarak Şubat'ta, Galaxy Note 10.1 ile sergilenen ikinci S Pen'in final versiyonda değişime uğrayacağı da ortaya çıktı.
Yeni S Pen, üzerindeki iletken plastik materyal sayesinde dokunmatik ekranları yanıltarak bir parmak gibi kullanılabilecek. İlk kalem, pasif bir yapıya sahipti. Yani içerisinde herhangi bir enerji kaynağı yoktu. Şuan yaygın bir şekilde kullanılan kapasitif ekranlar ise; insan vücudundaki statik elektriği algılayarak işlem yaptığı için S Pen ile yapılan dokunuşlarda ara sıra aksamalar, gecikmeler meydana gelebiliyordu. Yeni materyal, kaleme dokunduğunuzda parmaklarınızdaki elektriği ekrana ileterek bu tür durumların oluşmasını engelleyecek. 
Kalemin klipsi, tıpkı ASUS PadFone için tasarlanan aksesuarda olduğu gibi cihaz ile ses alışverişi sağlayabilecek. Üzerinde ses kontrol düğmeleri de yer alacak Yani S Pen, bir Bluetooth kulaklığa benzer şekilde kullanılabilecek.
Yakın alan iletişimi (NFC) çipi içereceği bilinen Samsung'un yeni nesil stylus kalemi, muhtemelen Galaxy Note 10.1'in yenilenen versiyonuna eşlik edecek. Esas S Pen'in dolma kalem içerisinde yer aldığını düşünüyoruz, çünkü ilk tanıtılan model de böyle bir kalıba yerleştirilebiliyordu. Ayrıca 10.1 inçlik Note tablet bilgisayarı ile birlikte taşınacağı aktarılıyor. Bu detaylar Güney Koreli üreticinin son tableti gün yüzüne çıktıktan sonra kesinleşecek.
Henüz ikinci nesil S Pen'i hangi işlemlerde kullanabileceğimizi bilmiyoruz. Fakat yakında satışa sunulacak Galaxy Note 10.1 ve sonbaharda gelecek Galaxy Note II'ye eşlik edeceğinden eminiz.

http://www.patentbolt.com/2012/06/samsung-invents-next-generation-stylus-pen.html Yorum Yaz
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gFalcon 6 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin pikachu!
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Pardus Linux 6 yıl
Güzel geliştirmeler yapıyor bu alanda belki ileriye doğru oyunlar vs. kullanılabilen bir alternatif kontrol cihazı haline de getirilebilir...
(Güzel fikir aslında patentini mi alsam iyi para patent işlerinde
)
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Umutcan 6 yıl
Bu kalem daha çok c-pen'e benzemiş tasarım olarak. S-pen'in cihaz kasasına girebilmesi için ince olması gerekiyor biraz.
Galaxy note 2'de kullanılacak stylus bu sebeple muhtemelen bu tasarım değildir, haberde belirtildiği gibi son şeklinde tasarım değişikliğine uğrayacaktır.
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tugares 6 yıl
Grkm27
Kim ne derse desin pikachu!

:D :D :D :D :D
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grafman09 6 yıl
samsung boşuna uğraşıyorsun, biz parmaklarımızı inceltir uçlarını sivrileştirebiliriz. :)))
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E_Aydin35 6 yıl
Samsung bu kalemleri ile melez bir hizmet suna bilir ayrıca öyle olucakmış gibi gözüküyor, üstünde bu denli önnemli çalışmalar yaptığına bakılırsa gerçekten kaleme büyük önem verdiğini gösteriyor.
Açıckası biraz daha bu konu ile ilgili ilerlemeler kaydederse, kalem ile ekrana dokunmadan belli bir mesafe aralığında yön verebileceğine veya işlem yapabileceğine inanıyorum bu gerçekten çok güzel olur ve her seviyede o mesafe uzaklaşır..:)
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leventalpsal 6 yıl
Güzel de bu kalınlıktaki bir kalem nasıl Note 2'nin kasasına girecek. Kalemi harici taşımak ise kullanım kolaylığı açısından sıfırın altında...
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__BadblooD__ 6 yıl leventalpsal
leventalpsal

Güzel de bu kalınlıktaki bir kalem nasıl Note 2'nin kasasına girecek. Kalemi harici taşımak ise kullanım kolaylığı açısından sıfırın altında...

Haberi okusaydın içinde zaten eski note daki gibi ince s-pen olduğunu anlardın
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imortho0308 6 yıl
Kim ne derse desin pikachu!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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OverClocK1ng 6 yıl
Note 2 nin kalemi geliyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Sualtı fotoğrafını edilebilir ucuz araç! aba.su/...
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Backstreet 6 yıl
Samsung masallah bir Karakoy'de calismiyor zaten...
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gFalcon 6 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin pikachu!
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