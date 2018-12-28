LG yeni amiral gemisini “Alpha” kod adı altında geliştiriyor

LG'nin önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek yeni üst sınıf akıllı telefonu hakkında bilgiler gelmeye başladı. Güvenilir sızıntıları sayesinde artık sağlam bir haber kaynağı haline gelen Evan Blass'in tweet'ine göre LG’nin bir sonraki amiral gemisinin kod adı “Alpha” olarak belirlenmiş durumda. Blass tweet'inde ayrıca Galaxy S10’un en üst modeli olacağı söylenen “Beyond” adlı cihaza da atıfta bulundu.

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Telefonun kod adının açıklanması dışında, ne yazık elimizde şu an için başka bir bilgi yok. Yani cihazın özellikleri, fiyat etiketi veya tasarımı hakkında fikir sahibi olabilmemiz için diğer sızıntıları beklememiz gerekecek. LG'nin şimdiye kadar yılda hep iki amiral gemisi telefon çıkardığını gördük. Koreli şirket bu yılın başlarında LG G7 modelini piyasaya sürmüştü. Daha sonrasında ise LG V40 lanse edildi.

LG stratejisini değiştireceğini açıklamıştı

LG, 2018’in başlarında yeni bir strateji benimseyeceklerini belirterek sadece gerek görüldüğü taktirde yeni bir akıllı telefon çıkaracaklarını açıklamıştı. Yani şirket sırf rakipleri çıkardı diye yeni telefon çıkarmayı düşünmüyor.

Alpha kod adlı cihazın LG tarafından 2019yılında piyasaya sürülecek tek amiral gemisi telefon mu olacağı yoksa şirketin yılda iki telefon çıkarma geleneğini sürdürmeye devam mı edeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://twitter.com/evleaks/status/1078083009360904192