Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni nesil bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

6 yıl
1,2b
1
47
Diğer Bilim ve Teknoloji
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung yeni nesil bir akıllı saat üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon ve tablet konusunda sıkı bir yarış içerisinde olan Apple ile Samsung, aralarındaki rekabeti şimdi farklı bir kulvara taşıyacak; akıllı saatler.

Bloomberg'e konuşan Samsung'un mobil çözümlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Lee Young Hee, uzun bir süredir saat geliştirme konusuna odaklandıklarını söyledi. "Onu tüketiciyle buluşturmak için sıkı bir çalışma içerisindeyiz." diyen Hee, gelecek için ürünler tasarladıklarını ve akıllı saatinde de bunlardan sadece biri olduğunu vurguladı. Üst düzey yönetici, akıllı saatin ne şekilde olacağı / nasıl çalışacağı gibi teknik özellikleri konusunda ise bilgi vermedi.
Aslında Samsung, akıllı saat konusunda deneyimli bir firma. 1999 yılında ilk akıllı saatini tanıtan Samsung, yaklaşık 10 sene sonra, 2009 yılında ise daha gelişmiş bir akıllı saati lanse etmişti. Fakat Samsung'un hali hazırda üzerinde çalıştığı akıllı saatin, seleflerine kıyasla çok daha devrimsel olması bekleniyor.
Diğer taraftan Apple'ın geçtiğimiz yıldan bu yana 100 mühendis ve pazarlama uzmanından oluşan bir ekibi iWatch için sıkı bir çalışma içine girdiği firmaya yakın isimler tarafından ifade edilmiş; iWatch'ın 2013 sonu ya da 2014 gibi tüketiciyle buluşmasının planlandığı iddia edilmişti.

http://www.bloomberg.com/news/2013-03-19/samsung-preparing-wristwatch-as-it-races-apple-for-sales.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
atroce 6 yıl en beğenilen
Sony nin uzun zamandır var zaten kullananlarda memnun şık bir saat bakalım diğer markaların ki nasıl olacak

ayrıca samsung appledan kıskandı diyenler, haberi okuyun bari ilk akıllı saati "1999" yılında tanıtan demiş, apple çalışanları patronu kim varsa o zamanlar samsung sony nokia cep telefonu kullanıyordu
Sony nin uzun zamandır var zaten kullananlarda memnun şık bir saat bakalım diğer markaların ki nasıl olacakayrıca samsung appledan kıskandı diyenle...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Nerevarine 6 yıl
Aslında ilk Samsung üretti sadece paraları kalmadığı için Apple iWatch'ı çıkardı. Normalde Samsung birinci her alanda. Bunu hepimiz biliyoruz.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hmrkartal 6 yıl
Apple yapsın sonra zamsung esinlenir aynısını plastık bu kasaya koyar 20 çekırdek koydum diye satar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hasanakp 6 yıl
Uygun bir fiyatta olursa gerçekten Güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
NedenAllahım 6 yıl
İron man filmindeki teknolojik bilgisayarlarda da şarj vs sorunu var mı acaba


Ne alakaysa


Apple bence 2li şarj üretmeye başlasın aynı anda iphone iwatch için

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
oquzcan41 6 yıl
Ya arkadaşlar özelliklede samsung' karşı 'taklitci' demenizi anlayamıyorum.. Adamlar ilk saatlerini 1999'yapmış zaten ayrıca bu bi rekabet..şu apple veya samsung ya da herhangi bi markanın fenomenliği bırakın biraz olaya objektif yaklaşın..ve ayrıca batarya konusunada değinmeden edemicem bencede bataryalara biraz daha kafa yorsalar daha iyi olur..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
geçende medimarkta sony akıllı saatini gördüm bunlar çok gç geilyo hep çalıyolar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 6 yıl
Yeni bir patent ihlali davaları doğuyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Adamlar teknolojiyi geliştirmek için birbiriyle savaşıyor. Bizim millette bunun üstünden siyaset yapıyor ya. Bu yüzden asla gelişemiyoruz, gelişemeyeceğiz...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seconder77 6 yıl
e-ink yoksa kullanılmaz
o parlak lcd ekranda saate bakmak katlanılmaz
e-ink şart
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Citizen'in Pengueni 6 yıl
İyide o zaman apple da sony'i taklit ediyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 6 yıl
Birkaç saat önce Sandisk'in 32 ve 64 GB microSD karlarda olan sorununu kabul ettiğini belirten haber vardı. Haberi ve altındaki tartışmaları silmişler. Bu nasıl ciddiyetsizliktir. Sandisk distributörüne mi ait bu site.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 6 yıl
Akıllı saat trendi başlayacak.diğer yandan google glass atılımı var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
multiTYRT 6 yıl
Giyilebilir teknolojiler gelişiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1235 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, sony ve
5 etiket daha Apple android lg akıllı saat samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim