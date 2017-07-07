Dünyanın ilk hologram ekranlı telefonu tanıtıldı

Tam Boyutta Gör

Profesyonel film kameraları üreticisi RED, akıllı telefon sektörüne gireceğini açıkladı. Markanın ilk ürünü olacak Hydrogen One modelinin bir takım özellikleri belli oldu. Telefonun en dikkat çekici özelliği holografik ekranı olacak. Nesneler üç boyutlu olarak görüntülenebilecek ve interaktif oyunlar oynanabilecek.





Şirket tarafından yapılan basın bildirisinde telefonun bilim kurgu seviyesindeki özellikleri açıklandı. Hydrogen One, 5.7 inç boyutunda holografik ekrana ve özel tasarlanmış üç boyutlu ses sistemine sahip olacak. İki ve üç boyutlu nesneler ekranda holografik olarak görüntülenecek. Marka tarafından, kullanıcılar için holografik içerikler üretilecek. RED firmasının ürettiği .h4v adındaki hologram görüntü formatı desteklenecek. Bunlara ek olarak sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik için tam destek sunulacak.





Görüntü haricinde sesin de üç boyutlu verileceği belirtiliyor. Üretilen H3O algoritması sayesinde stereo sesler, üç boyutlu seslere dönüştürülecek. Ses sanki holografik nesneden geliyormuş hissi uyandırılacak.

Modüler Yapıya Sahip Olacak

Hydrogen ekosistemindeki diğer cihazların Hydrogen One ile uyumlu çalışabilmesi için modüler bağlantı girişi de bulunacak. Bu giriş, yüksek hızlı veri yoluna sahip olacak. Red'in Scarlet, EPIC ve Weapon kameraları ile bu modül girişinden iletişim kurulabilecek. Diğer aksesuarlar için USB-C portu ve hafızayı genişletmek için microSD kart girişi ne yer verilecek.





Hydrogen One'ın çıkış tarihi olarak 2018 yılının ilk çeyreği hedefleniyor. Ön siparişler başlamış durumda. Aluminyum gövdeye sahip model için 1195 dolar, titanyum gövdeye sahip model için 1595 dolar fiyat biçilmiş. Ön sipariş verenlerin ürünleri ilk partide gönderilecek. Ancak panel üretiminde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı ürünün gecikebileceği ve fiyatların değişebileceği notu düşülmüş.