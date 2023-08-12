Dünyanın ilk ChatGPT destekli akıllı hoparlörü geldi: ChatMini

Sohbet robotu desteği, cihazla kapsamlı diyaloglar kurulmasını ve ona daha karmaşık görevler verilmesini mümkün kılacak. Örneğin hoparlörden bir şiir, makale veya metin hazırlaması ya da sorulara yanıt vermesi istenebilecek. Bunların yanı sıra, kullanıcıyı sakinleştirebilecek veya neşelendirebilecek, ayrıca duygusal durumuna göre tavsiyelerde bulunabilecek.
Çift yapay zeka
ChatMini kompakt siyah renkli bir gövdeye sahip. Üst kısmında fiziksel kontrol tuşları bulunuyor. Cihaz, Vifa ve National Photovoltaic Appliances tarafından ortaklaşa geliştirildi. ChatGPT ile birlikte Baidu'nun sohbet robotu Wenxin Yiyan'ın özelliklerini bir araya getiriyor.
ChatMini Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 Ağustos'ta resmi olarak piyasaya sürülecek. Dünyanın ilk çift yapay zekalı akıllı hoparlörü için belirlenen fiyat etiketi 259 dolar. Şu an için cihazın diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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