Volkswagen, ChatGPT'yi otomobillerine entegre ediyor

Tam Boyutta Gör Volkswagen, otomobillerine ChatGPT'yi entegre ediyor. Alman üretici Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'de popüler sohbet botu ChatGPT'yi binek araçlarının çoğunda standart bir özellik haline getireceğini duyurdu. Daha önce de Mercedes Haziran ayında ChatGPT'yi araçlarına entegre edeceğini duyurmuştu.

Başlangıçta ChatGPT, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, Tiguan, Passat ve Golf modellerine gelecek. Şirket, 2024'ün 2. çeyreğinde birçok aracında özelliği "standart" olarak kullanıma sunacağını açıkladı. Volkswagen, özelliğin hangi bölgelerde sunulacağını açıklamadı ancak ilk aşamada yalnızca ABD pazarı için değerlendirildiğini belirtti.

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Volkswagen, kendi asistanının bilgi-eğlence sistemini kontrol etme, navigasyon, klima kontrolü ve benzeri diğer özellikleri zaten yapabildiğini belirtiyor. ChatGPT'nin eklenmesiyle VW, daha sezgisel ve ileri düzey etkileşimler yapılabileceğini söylüyor. Şirketin basın bülteninde ChatGPT'nin getireceği şeyler arasında "konuşmaları zenginleştirme, soruları yanıtlama, sezgisel bir dille etkileşim kurma, araca özel bilgiler alma" gibi özellikler yer alıyor.

Aracın sesli asistanı etkinleştirildiğinde standart sistem sorguya yeterince cevap veremezse, ChatGPT'ye yönlendirilecek. Şirket, ChatGPT'nin araçla ilgili herhangi bir bilgi almadığını, soru ve cevapların anında silindiğini söylüyor. Volkswagen özelliğin bir demosunun olup olmadığını belirtmedi.

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