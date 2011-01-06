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Samsung sadece WiFi destekli Galaxy Tab modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung kısa sürede 1,5 milyondan fazla satmayı başaran Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli versiyonunu satışa sunmaya hazırlanıyor. Bir süredir iddia aşamasında olan bu model, firma tarafından resmi olarak doğrulandı ve yurt dışı satışının bu çeyreğin sonuna doğru, yani muhtemelen Mart ayı gibi başlayacağı açıklandı.

Galaxy Tab'in 3G'siz olan yani sadece WiFi desteği sunan modeli, hem WiFi hem de 3G destekli mevcut modele göre çok daha ucuz olacak. Bu önemli bir haber zira ülkemizde de satılan cihaz, 3G desteğinden ötürü tabii tutulduğu çeşitli vergiler nedeniyle tahminlerin üzerinde bir fiyatlandırma ile sunulmuş ve bu tartışma konusu olmuştu.

Samsung Galaxy Tab'in sadece WiFi destekli modeli, diğer özellikleri açısındansa mevcut çözüm ile aynı çizgide yer alıyor. Android 2.2 işletim sistemiyle geleceği açıklanan cihaz, 1GHz hızındaki Hummingbird işlemcisinden güç alıyor. 7-inç boyutundaki ekranı 1024 x 600 piksel çözünürlük sunan cihaz, Flash desteği de sunuyor.

Gücünü 4000 mAh kapasiteli pilden temin eden WiFi destekli Galaxy Tab arkada 3MP, önde ise 1.3MP olmak üzere çift kamera ile geliyor. Standart kapasiteye ek olarak daha fazla depola alanı için 32GB'a kadar microSD kart desteği sunan WiFi'lı Galaxy Tab'in, Mart ayına doğru mevcut modelden ucuz bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.


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BluePage 8 yıl
ipad kadar geniş uygulama zincirini ben androidde bulamadım
ben sadece internet + oyun şeklinde bir tablet düşünüyorum tam benlik aslında :) fiyatı ne kadar olur acaba
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Peerless 8 yıl
Ülkemiz açısından düşünüldüğünde güzel olmuş.Zira şu anki model pahalı geliyor insanlara.
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Rainbow6 8 yıl
isabet olmus zira cihaz bence cok yuksek fiyata satiliyor ipad le ayni fiyat yaw gider ipad alirim daha iyi bunun tek avantaji flash destegi olmasi o da zaten kasiyor makinayi
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jay jay justified 8 yıl

Rainbow6

isabet olmus zira cihaz bence cok yuksek fiyata satiliyor ipad le ayni fiyat yaw gider ipad alirim daha iyi bunun tek avantaji flash destegi olmasi o da zaten kasiyor makinayi


Vay anasını... Android ölmüş de, ağlayanı yok
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