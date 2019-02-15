Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı

Teknoloji devi Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasına gelen bir güncelleme, şirketin yeni bir kablosuz kulaklık ve spor odaklı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını resmen doğrulamış oldu. Bu cihazlar geçtiğimiz birkaç hafta boyunca çıkan sızıntılara da konu olmuştu.

Spor odaklı akıllı saat

Samsung'un birinci ağızdan doğrulamış olduğu bu güncellemeyi ilk fark eden SamCentral adlı twitter hesabı oldu. Ancak şirketin bunu bilerek mi yoksa bir yanlışlık sonucunda mı ortaya saçtığı ise şimdilik bilinmiyor. Uygulamanın ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere spor odaklı akıllı saat modeli Galaxy Watch Active olarak adlandırılmış.

https://www.engadget.com/2019/02/15/samsung-app-reveals-wearables/

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Yeni akıllı saatinolduğu göze çarparken, önceki modeller gibi dönen bir çerçeveyle gelmeyeceğini görüyoruz. Samsung'un yeni kablosuz kulaklıklarıile ilgili çok fazla bilgi yok ancak Galaxy S10 kullanılarak şarj edileceğini daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Son olarak akıllı bileklikveise önceki Gear Fit modellerinin yerini alacak.