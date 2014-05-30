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Samsung, kendi sanal gerçeklik gözlüğü için Oculus VR'dan yardım alıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, kendi sanal gerçeklik gözlüğü için Oculus VR'dan yardım alıyor
Facebook'un satın aldığı Oculus VR (Oculus Rift) ve Sony Project Morpheus'a rakip olarak kendi sanal gerçeklik gözlüğünü geliştirdiğini öğrendiğimiz Samsung, Engadget'in son haberine göre bu cihaz için Oculus VR ile ortak çalışmalar yürütüyor.
Samsung tarafından yıl sonuna kadar pazara sunulabileceği belirtilen sanal gerçeklik gözlüğü, ilk gelen bilgilere göre şimdiden bazı oyun geliştiricilerin elinde bulunuyor. Bu gözlüğü geliştirmek için Oculus VR ile ortak çalışmalar yürüttüğü ortaya çıkan Samsung, geliştirme sürecinin donanım tarafında yer alırken, Oculus VR ise yazılım işlemleriyle ilgileniyor. Aradaki bu ortaklık sonucunda Samsung'un Oculus VR'ın mobil yazılım geliştirme kitine erken erişim sağladığı, Oculus VR'ın ise Samsung'un yeni jenerasyon OLED ekranlarına (Son sürüm Oculus Rift içerisinde kullanılacak) erişim sağladığı Engadget tarafından açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Böyle bir ortak çalışmaya Oculus VR'ın girmesinin nedeniyse, Oculus Rift'in daha çok oyun dünyasına yönelik bir ürün olması, Samsung'un kendi sanal gerçeklik gözlüğüyle ise daha çok medya üzerine odaklanması gösteriliyor. Ayrıca sitenin hazırladığı haber içerisinde Samsung'un kendi ürününde ekran kullanmadığı, microUSB üzerinden yapılacak bir bağlantı ile akıllı telefonların ekran haline getirileceği (Büyük ihtimalle özel optiklerle destekli) belirtiliyor. Ekran barındırmaması halinde oldukça düşük bir fiyata satılabileceği tahmin edilen sanal gerçeklik gözlüğünün, bünyesinde yer alan farklı sensörlerle de kafa hareketlerini algılayabileceği açıklanıyor.
Samsung ile Oculus VR arasındaki bu ilişkinin sonuçları şimdiden büyük merak uyandırıyor. Facebook'a satılmasına büyük tepki gösteren Oculus Rift bağışçılarının (Kickstarter) bu gelişmeye verecekleri tepki ise merak konusu oluşturuyor.
 
Samsung, kendi sanal gerçeklik gözlüğü için Oculus VR'dan yardım alıyor
Not: Altta yer alan görsel temsilidir. 

http://gizmodo.com/report-samsung-and-oculus-are-working-together-on-anot-1583767367 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tnszfr 5 yıl en beğenilen
Samsung sınavlar için son gece not arayan öğrenciler gibi.Kimde farklı bişey görse hemen dadanıyor.Sonra da karmakarışık alelacele ürünler sunuyor.
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Beybaba62 5 yıl
Çal keke çal.
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Xloud 5 yıl memoseler
memoseler

Adamlar her alanda kendilerini geliştirmek için para harcıyor. Samsung'un bulunduğu sektörlerin yüzde 70ini domine ediyor olmasının da sebebi bu. Takdir ettim. Rekabet her zaman iyidir.

Bu %70 resmi bi rakammı salladın mı?Fotoğraf sektörü,video kamera sektörü,mobil işlemci sektörü,kamera sensörü sektörü vs. pek lider durmuyor varsa link atarmasın bu analizin.
memoselerAdamlar her alanda kendilerini geliştirmek için para harcıyor. Samsung'un bulunduğu sektörlerin yüzde 70ini domine ediyor olmas...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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37HAKAN 4 yıl
SAMSUNG GERÇEKTEN HER ALANDA ADAMLAR ÇALIŞIYOR YAPIYOR BİZ UYUMAAY DEVAM EDELİM BÖYLE ŞİRKETLERİN SAYISI ARTSIN Kİ REKABET OLUŞSUN SON KULLANICIYA DAHA İYİ ÜRÜNLER GELSİN
SAMSUNG TEKNOLOJİ DE LİDER
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gurkanse 5 yıl
samsung önce yıllardır bir adım öne gidemedigin touchwiz i geliştir.
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SteveMeade 5 yıl
Ulan samsung
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magicool 5 yıl
simdiden söyliyim size samsung cok ucuza sanal gözlük cıkaracak muhtemel 99 usd vb(tamamen tahmin) bu akıllı telefonlarla entegre çalışacak herkes ucuz kullanışlı aynı zamanda evinde 1080p çözünürlüklü bir telefonu oldugu icin bu deneyimi yaşamak isteyecekler sonuc ise burada laf atanlar dahil satın alacak deneyimi yasamak isteyecek daha sonra ise telefonda 4k ekran cozunurlugu oturacak 5.5 veya 6 inc gibi(cerceveler yok olacagi icin boyutta problem yasamiyacagiz diye tahmin ediyorum) bunun sonucunda sanal gerceklik cok daha iyi olabilecek. Hepimiz teleonlarimizin yeni bi islevini kesvetmis olacagiz:))


tek isteğim diğer firmalarında bu ise girmesi ve tabi umarım samsung sadece samsung cihazlarla çalışan bir cihaz çıkarmaması
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nfsworld 3 yıl magicool
magicool

simdiden söyliyim size samsung cok ucuza sanal gözlük cıkaracak muhtemel 99 usd vb(tamamen tahmin) bu akıllı telefonlarla entegre çalışacak herkes ucuz kullanışlı aynı zamanda evinde 1080p çözünürlüklü bir telefonu oldugu icin bu deneyimi yaşamak isteyecekler sonuc ise burada laf atanlar dahil satın alacak deneyimi yasamak isteyecek daha sonra ise telefonda 4k ekran cozunurlugu oturacak 5.5 veya 6 inc gibi(cerceveler yok olacagi icin boyutta problem yasamiyacagiz diye tahmin ediyorum) bunun sonucunda sanal gerceklik cok daha iyi olabilecek. Hepimiz teleonlarimizin yeni bi islevini kesvetmis olacagiz:))


tek isteğim diğer firmalarında bu ise girmesi ve tabi umarım samsung sadece samsung cihazlarla çalışan bir cihaz çıkarmaması

Adam müneccim çıktı rıza baba...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mehmedaltair 5 yıl
Bir şeye de atlamayın be kardeşim
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keremec 5 yıl
Bence samsung bu sanal gerçeklik gözlüğü ile uğraşıp batıracağına gidip çamaşır makineleri ile daha çok uğraşıp kendilerini dahada geliştirsinler. Gerçekten çamaşır makinelerinde çok başarılı samsung.
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wswswq 5 yıl
evet xloud çok sallamış. Samsung diyince aklıma hep hırsızlık geliyor, fakat diğer koreli Lg gerçekten daha büyük ve kaliteli bir firma...
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CmSandman 5 yıl
ucuz malzeme ve kalitesiz anlayışı buna da bulaştıracak... bi sen eksiktik
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memoseler 5 yıl
Adamlar her alanda kendilerini geliştirmek için para harcıyor. Samsung'un bulunduğu sektörlerin yüzde 70ini domine ediyor olmasının da sebebi bu. Takdir ettim. Rekabet her zaman iyidir.
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Xloud 5 yıl memoseler
memoseler

Adamlar her alanda kendilerini geliştirmek için para harcıyor. Samsung'un bulunduğu sektörlerin yüzde 70ini domine ediyor olmasının da sebebi bu. Takdir ettim. Rekabet her zaman iyidir.

Bu %70 resmi bi rakammı salladın mı?Fotoğraf sektörü,video kamera sektörü,mobil işlemci sektörü,kamera sensörü sektörü vs. pek lider durmuyor varsa link atarmasın bu analizin.
1 Yanıt Yanıtla +6
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assasin34 5 yıl
istese apple'da yapar---isheep:-)
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