Samsung, kendi sanal gerçeklik gözlüğü için Oculus VR'dan yardım alıyor

Facebook'un satın aldığı Oculus VR (Oculus Rift) ve Sony Project Morpheus'a rakip olarak kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdiğini öğrendiğimiz Samsung, Engadget'in son haberine göre bu cihaz için Oculus VR ile ortak çalışmalar yürütüyor.

Samsung tarafından yıl sonuna kadar pazara sunulabileceği belirtilen sanal gerçeklik gözlüğü, ilk gelen bilgilere göre şimdiden bazı oyun geliştiricilerin elinde bulunuyor. Bu gözlüğü geliştirmek için Oculus VR ile ortak çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkan Samsung, geliştirme sürecinin donanım tarafında yer alırken, Oculus VR ise yazılım işlemleriyle ilgileniyor. Aradaki bu ortaklık sonucunda Samsung'un Oculus VR'ın mobil yazılım geliştirme kitine erken erişim sağladığı, Oculus VR'ın ise Samsung'un yeni jenerasyon OLED ekranlarına (Son sürüm Oculus Rift içerisinde kullanılacak) erişim sağladığı Engadget tarafından açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Böyle bir ortak çalışmaya Oculus VR'ın girmesinin nedeniyse, Oculus Rift'in daha çok oyun dünyasına yönelik bir ürün olması, Samsung'un kendi sanal gerçeklik gözlüğüyle ise daha çok medya üzerine odaklanması gösteriliyor. Ayrıca sitenin hazırladığı haber içerisinde Samsung'un kendi ürününde ekran kullanmadığı, microUSB üzerinden yapılacak bir bağlantı ile akıllı telefonların ekran haline getirileceği (Büyük ihtimalle özel optiklerle destekli) belirtiliyor. Ekran barındırmaması halinde oldukça düşük bir fiyata satılabileceği tahmin edilen sanal gerçeklik gözlüğünün, bünyesinde yer alan farklı sensörlerle de kafa hareketlerini algılayabileceği açıklanıyor.

Samsung ile Oculus VR arasındaki bu ilişkinin sonuçları şimdiden büyük merak uyandırıyor. Facebook'a satılmasına büyük tepki gösteren Oculus Rift bağışçılarının (Kickstarter) bu gelişmeye verecekleri tepki ise merak konusu oluşturuyor.

Not: Altta yer alan görsel temsilidir.

http://gizmodo.com/report-samsung-and-oculus-are-working-together-on-anot-1583767367