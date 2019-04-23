Samsung incelenmesi için dağıttığı Galaxy Fold'ları geri çağırdı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi Samsung, bir kez daha büyük bir sorunla karşı karşıya. Şirket, Galaxy Fold adlı katlanabilir telefonunu piyasaya sürmeden önce incelemeleri için basın mensuplarına ve YouTuber'lara göndermişti.

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Ancak telefonu inceleyen dünyaca ünlü editörler (ki bunların arasında The Verge sitesi de var) Galaxy Fold’un ekranının kırıldığını dile getirmeye başladılar. Bunun üzerine Güney Koreli şirket birçok ülkede telefonun çıkış tarihini ertelemek zorunda kaldı.

Şimdi ise Samsung'un incelenmek üzere dağıttığı bu cihazları geri çağırdığına dair haberler var. Şirketin kırılmış ve arızalı ekranlar üzerinde araştırma yaparak sorunun neden kaynaklandığını çözmek istediği bildiriliyor.

Menteşe üreticisi inceleme yaptı

İlk raporlarda sorunun katlanabilir ekran için kullanılan menteşeden kaynaklanabileceği belirtildi. Menteşe üreticisi KH Vatec, cihazlarda kullanılan menteşelerin incelemelerini yaptı ve hiçbir sorun bulamadı. Ancak şirket bu konuda resmi bir açıklama yapmamayı tercih etti.

Samsung'un cihazı piyasaya sürmeden önce sorunun nedenini tespit etmek için telefonları geri çağırması, herkesin aklına Galaxy Note 7 ile ilgili kötü hatıraları getirecektir. Bu da şüphesiz ki sektöre yön veren yenilikçi bir şirket olarak anılmak isteyen Samsung için son derece olumsuz bir durum.

https://www.mobilescout.com/tech/news/n112412/samsung-galaxy-fold-recall.html