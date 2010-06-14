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Samsung, Android işletim sistemli ve AMOLED ekranlı Mp3 çalar üretebilir

Samsung'un YP-MB2 adını verdiği Android işletim sistemli bir Mp3 çalar üreteceği ortaya çıktı
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Elektronik dünyasının güçlü isimlerinden Samsung'un Android işletim sistemine sahip dünyanın ilk Mp3 çalarını üreteceği ortaya çıktı. Samsung YP-MB2 kod adıyla üretilecek olan Mp3 çaların sahip olduğu özelliklerine bakılacak olursa sıradan bir Mp3 çalardan veya medya oynatıcıdan oldukça farklı olduğu ortaya çıkıyor. İlk farkı sahip olduğu Android işletim sistemi, YP-MB2'de Samsung TouchWiz 3.0 arayüzü ile yer alacak. 4 inç'lik ekran boyutuyla dikkat çekecek olan Mp3 çalarda dokunmatik yapıda AMOLED ekrana yer verilecek. İşletim sisteminin dışında, sahip olacağı Bluetooth, GPS ve WiFi gibi bileşenlerle MID (mobil internet cihazı) sınıfına da girebilecek olan YP-MB2'nin donanım özellikleriyle sıradan bir Mp3 çalar olmayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Samsung'un üreteceği Android işletim sistemli mp3 çaları YP-MB2'nin nasıl bir tasarıma sahip olacağı henüz ortaya çıkmadı. Samsung'un önümüzdeki haftalar içinde bu cihazın tasarımı ve diğer detaylarını açıklaması bekleniyor.


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Batuist 9 yıl
özelliklere bakacak olursak gelecek cihaz gerçekten harika gibi duruyor.. sadece telefon özelliğini kaldırmışlar.. sanırım zune HD ve ipoda rakip olacak... ama sıkı bir rakip...
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EfeAYDIN 9 yıl
Madem okdr sey koyck bari bde tel yapsaydi:) mp4te onemli olan ses bence bunlar olcaksa telde olmali ama tbi hem en iyi sesi hem bunlari vaadedebiliyosa orasi ayri ama hic sanmiyom
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vipergts 9 yıl
samsung gene işi şova döktü
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blackdreamss 9 yıl
Apple ve sony için yeni rakip geliyo bakalım güzel ürün ve iyi fiyat bekliyoruz(fiyatta ihtimal yokta
)
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