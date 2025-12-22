Galaxy S26 serisi için takvim değişiyor: Satışlar Mart 2026’ya kalabilir

Galaxy S26 serisi mart ayına sarkabilir
Samsung, son yıllarda Galaxy S serisini genellikle ocak ayında tanıtıyor ve şubat başında satışa sunuyordu. İddialara göre Samsung, Galaxy S26 serisini şubat ayında düzenlenecek bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle tanıtacak, ancak cihazların mağazalara ulaşması Mart 2026’yı bulacak.
Eğer bu takvim doğru çıkarsa Samsung için önemli bir ticari dezavantaj da söz konusu olabilir. Zira Galaxy S26 serisi, 2026 yılında şubat ayına denk gelmesi beklenen Çin Yeni Yılı dönemini kaçıracak. Bu dönem, özellikle Asya pazarında hediyeleşme nedeniyle akıllı telefon satışlarının ciddi şekilde arttığı kritik bir zaman dilimi olarak biliniyor.
Teknik ve tasarım tarafında ise Samsung’un bu nesilde de temkinli bir yaklaşım benimsemesi bekleniyor. Standart Galaxy S26 modelinin ekran boyutunun bir miktar büyümesi, Galaxy S26 Ultra’nın ise daha ince bir gövdeye ve daha yuvarlatılmış kenarlara sahip olması bekleniyor.
Galaxy S26 serisi, uzun süredir dile getirilen bir yeniliği de sonunda hayata geçirecek. Kablosuz şarj hızları, iPhone seviyesine yaklaşarak önemli ölçüde artırılacak ve Samsung, bir süredir terk ettiği arka kamera adası tasarımını yeniden kullanacak. Ancak tüm bu değişiklikler genel tasarım dili açısından devrimsel bir dönüşüm olarak değerlendirilmiyor.
Donanımda neler sunulacak?
Kamera tarafında Galaxy S26 ailesi iddialı özelliklerle geliyor. Standart Galaxy S26 modelinde 50 megapiksellik ana kamera, 12 megapiksellik ultra geniş açı ve 10 megapiksellik telefoto lens yer alacak.
Ultra modelde, muhtemelen daha küçük 1/3.94 inç sensöre sahip 12 megapiksellik ISOCELL 3LD S5K3LD 3x telefoto kamera, daha geniş diyafram açıklığına sahip olması beklenen 200 megapiksellik ISOCELL HP2 ana kamera, 50 megapiksellik ISOCELL JN3 ya da Sony IMX564 ultra geniş açı sensör ve 50 megapiksellik IMX854 5x periskop kamera bulunacak. Ön tarafta ise 12 megapiksellik Sony IMX874 sensörlü bir selfie kamerası kullanılacağı ifade ediliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: