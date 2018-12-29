Samsung yeni bir Galaxy Home geliştiriyor

Teknoloji Editörü
Bu yılın başlarında Samsung Galaxy Home'u piyasaya sürmüştü. Galaxy Home, Google Voice, Amazon Echo ve Apple HomePod ile aynı çizgide olan bir sesli asistan diyebiliriz. Şirket, Bixby ile gelen ve kullanıcıların sesli komutlarını yerine getiren bu modelin yenisini geliştiriyor.
Fiyat avantajı da olacak
SamMobile tarafından yayınlanan bir raporda, Samsung'un yeni bir Galaxy Home modeli üzerinde çalıştığı belirtiliyor. Haberde bu ürünün, sesli asistanın yeni bir mini sürümü olacağına da yer verilmiş. Bu kategorideki ürünlerin mini versiyonlarının üretiminin, Amazon ve Google tarafından da benimsendiğini görmüştük.Galaxy Home'un bu daha küçük sürümü muhtemelen tam teşekküllü bir sesli asistana ihtiyaç duymayanlara hitap edecek. Aynı zamanda ürünün potansiyel olarak daha ucuz bir fiyat etiketine sahip olacağı anlamı da taşıyor. Bu da kullanıcıların, evlerine yerleştirmek için, bu mini versiyondan birkaç adet alabilecekleri anlamına gelebilir. Cihazla ilgili yeni detayların da önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
https://www.sammobile.com/2018/12/28/exclusive-samsung-mini-galaxy-home-smart-speaker/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende de var ( Google Home Hub da var ) evdeki cihazlarla baglanmasini filan daha yapmadim gerci ... Bazen mutfaktasindir bircok seyi uzaktan dahi olsa aramak gormek duymak dinlemek izlemek bu tur cihazlarda da anlamli olabilmektedir.
Tavsiyem youtube gibi kanallarda bu tur cihazlarin kullanim senaryolari ve neleri kolaylastirdigidir ...