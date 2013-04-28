Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor

Samsung yeni nesil hafıza kartları ve SSD depolama sürücülerini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor. Samsung Türkiye'den edindiğimiz bilgilere göre, akıllı telefon, tablet ve tablet bilgisayarlar için hafıza kartlarına ek olarak, performans tutkunları için geliştirilen SSD depolama sürücüleri de Samsung Türkiye'nin resmi olara yakında satışa sunacağı ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük NAND Flash yonga üreticilerinden bir tanesi olan Samsung, hem tasarım hem de performans olarak üst sınıfa hitap ediyor.

Samsung'un yeni nesil fotoğraf makinesi NX300'ün lansmanı esnasında konuştuğumuz Samsung Türkiye yetkilikeri, hafıza kartları ve depolama sürücüleri için tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve çok yakında ülkemiz piyasasında satışa sunulacaklarını belirttiler. Deneme şansı bulduğumuz hafıza kartlarının hem performans hem de tasarım anlamında fark yarattığını söyleyebiliriz. Farklı renk seçenekleri ve parlak yüzeye sahip değişik tasarım anlayışı sayesinde, neredeyse hepsi birbirine benzeyen SD kartlara yeni bir soluk kazandıran Samsung, okuma ve yazma hızları açısından da iddialı olacak gibi görünüyorlar.

Farklı ürün grupları ve performans segmentleri için çok sayıda alternatif hafıza kartı modeline sahip Samsung, Class 4 ile Class 10 performans seviyelerinde 64GB'a kadar hafıza kartı seçenekleri sunmakta. NX300 gibi hem 3D hem de 60 kare/saniye hızında 1080p video kaydı yapabilen üst seviye kameralar için hazırlanan Pro sınıfı SD kartlara da sahip olan Samsung'un, görüntüleri haberimizin içerisinde yer alan test ettiğimiz SD kart modelleri, resmi dökümanlara göre 24MB saniye hızında okuma ve 21 saniye hızında yazma hızı sunarken, biz de yaptığımız HD Tune gibi depolama testlerdeki kısa süreli denemelerimizde, Samsung'un değerlerine yakın sonuçlar aldığımız not düşmemiz gerekiyor.

Bellek yarıiletken pazarında 19 yıldan bu yana lider olduğunu söyleyen Samsung, performansın yanında veri günveliğine de büyük önem verdiğini belirtiyor. Toza ve suya karşı ekstra önlem için Epoxy koruyucu bileşim ile desteklenen SD kartlarda buzdolabı ve mıknatıs gibi cihazların neden olduğu manyetik alan için de ekstra koruma sunulduğu belirtiliyor. Parlak yüzey ve farklı renk seçeneği gibi şık tasarım çizgileriyle dikkat çeken yeni SD kartların yakın zamanda ülkemiz raflarında yerini alması bekleniyor.