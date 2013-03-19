Samsung yeni nesil bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon ve tablet konusunda sıkı bir yarış içerisinde olan Apple ile Samsung, aralarındaki rekabeti şimdi farklı bir kulvara taşıyacak; akıllı saatler.

Bloomberg'e konuşan Samsung'un mobil çözümlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Lee Young Hee, uzun bir süredir saat geliştirme konusuna odaklandıklarını söyledi. "Onu tüketiciyle buluşturmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz." diyen Hee, gelecek için ürünler tasarladıklarını ve akıllı saatinde de bunlardan sadece biri olduğunu vurguladı. Üst düzey yönetici, akıllı saatin ne şekilde olacağı / nasıl çalışacağı gibi teknik özellikleri konusunda ise bilgi vermedi.

Aslında Samsung, akıllı saat konusunda deneyimli bir firma. 1999 yılında ilk akıllı saatini tanıtan Samsung, yaklaşık 10 sene sonra, 2009 yılında ise daha gelişmiş bir akıllı saati lanse etmişti. Fakat Samsung'un hali hazırda üzerinde çalıştığı akıllı saatin, seleflerine kıyasla çok daha devrimsel olması bekleniyor.

Diğer taraftan Apple'ın geçtiğimiz yıldan bu yana 100 mühendis ve pazarlama uzmanından oluşan bir ekibi iWatch için sıkı bir çalışma içine girdiği firmaya yakın isimler tarafından ifade edilmiş; iWatch'ın 2013 sonu ya da 2014 gibi tüketiciyle buluşmasının planlandığı iddia edilmişti.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-19/samsung-preparing-wristwatch-as-it-races-apple-for-sales.html