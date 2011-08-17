Samsung son kullanıcılara yönelik 830 Serisi SSD sürücülerini duyurdu

OEM üreticileri için hazırladığı PM830 serisi SSD sürücülerini geçtiğimiz hafta içerisinde lanse eden Samsung, son kullanıcılara yönelik 830 serisi yeni SSD sürücülerini de yaptığı yeni bir açıklamayla duyurdu. SATA-III (SATA 6Gbps) arabirimine destek sunan yeni SSD ailesi 2.5-inç boyutunda, metal kasalı modellerden oluşuyor.

64GB, 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulacak 830 serisi SSD sürücülerin performans değerleriyle ilgili herhangi bir veri paylaşılmadı ancak genel olarak en az PM830 serisi kadar hızlı olmaları yani 500MB/saniye seviyesinde okuma ve 350MB/saniye seviyesinde yazma hızı sunmaları bekleniyor.

Samsung 830 serisi SSD sürücüler hem bağımsız hem de kit olarak satın alabilecek. SSD yükseltme kiti kapsamında kullanıcılar 2.5-inç > 3.5-inç adaptörü, güç ve veri kablosu, eski HDD ve SSD'leri kopyalamak için Norton Ghost uygulamasına sahip olabilecek. Yeni SSD'lerin Ekim ayında fiyatlanması ve ardından satışa sunulması bekleniyor.