Samsung yeni bir Chromebook Pro çıkarmaya hazırlanıyor

Chromebook ilk çıktığında uygun fiyatlı dizüstü bilgisayar alternatifi olarak piyasadaki yerini almıştı. Ancak sonrasında bazı şirketlerin premium hissiyatı veren üst sınıf Chromebook modelleri çıkardıklarına şahit olduk. Mesela Samsung birkaç yıl önce Chromebook Pro olarak adlandırılan bir cihaz piyasaya sürmüştü.

Ayrıca Bkz.

"Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı"

Şimdi ise Güney Koreli şirketin Chromebook Pro'nun daha yeni versiyonunu çıkaracağı bildiriliyor. ChromeUnboxed adlı internet sitesinin raporuna göre söz konusu cihaz “Kohaku” kod adıyla geliştiriliyor. Ancak yaklaşan dizüstü bilgisayar hakkında bundan başka hiçbir bilgi yok.

Yıl sonunda gelebilir

Ancak, Samsung'un yeni nesil Chromebook Pro'da Intel’in 9. nesil Comet Lake işlemcilerini kullanabileceği iddia edildi. İşlemcilerin bu yılın sonlarına kadar gelmesi beklendiği için yeni Chromebook Pro da büyük ihtimalle yıl sonunda piyasaya sürülecek. Hatta 2020 yılında CES fuarında tanıtılma durumu bile olabilir.

https://chromeunboxed.com/samsung-prepping-9th-gen-intel-comet-lake-chromebook-pro-v2/