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Samsung'dan 13.8 saatlik pil ömrü sunan netbook; N230

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung'dan 13.8 saatlik pil ömrü sunan netbook; N230
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Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung, kullanıcıların en çok dert yandığı konuların başında gelen batarya sorununa vadettiği uzun çalışma süresiyle çözüm getiren yeni mini dizüstü (netbook) bilgisayarı N230'u duyurdu. N230'u diğer netbooklardan ayıran en dikkat çekici özelliğiyse 6 hücreli 66Wh kapasitesindeki bataryasıyla 14 (13,8), 32Wh'lık bataryasıyla 7 saatlik kesintisiz çalışma vadediyor olması.

Satış fiyatı yaklaşık 400 dolar olan N230'un teknik özelliklerine kısaca bakarsak;

  • 10.1" 1024x600 mat ekran
  • Intel Atom N450 (1.66GHz) ya da N470 (1.83GHz) işlemci
  • Intel GMA 3150 Grafik birimi
  • 1GB RAM
  • 250GB HDD
  • Bluetooth 3.0
  • 802.11b/g/n Wi-Fi, Opsiyonel olarak 3G bağlantı desteği
  • Ciklet klavye
  • 0.3MP webcam
  • 1 kg, 23,2mm kalınlık
  • Windows 7 Starter işletim sistemi
Samsung'dan 13.8 saatlik pil ömrü sunan netbook; N230
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Samsung'dan 13.8 saatlik pil ömrü sunan netbook; N230
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sahafiec 9 yıl
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Anesthesia` 9 yıl
Samsung abarttı
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greenk 9 yıl
Hp 15.4 inçlik laptop u için 24 saat batarya ömrü diyordu ona noldu.
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Ussuz 9 yıl
O batarya ömürleri minimum performans halindeki değerler.
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TurkishCoder 9 yıl



greenk

Hp 15.4 inçlik laptop u için 24 saat batarya ömrü diyordu ona noldu.


bunu bende duymuştum öyle bir laptop varsa bilmiyorum varmı yokmu, kimse netbook falan almazki veya o kadar büyük laptop a o kdar ömür sığdıran netbooka 48 saat sıgdırır
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Ussuz 9 yıl
Gerçekten süper.Tam bana göre bir cihaz.
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TurkishCoder 9 yıl
n150 den farkı nedirki 32mwh lik modelin n150 daha iyi ve n150 ye 8.5 ömür biçiyor samsng max. 6 taş çatlasa 6.30 saat gidiyor bu 13.8 lik modelde max 10 saat gider yani anca gerçek değerler değil
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