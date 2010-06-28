Samsung'dan 13.8 saatlik pil ömrü sunan netbook; N230

Haber Editörü
Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung, kullanıcıların en çok dert yandığı konuların başında gelen batarya sorununa vadettiği uzun çalışma süresiyle çözüm getiren yeni mini dizüstü (netbook) bilgisayarı N230'u duyurdu. N230'u diğer netbooklardan ayıran en dikkat çekici özelliğiyse 6 hücreli 66Wh kapasitesindeki bataryasıyla 14 (13,8), 32Wh'lık bataryasıyla 7 saatlik kesintisiz çalışma vadediyor olması.
Satış fiyatı yaklaşık 400 dolar olan N230'un teknik özelliklerine kısaca bakarsak;
- 10.1" 1024x600 mat ekran
- Intel Atom N450 (1.66GHz) ya da N470 (1.83GHz) işlemci
- Intel GMA 3150 Grafik birimi
- 1GB RAM
- 250GB HDD
- Bluetooth 3.0
- 802.11b/g/n Wi-Fi, Opsiyonel olarak 3G bağlantı desteği
- Ciklet klavye
- 0.3MP webcam
- 1 kg, 23,2mm kalınlık
- Windows 7 Starter işletim sistemi
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bunu bende duymuştum öyle bir laptop varsa bilmiyorum varmı yokmu, kimse netbook falan almazki veya o kadar büyük laptop a o kdar ömür sığdıran netbooka 48 saat sıgdırır