Volkswagen, ChatGPT'yi otomobillerine entegre ediyor

Başlangıçta ChatGPT, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, Tiguan, Passat ve Golf modellerine gelecek. Şirket, 2024'ün 2. çeyreğinde birçok aracında özelliği "standart" olarak kullanıma sunacağını açıkladı. Volkswagen, özelliğin hangi bölgelerde sunulacağını açıklamadı ancak ilk aşamada yalnızca ABD pazarı için değerlendirildiğini belirtti.
Volkswagen, kendi asistanının bilgi-eğlence sistemini kontrol etme, navigasyon, klima kontrolü ve benzeri diğer özellikleri zaten yapabildiğini belirtiyor. ChatGPT'nin eklenmesiyle VW, daha sezgisel ve ileri düzey etkileşimler yapılabileceğini söylüyor. Şirketin basın bülteninde ChatGPT'nin getireceği şeyler arasında "konuşmaları zenginleştirme, soruları yanıtlama, sezgisel bir dille etkileşim kurma, araca özel bilgiler alma" gibi özellikler yer alıyor.
Aracın sesli asistanı etkinleştirildiğinde standart sistem sorguya yeterince cevap veremezse, ChatGPT'ye yönlendirilecek. Şirket, ChatGPT'nin araçla ilgili herhangi bir bilgi almadığını, soru ve cevapların anında silindiğini söylüyor. Volkswagen özelliğin bir demosunun olup olmadığını belirtmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.