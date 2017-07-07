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Samsung, tarihindeki en yüksek kâra ulaşabilir

Samsung’un raporuna göre şirket 2017’nin ikinci çeyreğini rekor kârla kapatabilir. Şirket 52 milyar dolar gelir ve 12.1 milyar dolar kâra ulaşmayı hedefliyor.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Samsung, tarihindeki en yüksek kâra ulaşabilir

 

Samsung, bugün yayınladığı kazanç raporuyla haziran ayında sona eren 2017’nin ikinci çeyreğine dair finansal tahminlerini paylaştı. Şirket, ikinci çeyreğe ait kesin sonuçları birkaç hafta içinde açıklayacak ancak Samsung’un öngörülerine göre elektronik devi ikinci çeyreği hem bugüne kadar ulaşılan en yüksek çeyrek kârıyla kapattı hem de akıllı telefon dünyasındaki en büyük rakibi olan Apple’ı, çeyrek kârı alanında ilk kez geride bıraktı.

 

Samsung, ikinci çeyrek gelirlerinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 18’lik bir artış bekliyor. Bu artışla birlikte şirketin çeyrek geliri 52 milyar dolara ulaşırken, çeyrekte elde edilen kârın ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 72 artarak 12.1 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Böylece Samsung, 2013 yılında ulaştığı ve şirketin bir şirkette elde ettiği en yüksek kâr olan 8.8 milyar doları geride bırakarak bir rekora imza atmış olacak.

 

Samsung’un raporuna göre şirket için finansal açıdan oldukça iyi geçen çeyrekte, rekoru getiren unsurlar şirketin işlemci ve ekran bileşenleri alanındaki satışları ve Galaxy S8’in desteği oldu. Satışa sunulduğu ilk ayda 5 milyondan fazla satmayı başaran Galaxy S8 ile Samsung, analistlerin tahminlerini aşmış oldu. Analistler şirketin ikinci çeyrekte 11.3 milyar dolar kâr elde edeceğini öngörüyordu.

 

Apple'ı İlk Kez Geride Bırakabilir 

Samsung, tahmin ettiği rakamlara ulaştığı taktirde, sadece şirket tarihindeki en yüksek kâra ulaşmakla kalmayacak aynı zamanda en büyük rakibi Apple’ı da gelir ve kâr anlamında geride bırakacak. Analistlere göre Apple’ın ikinci çeyrek için 44.9 milyar dolar gelir ve 10.5 milyar dolarlık bir kar bildirmesi beklenirken Samsung’un ilk kez Apple’ı geride bırakacağı tahmin ediliyor.

 


http://www.cnbc.com/2017/07/06/samsung-earnings-guidance-revenue-profit-likely-beat-expectations.html Yorum Yaz
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Habere bak apple karı en son samsungun 2 katıydı geçen seneden farklı ne yaptı da bir kendisi kadar kar edipte geçecek clickbait haberler zinciri.
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StevenBayLouise 1 yıl
iyiymiş.Note 7 den uğredığı zararı kapatırlar umarım
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kadirirdem 1 yıl
Akıllı telefon pazarında global pazara baktığımızda Apple ve Samsung var diğerleri o kadar kar etmiyor hatta bazıları zarar açıklıyor.
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canguler917 1 yıl
samsung yarı iletkenleri apple'a satarak kar ediyor,apple onları koyduğu telefonları satarak.kendi aralarında win-win ticaret yapıyorlar
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RichesMen 1 yıl
Samsung haberlerine daha öncede yazmıştım Samsung 2016 batarya olayı olmasaydı 2016 mükemmel kapatmıştı. 2017 çok yüksek kar elde edecek ve bunu görmek için objektif bakmak yeterli.
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DSG1 1 yıl en beğenilen
Habere bak apple karı en son samsungun 2 katıydı geçen seneden farklı ne yaptı da bir kendisi kadar kar edipte geçecek clickbait haberler zinciri.
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