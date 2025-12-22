Giriş
    iPhone Fold rakibi Samsung Wide Fold ortaya çıktı

    Apple'ın katlanabilir iPhone planları netleşirken Samsung da yeni bir hamleye hazırlandığı ortaya çıktı. iPhone Fold'a doğrudan rakip olacak Wide Fold geliyor.   

    iPhone Fold rakibi Samsung Wide Fold ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın katlanabilir pazara hazırlandığı dönemde, Samsung cephesinden dikkat çekici bir karşı hamle gelebilir. Güney Kore merkezli yeni raporlara göre Samsung, iPhone Fold'a doğrudan rakip olacak "Wide Fold" kod adlı yeni bir katlanabilir telefon geliştiriyor. Cihazın 2026 sonbaharında tanıtılması hedefleniyor.

    iPhone Fold rakibi Samsung Wide Fold geliyor

    Aktarılan bilgilere göre Samsung Wide Fold, Apple'ın iPhone Fold için planladığı tasarıma oldukça yakın bir form faktörüne sahip olacak. "Pasaport tipi" olarak tanımlanan bu yapı, 4:3 en-boy oranına sahip daha geniş bir iç ekran sunmuş olacak. Ayrıca, cihaz açıldığında bir defter hissi vermeyi ve web sayfaları ile multimedya içeriklerinde kırpma sorunlarını azaltmayı hedefliyor.

    ETNews kaynaklı bilgiler, Wide Fold'un 7,6 inçlik ana ekrana ve 5,4 inçlik kapak ekranına sahip olacağını söylüyor.. Bu ölçüler, Apple'ın iPhone Fold için sızdırılan ekran boyutlarıyla oldukça yakın. Donanım tarafında ise Wide Fold'un, Galaxy Z Fold 8'de kullanılması beklenen Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciden güç alacağı gündemde. Diğer tarafta 25W kablosuz şarj desteği sunacak.

    Samsung'un bu modeli geliştirmesinin arkasında, Apple'ın iPhone Fold ile kırışıksız ekran, ince tasarım ve farklı bir kullanım deneyimi sunmayı hedeflemesi yatıyor olabilir. Kesin olan şu ki, 2026 yılı katlanabilir telefonlar için kritik bir dönüm noktası olacak.

    Uçan araba üretimi başladı

