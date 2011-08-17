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Samsung son kullanıcılara yönelik 830 Serisi SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,2b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung son kullanıcılara yönelik 830 Serisi SSD sürücülerini duyurdu
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OEM üreticileri için hazırladığı PM830 serisi SSD sürücülerini geçtiğimiz hafta içerisinde lanse eden Samsung, son kullanıcılara yönelik 830 serisi yeni SSD sürücülerini de yaptığı yeni bir açıklamayla duyurdu. SATA-III (SATA 6Gbps) arabirimine destek sunan yeni SSD ailesi 2.5-inç boyutunda, metal kasalı modellerden oluşuyor.
64GB, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulacak 830 serisi SSD sürücülerin performans değerleriyle ilgili herhangi bir veri paylaşılmadı ancak genel olarak en az PM830 serisi kadar hızlı olmaları yani 500MB/saniye seviyesinde okuma ve 350MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunmaları bekleniyor.
Samsung 830 serisi SSD sürücüler hem bağımsız hem de kit olarak satın alabilecek. SSD yükseltme kiti kapsamında kullanıcılar 2.5-inç > 3.5-inç adaptörü, güç ve veri kablosu, eski HDD ve SSD'leri kopyalamak için Norton Ghost uygulamasına sahip olabilecek. Yeni SSD'lerin Ekim ayında fiyatlanması ve ardından satışa sunulması bekleniyor.
Samsung son kullanıcılara yönelik 830 Serisi SSD sürücülerini duyurdu
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Herkes benimle aynı fikirde olmalı. Fiyatlar düşsün. Şöyle 500Mb/Sn. okuma ve en az 350Mb/Sn. yazma hızlı SATA3 ve trim destekli Sandforce kontrolörlü, 80.000 IOPS falan olan 120Gb. ve özellikle fiyatı uygun olan bir tane SSD alalım artık.

Cümleten herkes için dua ediyorum. Düşsüünn inşallaaaah.
(Siz de edin.) :)
Herkes benimle aynı fikirde olmalı. Fiyatlar düşsün. Şöyle 500Mb/Sn. okuma ve en az 350Mb/Sn. yazma hızlı SATA3 ve trim destekli Sandforce kontrolörlü, 80.000 ...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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KalemKolik 8 yıl
Ne adamlar var ya fiyatlar düşsün diye bekliyor aksine her yıl fiyatlar artıyor.Siz daha çok beklersiniz düşmesini :)
1 Yanıt Yanıtla
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OverClocK1ng 8 yıl KalemKolik
ScAnMaN

Ne adamlar var ya fiyatlar düşsün diye bekliyor aksine her yıl fiyatlar artıyor.Siz daha çok beklersiniz düşmesini :)


Umut fakirin ekmeği.

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umutarslan.com 8 yıl
St Batuhan
İmportant Ssdler yaygınlaşıyor. Fiyatlar düşse de 550mb/slik ssdlerle 4lü raid yapsak.
Tabi canım, düğmeye basayım bilgisayar benim yerime hem oyunları açmış hem oynamış hem kapatmış olsun :) Ah keşke diyorum ve bir diğer arkadaş gibi dua ediyorum (:

Kullanıcıdan veriler alabilen, aldığı verilerle Aritmetik ve Mantıksal işlemler yapabilen, yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen, sakladığı bilgileri istendiğinde geri verebilen elektronik cihazlara Bilgisayar denir.
:D ssd bu tanımı çok değiştirmiyor oyunu sen oynamak zorundasın :P:P
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acbold 8 yıl
St Batuhan
İmportant Ssdler yaygınlaşıyor. Fiyatlar düşse de 550mb/slik ssdlerle 4lü raid yapsak.
Tabi canım, düğmeye basayım bilgisayar benim yerime hem oyunları açmış hem oynamış hem kapatmış olsun :) Ah keşke diyorum ve bir diğer arkadaş gibi dua ediyorum (:

bende aynı şekilde bekliyorum.Öncelik leptop için bekliyorm.saçma load durumlarından kurtulmak için.masaüstüde raid fena olmaz hani :)))
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theyapici 8 yıl
gün geçmiyor ki yeni bi ssd haberi çıkmasın ama hala wd 1tb faex kullanıyorum alamadık bir türlü ssd
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St Batuhan 8 yıl
İmportant
Ssdler yaygınlaşıyor. Fiyatlar düşse de 550mb/slik ssdlerle 4lü raid yapsak.

Tabi canım, düğmeye basayım bilgisayar benim yerime hem oyunları açmış hem oynamış hem kapatmış olsun :) Ah keşke diyorum ve bir diğer arkadaş gibi dua ediyorum (:
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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Herkes benimle aynı fikirde olmalı. Fiyatlar düşsün. Şöyle 500Mb/Sn. okuma ve en az 350Mb/Sn. yazma hızlı SATA3 ve trim destekli Sandforce kontrolörlü, 80.000 IOPS falan olan 120Gb. ve özellikle fiyatı uygun olan bir tane SSD alalım artık.

Cümleten herkes için dua ediyorum. Düşsüünn inşallaaaah.
(Siz de edin.) :)
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Arranger. 8 yıl
Ssd'ler yaygınlaşıyor. Fiyatlar düşse de 550mb/s'lik ssd'lerle 4'lü raid yapsak.
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zouzouni 8 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Herkes benimle aynı fikirde olmalı. Fiyatlar düşsün. Şöyle 500Mb/Sn. okuma ve en az 350Mb/Sn. yazma hızlı SATA3 ve trim destekli Sandforce kontrolörlü, 80.000 IOPS falan olan 120Gb. ve özellikle fiyatı uygun olan bir tane SSD alalım artık.

Cümleten herkes için dua ediyorum. Düşsüünn inşallaaaah.
(Siz de edin.) :)


Ben de aynı şekilde, herkes için dua ediyorum. Başka bir şey gelmiyor elimden. Umarım düşerler
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karaköy_soğancısı 8 yıl
dolar bu fiyattayken alışveriş yapmak aptallık olur beklemek lazım.
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agonim1453 8 yıl
büyük oyuncularda işin içine girmeli artık
hdd nin sesia bıktırdı senelerdir
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escapethelife 8 yıl
Sata III ssdler çoğalmaya başladı. umarım sataII ssdlerin fiyatı bir an önce düşer. Yoksa şuan çok saçma bir fiyatlandırma durumunda olacak piyasa. aynı kapasitede 250mb okuma hızlı ssdlerle 550 mb hızlı ssdler arasında 100tl fark oynuyor. mantıklı değil.
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ayhan1985 8 yıl
ssd markalarının çoğalması iyi oluyor ilerki zamanlarda biraz düşebilir fiyatlar
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