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Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor

6 yıl
1,1b
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22
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung yeni nesil hafıza kartları ve SSD depolama sürücülerini ülkemizde satışa sunmaya hazırlanıyor. Samsung Türkiye'den edindiğimiz bilgilere göre, akıllı telefon, tablet ve tablet bilgisayarlar için hafıza kartlarına ek olarak, performans tutkunları için geliştirilen SSD depolama sürücüleri de Samsung Türkiye'nin resmi olara yakında satışa sunacağı ürünler arasında yer alıyor. Aynı zamanda dünyanın en büyük NAND Flash yonga üreticilerinden bir tanesi olan Samsung, hem tasarım hem de performans olarak üst sınıfa hitap ediyor.
Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor
Samsung'un yeni nesil fotoğraf makinesi NX300'ün lansmanı esnasında konuştuğumuz Samsung Türkiye yetkilikeri, hafıza kartları ve depolama sürücüleri için tüm hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu ve çok yakında ülkemiz piyasasında satışa sunulacaklarını belirttiler. Deneme şansı bulduğumuz hafıza kartlarının hem performans hem de tasarım anlamında fark yarattığını söyleyebiliriz. Farklı renk seçenekleri ve parlak yüzeye sahip değişik tasarım anlayışı sayesinde, neredeyse hepsi birbirine benzeyen SD kartlara yeni bir soluk kazandıran Samsung, okuma ve yazma hızları açısından da iddialı olacak gibi görünüyorlar.
Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor
Farklı ürün grupları ve performans segmentleri için çok sayıda alternatif hafıza kartı modeline sahip Samsung, Class 4 ile Class 10 performans seviyelerinde  64GB'a kadar hafıza kartı seçenekleri sunmakta. NX300 gibi hem 3D hem de 60 kare/saniye hızında 1080p video kaydı yapabilen üst seviye kameralar için hazırlanan Pro sınıfı SD kartlara da sahip olan Samsung'un, görüntüleri haberimizin içerisinde yer alan test ettiğimiz SD kart modelleri, resmi dökümanlara göre 24MB saniye hızında okuma ve 21 saniye hızında yazma hızı sunarken, biz de yaptığımız HD Tune gibi depolama testlerdeki kısa süreli denemelerimizde, Samsung'un değerlerine yakın sonuçlar aldığımız not düşmemiz gerekiyor.
Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor
Bellek yarıiletken pazarında 19 yıldan bu yana lider olduğunu söyleyen Samsung, performansın yanında veri günveliğine de büyük önem verdiğini belirtiyor. Toza ve suya karşı ekstra önlem için Epoxy koruyucu bileşim ile desteklenen SD kartlarda buzdolabı ve mıknatıs gibi cihazların neden olduğu manyetik alan için de ekstra koruma sunulduğu belirtiliyor. Parlak yüzey ve farklı renk seçeneği gibi şık tasarım çizgileriyle dikkat çeken yeni SD kartların yakın zamanda ülkemiz raflarında yerini alması  bekleniyor. 
Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor
Samsung kendi markasını taşıyan SD kartlarını Türkiye'de kullanıma sunmaya hazırlanıyor

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gkn_ymz 6 yıl en beğenilen E.R.W.
kl_emre_1905

Blr sektörden de uzak durun.

Yabancı olduğu bir konu değil Samsung'un bellek üreten bir firma
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1 Avatar
northwood 6 yıl
GoldPunch
Bu Samsung ne kadar girişimci bir firma böyle. Çamaşır makinası da yapıyor SD kart da. Hatta Samsungun kapı kilidi bile var.

hocam hatta 1926 yılı mıydı neydi yanlışsa düzeltin o zamanlar araba da üretiyormuş ancak veya motoru da olabilir sonra krizde bu bölümünü kaptmak zorunda kalmış ancak diğer çoğu firma batmış.
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Metabolism 6 yıl
Her taşın altından samsung çıkıyor
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OverClocK1ng 6 yıl
kl_emre_1905
Blr sektörden de uzak durun.

Ne alakası var kardeşim ya. Şu anda piyasadaki en iyi SSD lerden bir tanesi. Ayrıca bellek üretimi de Samsung'un en iyi yaptığı ve en iddialı olduğu konu. Saçmalarken biraz destekli olsun...
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Hasan07-36 6 yıl
Samsung çoktan beri bellek üretiyor zaten. Biraz daha farklı olsa da bir çok ekran kartında Samsung bellekler kullanıldı. Aynı zamanda ilk DDR4 belleği de Samsung üretti bildiğim kadarıyla.
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Jacobıan 6 yıl
metal
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DH Misafiri 6 yıl
daha gecen hafta 16 GB Samsung MicroSD Class10 aldim. Gercekten performansi geyet iyi. Ayrica bendeki model kis sanirim hepsi Su, gunes, miknatis gibi seylere dayanikli daha ne olsun.
Almak istiyen varsa iletisime gecebilir yardimci olurum.
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theyapici 6 yıl
samsung teknolojinin öncü firması sd kart nedir onlar için
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cnr.kh 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

daha gecen hafta 16 GB Samsung MicroSD Class10 aldim. Gercekten performansi geyet iyi. Ayrica bendeki model kis sanirim hepsi Su, gunes, miknatis gibi seylere dayanikli daha ne olsun.
Almak istiyen varsa iletisime gecebilir yardimci olurum.

dh misafi nasıl oluyorsun hocam ? merak ettim nasl giriş yapıyorsn
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ziper_gazi_ 6 yıl
Samsung bide batarya olayına arge yapsana düşük hacimde yüksek performans lı ürünler görsek..
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smartcard 6 yıl
Samsung 840 pro serisi SSD'leri dört gözle bekliyorum. Kendi kontrolcüsünü ve belleklerini kullanan firma..Her şeyi tamamiyle kendine ait. Performansı gayet iyi. Araştırın, tavsiye ederim.
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V4LKyR 6 yıl
Metal mi onun üstü?
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memoseler 6 yıl
Artık Samsung öyle bir hale gelmiş ki her yıl yeni bir bölüm seçiyor o yıl ki gelirlerinin bir kısmını oranın argesine harcıyor ve o alanı 1 yılda inanılmaz ilerletiyor. Aynısını bu alanada yapacağını umuruyorum örnek isterseniz Samsung Smart TVlere bakabilirsiniz. Rakibi yok neredeyse. Telefonlarına bakabilirsiniz. Herşeyine bakabilirsiniz. Samsung'un el attığı yer büyüyor.
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GoldPunch 6 yıl
Bu Samsung ne kadar girişimci bir firma böyle. Çamaşır makinası da yapıyor SD kart da.

Hatta Samsung'un kapı kilidi bile var.
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