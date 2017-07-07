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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın ilk hologram ekranlı telefonu tanıtıldı

Önde gelen profesyonel kamera üreticilerinden RED, akıllı telefon sektörüne büyük bir yenilikle giriyor. Firmanın yeni telefonu tıpkı bilim kurgu filmlerindeki gibi holografik bir ekrana sahip olacak.
1 yıl
9,1b
1
22
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Dünyanın ilk hologram ekranlı telefonu tanıtıldı
Tam Boyutta Gör
 

 
Profesyonel film kameraları üreticisi RED, akıllı telefon sektörüne gireceğini açıkladı. Markanın ilk ürünü olacak Hydrogen One modelinin bir takım özellikleri belli oldu. Telefonun en dikkat çekici özelliği holografik ekranı olacak. Nesneler üç boyutlu olarak görüntülenebilecek ve interaktif oyunlar oynanabilecek.


Şirket tarafından yapılan basın bildirisinde telefonun bilim kurgu seviyesindeki özellikleri açıklandı. Hydrogen One, 5.7 inç boyutunda holografik ekrana ve özel tasarlanmış üç boyutlu ses sistemine sahip olacak. İki ve üç boyutlu nesneler ekranda holografik olarak görüntülenecek. Marka tarafından, kullanıcılar için holografik içerikler üretilecek. RED firmasının ürettiği .h4v adındaki hologram görüntü formatı desteklenecek. Bunlara ek olarak sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik için tam destek sunulacak.


Görüntü haricinde sesin de üç boyutlu verileceği belirtiliyor. Üretilen H3O algoritması sayesinde stereo sesler, üç boyutlu seslere dönüştürülecek. Ses sanki holografik nesneden geliyormuş hissi uyandırılacak.

 

Modüler Yapıya Sahip Olacak 

Hydrogen ekosistemindeki diğer cihazların Hydrogen One ile uyumlu çalışabilmesi için modüler bağlantı girişi de bulunacak. Bu giriş, yüksek hızlı veri yoluna sahip olacak. Red'in Scarlet, EPIC ve Weapon kameraları ile bu modül girişinden iletişim kurulabilecek. Diğer aksesuarlar için USB-C portu ve hafızayı genişletmek için microSD kart girişi ne yer verilecek.


Hydrogen One'ın çıkış tarihi olarak 2018 yılının ilk çeyreği hedefleniyor. Ön siparişler başlamış durumda. Aluminyum gövdeye sahip model için 1195 dolar, titanyum gövdeye sahip model için 1595 dolar fiyat biçilmiş. Ön sipariş verenlerin ürünleri ilk partide gönderilecek. Ancak panel üretiminde yaşanabilecek sıkıntılardan dolayı ürünün gecikebileceği ve fiyatların değişebileceği notu düşülmüş.

 

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UncleGrndpa 1 yıl
Vergiler hariç 4000 lira vergiler dahil 10872 Lira olur
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werty_tr 1 yıl
Bu telefon bizim ülkeye gelirse maliye buna hologram vergisi getirir
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kkratoss 1 yıl
Ben hep 1000 liralık telefon aldığım için beni ilgilendirmiyor bu haber. Şaka maka bunun Tr fiyatı akıllara zarar olacaktır kesin
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
elçings 1 yıl
5 veye 10 milyar olur kesin fiyatı
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ThendTr 1 yıl
Çıkmaz bu çıkmaz
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Kappa Face 1 yıl
Reis'in hologramını sadece mitinglerde değil evimde hatta gideceğim her yerde görebilmek... Allah'ım senden başka ne isterdim!
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Ryan Gosling 1 yıl
Nasıl tanıtım yapılmışsa, o resimden başka hiçbir şey yok telefon namına.
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firat_kilic 1 yıl
Yine alıcı pozisyonundayız. Hani bizim bi üniversitede halogram tv lerle ilgili çalışılıyordu. Adam gitti devlet destek olmayınca dışardan aldılar patentleyip şimdi bize mi satıyorlar ?
teknokulis.com/...
forum.donanimhaber.com/... 2010 haberi..
holografik ekranı yapacak firma... amerikan firması çıktı.. en.wikipedia.org/...
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zankos 1 yıl
Yerinde sayan samsung ve apple darbeyi vurur heralde iki firmada da ellerinde boyle bi patent calisma yok sanirim
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kkratoss 1 yıl
Ben hep 1000 liralık telefon aldığım için beni ilgilendirmiyor bu haber. Şaka maka bunun Tr fiyatı akıllara zarar olacaktır kesin
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sniper23 1 yıl kkratoss
Türkiye'ye geleceğini söyleyen kim?

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arel.gr 1 yıl
vaysiyet buraya geldiyse daha vaadkar olabilecek tv 'si neden yok ?
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teknokaptan 1 yıl
cihazi piyasaya sur sonra konusss......
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muratkaya 1 yıl
Hologram özellikli telefon konusu altında din ve siyaset tartışacak kadar neyi nerede konuşacağından habersiz, yol yordam bilmeyen, nefret yüklü bir toplum olduk. Kavga eden iki taraf da birbirinden cahil.
Bıktım hakikaten teknoloji konularında siyaset kavgalarından, forum kurallarına takılmadan birbirine hakaret etmeye çalışanların forumu işgal etmesinden bıktım.
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