Samsung'dan 13.8 saatlik pil ömrü sunan netbook; N230

Dünyanın en büyük elektronik firmalarından Samsung, kullanıcıların en çok dert yandığı konuların başında gelen batarya sorununa vadettiği uzun çalışma süresiyle çözüm getiren yeni mini dizüstü (netbook) bilgisayarı N230'u duyurdu. N230'u diğer netbooklardan ayıran en dikkat çekici özelliğiyse 6 hücreli 66Wh kapasitesindeki bataryasıyla 14 (13,8), 32Wh'lık bataryasıyla 7 saatlik kesintisiz çalışma vadediyor olması.

Satış fiyatı yaklaşık 400 dolar olan N230'un teknik özelliklerine kısaca bakarsak;

10.1" 1024x600 mat ekran

Intel Atom N450 (1.66GHz) ya da N470 (1.83GHz) işlemci

Intel GMA 3150 Grafik birimi

1GB RAM

250GB HDD

Bluetooth 3.0

802.11b/g/n Wi-Fi, Opsiyonel olarak 3G bağlantı desteği

Ciklet klavye

0.3MP webcam

1 kg, 23,2mm kalınlık

Windows 7 Starter işletim sistemi