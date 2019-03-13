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Üç arka kameralı Honor 10i'nin özellikleri ve görüntüsü ortaya çıktı

Honor’un yakında piyasaya süreceği yeni akıllı telefonunun teknik özellikleri ve görüntüsü sızdırıldı. Honor 10i olarak adlandırılan cihazla ilgili son bilgiler haberimizde.
2 ay
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4
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei’nin alt markası Honor’un yeni bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlandığı biliniyor. Honor 10i olarak adlandırılan cihazın teknik özellikleri ve görselleri internete düştü.
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Rusya merkezli bir internet sitesi tarafından paylaşılan görseller akıllı telefonun ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor. Honor 10i'nin ince çerçevelere sahip su damlası çentikli bir ekranı var. Telefonun arka panelinde ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi ve parmak izi sensörü bulunuyor.

Kirin 710'dan güç alıyor

Honor 10i, 2340 x 1080 piksel çözünürlük ve 19.5:9 görüntü oranı sunan 6.2 inç Full HD+ IPS LCD ekran ile gelecek. Gücünü HiSilicon Kirin 710 işlemcisinden alan akıllı telefonun 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olduğu bildiriliyor.
Cihazın arka tarafında 24 MP + 8 MP + 2 MP sensör ile donatılmış üçlü kamera sistemi mevcut. Önünde ise selfie çekimi ve görüntülü aramalar için 32 megapiksel sensörlü bir kameraya yer verilmiş.
Şu an pil kapasitesi bilinmiyor ancak raporda telefonun hızlı şarjı destekleyeceği ve NFC desteği ile birlikte geleceği vurgulanıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketi veya ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda ise henüz bir bilgi yok.

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HuNTeR_1907 1 ay
Fiyatlandırmasını da makul yaparlarsa orta segmentte iddialı bir model olur.
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medyxnet 2 ay
32mp
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astegon 2 ay
Şunun gibi olacaksa
gsmarena.com/...
Çok fena bir cihaz geliyor derim orta seviye için.
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Huaweı durmuyordu bu adamlar piyasanın en iyisi. Olucak diye tahmin ediyorum rez alın.
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