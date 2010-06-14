Samsung, Android işletim sistemli ve AMOLED ekranlı Mp3 çalar üretebilir

Elektronik dünyasının güçlü isimlerinden Samsung'un Android işletim sistemine sahip dünyanın ilk Mp3 çalarını üreteceği ortaya çıktı. Samsung YP-MB2 kod adıyla üretilecek olan Mp3 çaların sahip olduğu özelliklerine bakılacak olursa sıradan bir Mp3 çalardan veya medya oynatıcıdan oldukça farklı olduğu ortaya çıkıyor. İlk farkı sahip olduğu Android işletim sistemi, YP-MB2'de Samsung TouchWiz 3.0 arayüzü ile yer alacak. 4 inç'lik ekran boyutuyla dikkat çekecek olan Mp3 çalarda dokunmatik yapıda AMOLED ekrana yer verilecek. İşletim sisteminin dışında, sahip olacağı Bluetooth, GPS ve WiFi gibi bileşenlerle MID (mobil internet cihazı) sınıfına da girebilecek olan YP-MB2'nin donanım özellikleriyle sıradan bir Mp3 çalar olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung'un üreteceği Android işletim sistemli mp3 çaları YP-MB2'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz ortaya çıkmadı. Samsung'un önümüzdeki haftalar içinde bu cihazın tasarımı ve diğer detaylarını açıklaması bekleniyor.