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Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor

Teknoloji devi Samsung, sesli asistan pazarındaki ürünlerini çeşitlendirmek istiyor. Gelen haberler şirketin yeni bir Galaxy Home modeli üzerinde çalışmalar yaptığı yönünde.
4 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Bu yılın başlarında Samsung Galaxy Home'u piyasaya sürmüştü. Galaxy Home, Google Voice, Amazon Echo ve Apple HomePod ile aynı çizgide olan bir sesli asistan diyebiliriz. Şirket, Bixby ile gelen ve kullanıcıların sesli komutlarını yerine getiren bu modelin yenisini geliştiriyor.

Fiyat avantajı da olacak

SamMobile tarafından yayınlanan bir raporda, Samsung'un yeni bir Galaxy Home modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Haberde bu ürünün, sesli asistanın yeni bir mini sürümü olacağına da yer verilmiş. Bu kategorideki ürünlerin mini versiyonlarının üretiminin, Amazon ve Google tarafından da benimsendiğini görmüştük.
Galaxy Home'un bu daha küçük sürümü muhtemelen tam teşekküllü bir sesli asistana ihtiyaç duymayanlara hitap edecek. Aynı zamanda ürünün potansiyel olarak daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacağı anlamı da taşıyor. Bu da kullanıcıların, evlerine yerleştirmek için, bu mini versiyondan birkaç adet alabilecekleri anlamına gelebilir. Cihazla ilgili yeni detayların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/2018/12/28/exclusive-samsung-mini-galaxy-home-smart-speaker/ Yorum Yaz
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yorumculuklar 4 ay
Şu ürün kategorisine bir türlü ısınamadım. Kullanım için hiçbir mantıklı senaryo kuramıyor ve düşünemiyorum...
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Yılan Serdar 4 ay yorumculuklar
hacım nasıl kuramıyorsun. eve gelmişsin tv yi aç diyosun veya bahçedeki havuzdasın havuzu ısıt diyorsun yada panjurları aç diyorsun. tvyi aç şu programı ekrana getir yada şu müziği çal. akıllı ev sistemine uyarlayabiliyorsun.
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smart1978 4 ay yorumculuklar
Bu tur cihazlar aslinda eviniz akilli ev konspetinde ise entegre ederek daha da anlam katmaktadir. Misal TV camasir makinesi akilli prizler buzdolabi aydinlatma. isitma ( eve varmaya yakin da uzaktan isitmayi acmak veya kapatmak ) guvenlik kameralari vs Google Asistan uyumlu ise guzeldir. Yani bu cihazin kendi basina da kullanilmasi anlamli olabilmektedir misal : Yataktasin bilgi alabilirsin trafik havadurumu veya baska bircok sey sesli okumaktadir ...
Bende de var ( Google Home Hub da var ) evdeki cihazlarla baglanmasini filan daha yapmadim gerci ... Bazen mutfaktasindir bircok seyi uzaktan dahi olsa aramak gormek duymak dinlemek izlemek bu tur cihazlarda da anlamli olabilmektedir.
Tavsiyem youtube gibi kanallarda bu tur cihazlarin kullanim senaryolari ve neleri kolaylastirdigidir ...
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