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LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor

Güney Koreli teknoloji devi LG önümüzdeki yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni amiral gemisi ile ilgili hazırlıklara başlamış durumda. Evan Blass akıllı telefonun kod adının “Alpha” olduğu açıkladı.
4 ay
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8
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni üst sınıf akıllı telefonu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir sızıntıları sayesinde artık sağlam bir haber kaynağı haline gelen Evan Blass'in tweet'ine göre LG’nin bir sonraki amiral gemisinin kod adı “Alpha” olarak belirlenmiş durumda. Blass tweet'inde ayrıca Galaxy S10’un en üst modeli olacağı söylenen “Beyond” adlı cihaza da atıfta bulundu.
Ayrıca Bkz. "Su damlası çentikli Samsung Galaxy M20 geliyor"
Telefonun kod adının açıklanması dışında, ne yazık elimizde şu an için başka bir bilgi yok. Yani cihazın özellikleri, fiyat etiketi veya tasarımı hakkında fikir sahibi olabilmemiz için diğer sızıntıları beklememiz gerekecek. LG'nin şimdiye kadar yılda hep iki amiral gemisi telefon çıkardığını gördük. Koreli şirket bu yılın başlarında LG G7 modelini piyasaya sürmüştü. Daha sonrasında ise LG V40 lanse edildi.

LG stratejisini değiştireceğini açıklamıştı

LG, 2018’in başlarında yeni bir strateji benimseyeceklerini belirterek sadece gerek görüldüğü taktirde yeni bir akıllı telefon çıkaracaklarını açıklamıştı. Yani şirket sırf rakipleri çıkardı diye yeni telefon çıkarmayı düşünmüyor.
Alpha kod adlı cihazın LG tarafından 2019yılında piyasaya sürülecek tek amiral gemisi telefon mu olacağı yoksa şirketin yılda iki telefon çıkarma geleneğini sürdürmeye devam mı edeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/1078083009360904192 Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
Alpha diyince crysis’teki Alpha ceph geldi aklıma.
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yorumculuklar 4 ay
Ekranını başka üreticilerden falan alsalar da millet yanmadan bir ekran kullansa... Rahat etseler.
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huseyincarnege 4 ay
G2 Runu kaybeti sonra boyuna aşa yol aldı LG
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eAkman 4 ay
Alpha olarak çıkmasın da..
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kucukyenici 4 ay
LG, koy şu telefona 3.000 mAh batarya, herkes alsın. :-)
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LeoJeLy 4 ay
Ghost screen hala yaygın
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ozansirinn 4 ay
LG G4 ile devrim yaptı ekran olsun kamera olsun ama hep sorunlar çıktı öyle kişiler tanıyorumkş sorun olsa bile yaptırıp kullandı yani yine 2K ekran yapsa pili büyütse evrim olur harika olur
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Musty3535123 4 ay
lg çok iyi telefonlar yaptı ama birde bozulmasalardı şimdiye zamzungu geçmişti.
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