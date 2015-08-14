Samsung yeni yuvarlak ekranlı akıllı saati Gear S2'nin görüntülerini yayınladı

Samsung dün akşam düzenlediği etkinlikte iki yeni üst seviye akıllı telefonunu tanıtırken, bunun yanında yeni akıllı saatine ilişkin bazı görseller de yayınladı. Gear S2 adındaki yeni model yuvarlak ekranı ve "moda" vurgusuyla dikkat çekiyor.

Yuvarlak ekran dışında dikkat çeken bir diğer detay ise metal çerçeve. Samsung özellikle etkinlik sonrasında yayınladığı LookBok isimli teknoloji ve modayı buluşturan dergisinde akıllı saatin Gear S veya Gear 2'ye benzemediğini, günlük bir aksesuar olarak rahatça kullanılabileceğini belirtiyor.







Güney Kore'li şirket daha önce Hindistan'da yaptığı Tizen etkinliğinde bu saate ilişkin bir çok teknik detayı da paylaşmıştı. Onları hatırlayacak olursak Gear S2'de Tizen işletim sisteminin 2.3.1 sürümü, 1.56 inç yuvarlak ekranda 360x360 piksel çözünürlük, çift çekirdekli Exynos 3472 çipset, 768 MB bellek, 4 GB depolama ve 250 mAh batarya kapasitesi gibi özelliklere sahip olacak. Bunun yanında akıllı saatte Bluetooth 4.1 ve Wi-Fi 802.11n bağlantı seçeneklerinin yanında nabız sensörü , jiroskop, GPS ve barometre de yer alacak.

http://www.engadget.com/2015/08/13/samsung-galaxy-gear-s2-smartwatch/