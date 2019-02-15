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Samsung'un piyasaya sürmeye hazırlandığı giyilebilir ürünleri ortaya çıktı

Güney Koreli teknoloji şirketi Samsung'un kendi Galaxy Wearable uygulaması, şirketin önümüzdeki aylarda piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni giyilebilir ürünlerini ortaya çıkardı.
3 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Teknoloji devi Samsung'un Galaxy Wearable uygulamasına gelen bir güncelleme, şirketin yeni bir kablosuz kulaklık ve spor odaklı bir akıllı saat üzerinde çalıştığını resmen doğrulamış oldu. Bu cihazlar geçtiğimiz birkaç hafta boyunca çıkan sızıntılara da konu olmuştu.

Spor odaklı akıllı saat

Samsung'un birinci ağızdan doğrulamış olduğu bu güncellemeyi ilk fark eden SamCentral adlı twitter hesabı oldu. Ancak şirketin bunu bilerek mi yoksa bir yanlışlık sonucunda mı ortaya saçtığı ise şimdilik bilinmiyor. Uygulamanın ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere spor odaklı akıllı saat modeli Galaxy Watch Active olarak adlandırılmış.
Yeni akıllı saatin 40 mm. çapında olduğu göze çarparken, önceki modeller gibi dönen bir çerçeveyle gelmeyeceğini görüyoruz. Samsung'un yeni kablosuz kulaklıkları Galaxy Buds ile ilgili çok fazla bilgi yok ancak Galaxy S10 kullanılarak şarj edileceğini daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Son olarak akıllı bileklik Galaxy Fit ve Fit e ise önceki Gear Fit modellerinin yerini alacak.

https://www.engadget.com/2019/02/15/samsung-app-reveals-wearables/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erhan850 3 ay
40mm ortalama erkek bileği için çok küçük. min. 44mm olmalıydı.
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Jül Sezar 3 ay
40mm ne kadınlara özel mi
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Sipihrz 3 ay Jül Sezar
Unisex olduğu için orta yol bulmuşlar. Çokta küçük sayılmaz 40mm.
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mustiki212 3 ay
Gear S3 akar... Böyle devam etsinler...
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