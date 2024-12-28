Tam Boyutta Gör Samsung, bu ayın başlarında Google'ın yeni Android XR platformuyla çalışan ilk genişletilmiş gerçeklik başlığını duyurdu. Yeni bir rapor, Samsung Galaxy XR kulaklığın üç düğmeli navigasyon özelliğine sahip olacağını gösteriyor.

Google, XR başlıklar için Android XR işletim sistemini tanıttı 2 hf. önce eklendi

Android XR, Android’in geleneksel üç düğmeli navigasyonunu, daha modern düğmesiz hareket sistemiyle birleştiriyor. Elinizi kaldırdığınız anda işletim sistemi size elmas şeklindeki bir düğme gösterecek. Basmak için, baş parmağınızı ve işaret parmağınızı bir araya getirmeniz gerekecek. Bunu yaptığınızda, aşina olduğunuz üç düğmeyi göreceksiniz; Ana ekran için daire, geri için üçgen, son kullanılan uygulamalar için kare. Birini seçmek için elinizi üzerine getirip baş ve işaret parmağınızı kaldıracaksınız.

Google, Android XR’ın kullanıcıların uygulamaları iki modda deneyimlemesine olanak tanıyacağını söylüyor: Ana Alan ve Tam Alan. Ana Alan'da, uygulamalar yan yana açık şekilde kullanabileceksiniz. Tam Alan’da tek bir uygulamaya odaklanacaksınız. İşletim sistemi, iki mod arasında geçiş yapmak için bir düğme sunacak.

Samsung’un ilk XR başlığını Galaxy S25 serisiyle birlikte tanıtması beklenmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy XR başlığın kontrol sistemi belli oldu