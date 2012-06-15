Samsung, ikinci nesil S Pen üzerinde çalışıyor

5.3 inçlik Galaxy Note ile stylus kalemleri mobil sektörde tekrar kullanmaya başlayan Samsung, S Pen adını verdiği bu kendi tasarımı kalemin ikinci nesli için bir patent aldı. İlk olarak Şubat'ta, Galaxy Note 10.1 ile sergilenen ikinci S Pen'in final versiyonda değişime uğrayacağı da ortaya çıktı.

Yeni S Pen, üzerindeki iletken plastik materyal sayesinde dokunmatik ekranları yanıltarak bir parmak gibi kullanılabilecek. İlk kalem, pasif bir yapıya sahipti. Yani içerisinde herhangi bir enerji kaynağı yoktu. Şuan yaygın bir şekilde kullanılan kapasitif ekranlar ise; insan vücudundaki statik elektriği algılayarak işlem yaptığı için S Pen ile yapılan dokunuşlarda ara sıra aksamalar, gecikmeler meydana gelebiliyordu. Yeni materyal, kaleme dokunduğunuzda parmaklarınızdaki elektriği ekrana ileterek bu tür durumların oluşmasını engelleyecek.

Kalemin klipsi, tıpkı ASUS PadFone için tasarlanan aksesuarda olduğu gibi cihaz ile ses alışverişi sağlayabilecek. Üzerinde ses kontrol düğmeleri de yer alacak Yani S Pen, bir Bluetooth kulaklığa benzer şekilde kullanılabilecek.

Yakın alan iletişimi (NFC) çipi içereceği bilinen Samsung'un yeni nesil stylus kalemi, muhtemelen Galaxy Note 10.1'in yenilenen versiyonuna eşlik edecek. Esas S Pen'in dolma kalem içerisinde yer aldığını düşünüyoruz, çünkü ilk tanıtılan model de böyle bir kalıba yerleştirilebiliyordu. Ayrıca 10.1 inçlik Note tablet bilgisayarı ile birlikte taşınacağı aktarılıyor. Bu detaylar Güney Koreli üreticinin son tableti gün yüzüne çıktıktan sonra kesinleşecek.

Henüz ikinci nesil S Pen'i hangi işlemlerde kullanabileceğimizi bilmiyoruz. Fakat yakında satışa sunulacak Galaxy Note 10.1 ve sonbaharda gelecek Galaxy Note II'ye eşlik edeceğinden eminiz.

http://www.patentbolt.com/2012/06/samsung-invents-next-generation-stylus-pen.html