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Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı

Samsung'un incelenmek üzere dünyaca ünlü editör ve YouTuber'lara gönderdiği katlanabilir telefon örneklerini geri çağırdığı bildirildi. Şirket cihazları inceleyip ekranın kırılma nedenini araştıracak.
3 hf.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, bir kez daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Şirket, Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeden önce incelemeleri için basın mensuplarına ve YouTuber'lara göndermişti.
Ayrıca Bkz. "Galaxy Fold hakkında Samsung açıklaması: ‘Ekranı güçlendirmek için önlemler alacağız’"
Ancak telefonu inceleyen dünyaca ünlü editörler (ki bunların arasında The Verge sitesi de var) Galaxy Fold’un ekranının kırıldığını dile getirmeye başladılar. Bunun üzerine Güney Koreli şirket birçok ülkede telefonun çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldı.
Şimdi ise Samsung'un incelenmek üzere dağıttığı bu cihazları geri çağırdığına dair haberler var. Şirketin kırılmış ve arızalı ekranlar üzerinde araştırma yaparak sorunun neden kaynaklandığını çözmek istediği bildiriliyor.

Menteşe üreticisi inceleme yaptı

İlk raporlarda sorunun katlanabilir ekran için kullanılan menteşeden kaynaklanabileceği belirtildi. Menteşe üreticisi KH Vatec, cihazlarda kullanılan menteşelerin incelemelerini yaptı ve hiçbir sorun bulamadı. Ancak şirket bu konuda resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti.
Samsung'un cihazı piyasaya sürmeden önce sorunun nedenini tespit etmek için telefonları geri çağırması, herkesin aklına Galaxy Note 7 ile ilgili kötü hatıraları getirecektir. Bu da şüphesiz ki sektöre yön veren yenilikçi bir şirket olarak anılmak isteyen Samsung için son derece olumsuz bir durum.

https://www.mobilescout.com/tech/news/n112412/samsung-galaxy-fold-recall.html Yorum Yaz
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Antares 3 hf. en beğenilen
Onu telefonu nasıl tutmamız gerektiğini söyleyen steve jobs ın şirketi yapar anca :)
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Spider_hip 3 hf.
Bir video vardı, Samsung test merkezinde otomatik robotlarla cart curt ekranları dk da 50 kere kapatıp açıyordu, bunu da günlerce yapıyordu. Makinelerin binlerce kere kapatıp açıp kıramadığı ekranlara bunlar nasıl muamele etti ki hayvan gibi çatlamış. Valla son kullanıcılara da güvenemiyorum. Manyak bir apple fan'ı bir youtuber'dır pisliğine bile kırar.
Bir video vardı, Samsung test merkezinde otomatik robotlarla cart curt ekranları dk da 50 kere kapatıp açıyordu, bunu da günlerce yapıyordu. Makinelerin binlerc...
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Redunay 3 hf.
Daha hayır gelmez
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Bloodin 3 hf.
Samsung: "Cihazların kırılma nedenini bulduk, katlanması, lütfen Fold'u katlamayınız" :D
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Antares 3 hf.
Onu telefonu nasıl tutmamız gerektiğini söyleyen steve jobs ın şirketi yapar anca :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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Spider_hip 3 hf.
Bir video vardı, Samsung test merkezinde otomatik robotlarla cart curt ekranları dk da 50 kere kapatıp açıyordu, bunu da günlerce yapıyordu. Makinelerin binlerce kere kapatıp açıp kıramadığı ekranlara bunlar nasıl muamele etti ki hayvan gibi çatlamış. Valla son kullanıcılara da güvenemiyorum. Manyak bir apple fan'ı bir youtuber'dır pisliğine bile kırar.
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***Leopard*** 3 hf.
Tahminen o üstündeki koruyucu filmi acayip zor çıkacak bir hale getirecekler zira kırılmaların nedeni uyarıya rağmen o film katmanının kullanıcı tarafından sökülmesi.
Cihazları idiot proof hale getirmezlerse mainstream kullanıcı böyle pert eder cihazları.
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edo 3 hf. ***Leopard***
Film katmaları sökülmediği halde çatlayan/kırılan ekranlar da var. Mevzu sadece film katmanı mevzusu değil.
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Darknesia 3 hf.
Daha olgunlaşmamış bir tasarım zaten. Bu tip sorunların olmasını ön görmek çok zor değildi. Özellikle Huawei Mate X'i düşününce... Tabi onunda daha ne olacağı belli değil ama en azından tasarım olarak çok daha olgun gözüküyor Fold'dan.
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fuckulteli 3 hf.
Hiçbir cihazı "alın veya almayın" diyerek yönlendirmede bulunamam ancak bu cihaz ülkemizde satışa sunulduğunda paranız kıymetliyse lütfen ilk alanlardan olup büyük bir riske girmeyin. Gerçi garanti ve thh gerekirse yargı yoluna gidilebilir satışa sunulmasıyla beraber hemen bu süreçlere dahil olmaya gerek yok.
Bunu teknoloji kanallarının söylemesi belki zor olabilir ama tüketicileri uyarmakta fayda var, diğer tüm cihazlardan daha fazla sorun çıkartma ihtimali var.
İlerleyen zamanlarda daha iyilerini kullanırsınız umarım ama bu cihazla beraber çokça insanın canı sıkılacak gibi..
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ShadowWyvern 3 hf.
daha tam olarak %100 ekranlar gelmeden bunun gelmesi hoş olmadı samsung a80 üzerinden yürümeli diye düşünüyorum daha küçük ekran ancak full edge hiç olmazsa bu fold dan daha dayanıklı olur...
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Drfalcon 3 hf.
iPad dışında hiçbir Apple ürünü satın almamış biri olarak söylüyorum, Apple benzer bir ürün yapmadığı sürece bu ürünlerin geleceği yok. Çünkü android tabletler bile doğru dürüst uygulama desteği seviyesinde değil. Ayrıca bu ürünler fiziki olarak yeterince güçlü değiller, hassaslar ve pahalılar.
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S.Vettel 3 hf.
Üstüne yatmasınlar diye çağırmış kaç bin dolarlık alet.
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Mr. Jingles 3 hf. S.Vettel
Kırılmış perte çıkmış cihazın nesine yatsınlar?
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