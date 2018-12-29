Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor

Bu yılın başlarında Samsung Galaxy Home'u piyasaya sürmüştü. Galaxy Home, Google Voice, Amazon Echo ve Apple HomePod ile aynı çizgide olan bir sesli asistan diyebiliriz. Şirket, Bixby ile gelen ve kullanıcıların sesli komutlarını yerine getiren bu modelin yenisini geliştiriyor.

Fiyat avantajı da olacak

SamMobile tarafından yayınlanan bir raporda, Samsung'un yeni bir Galaxy Home modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Haberde bu ürünün, sesli asistanın yeni bir mini sürümü olacağına da yer verilmiş. Bu kategorideki ürünlerin mini versiyonlarının üretiminin, Amazon ve Google tarafından da benimsendiğini görmüştük.

https://www.sammobile.com/2018/12/28/exclusive-samsung-mini-galaxy-home-smart-speaker/

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Galaxy Home'un bu daha küçük sürümü muhtemelenbir sesli asistana ihtiyaç duymayanlara hitap edecek. Aynı zamanda ürünün potansiyel olarak dahasahip olacağı anlamı da taşıyor. Bu da kullanıcıların, evlerine yerleştirmek için, bu mini versiyondan birkaç adetanlamına gelebilir. Cihazla ilgili yeni detayların da önümüzdeki günlerdebekleniyor.