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    Dünyanın ilk ChatGPT destekli akıllı hoparlörü geldi: ChatMini

    Danimarkalı ses sistemleri üreticisi Vifa, dünyanın ilk ChatGPT destekli akıllı hoparlörünü duyurdu. ChatMini isimli cihaz ChatGPT ve Baidu'nun sohbet robotu Wenxin Yiyan'ın özelliklerini içeriyor.
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    Dünyanın ilk ChatGPT destekli akıllı hoparlörü geldi: ChatMini Tam Boyutta Gör
    Danimarkalı tüketici elektroniği üreticisi Vifa, akıllı hoparlör yelpazesini yeni bir ürünle genişletti. Şirketin piyasaya sürmeye hazırlandığı ChatMini isimli model, dünyanın ilk ChatGPT desteğine sahip akıllı hoparlörü olarak öne çıkıyor.

    Sohbet robotu desteği, cihazla kapsamlı diyaloglar kurulmasını ve ona daha karmaşık görevler verilmesini mümkün kılacak. Örneğin hoparlörden bir şiir, makale veya metin hazırlaması ya da sorulara yanıt vermesi istenebilecek. Bunların yanı sıra, kullanıcıyı sakinleştirebilecek veya neşelendirebilecek, ayrıca duygusal durumuna göre tavsiyelerde bulunabilecek.

    Dünyanın ilk ChatGPT destekli akıllı hoparlörü geldi: ChatMini Tam Boyutta Gör

    Çift yapay zeka

    ChatMini kompakt siyah renkli bir gövdeye sahip. Üst kısmında fiziksel kontrol tuşları bulunuyor. Cihaz, Vifa ve National Photovoltaic Appliances tarafından ortaklaşa geliştirildi. ChatGPT ile birlikte Baidu'nun sohbet robotu Wenxin Yiyan'ın özelliklerini bir araya getiriyor.

    ChatMini Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Ağustos'ta resmi olarak piyasaya sürülecek. Dünyanın ilk çift yapay zekalı akıllı hoparlörü için belirlenen fiyat etiketi 259 dolar. Şu an için cihazın diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.

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