Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı

Teknoloji Editörü
Teknoloji devi Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasına gelen bir güncelleme, şirketin yeni bir kablosuz kulaklık ve spor odaklı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını resmen doğrulamış oldu. Bu cihazlar geçtiğimiz birkaç hafta boyunca çıkan sızıntılara da konu olmuştu.
Spor odaklı akıllı saat
Samsung'un birinci ağızdan doğrulamış olduğu bu güncellemeyi ilk fark eden SamCentral adlı twitter hesabı oldu. Ancak şirketin bunu bilerek mi yoksa bir yanlışlık sonucunda mı ortaya saçtığı ise şimdilik bilinmiyor. Uygulamanın ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere spor odaklı akıllı saat modeli Galaxy Watch Active olarak adlandırılmış.Yeni akıllı saatin 40 mm. çapında olduğu göze çarparken, önceki modeller gibi dönen bir çerçeveyle gelmeyeceğini görüyoruz. Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds ile ilgili çok fazla bilgi yok ancak Galaxy S10 kullanılarak şarj edileceğini daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Son olarak akıllı bileklik Galaxy Fit ve Fit e ise önceki Gear Fit modellerinin yerini alacak.
https://www.engadget.com/2019/02/15/samsung-app-reveals-wearables/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle