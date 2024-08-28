Samsung ve GM elektrikli araçlar için batarya fabrikası kuruyor

Samsung ve GM oraklığı
İlk olarak Nisan 2023'te duyurulan bu ortak girişim, 2026 yılında faaliyete geçecek ve başlangıçta yıllık 30 GWh üretim kapasitesine sahip olacak şekilde planlanmıştı. Şirketler şimdi ise 2027'de tam üretime geçmeyi hedefliyor ve genişleme planları doğrultusunda yıllık kapasitenin 36 GWh'ye çıkabileceğini belirtiyor.
GM Batarya Hücresi ve Paket Başkan Yardımcısı Kurt Kelty, bu ortak girişimin finalizasyonunda Samsung SDI'nin CEO'su ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Kelty, fabrikanın 36 GWh'ye kadar genişleyebileceğini ve prizmatik hücreler üreteceğini belirtti. Bu gelişmenin, batarya teknolojisi portföyünü genişletecek ve gelecekte performans artışı ile maliyet düşüşüne katkıda bulunacağını vurguladı.
Geçen yıl GM, Indiana fabrikasının hem nikel açısından zengin prizmatik hücreler hem de silindirik hücreler üretecek üretim hatlarına sahip olacağını duyurmuştu. Ancak, otomobil üreticisi, benzinli modellere olan talebi göz önünde bulundurarak yıllık EV üretim tahminini düşürdü. 2024 yılı için EV üretim tahmininin en yüksek 250,000 birim olacağını, önceki tahminin ise 300,000 birim olduğunu açıkladı.Kaynakça https://www.reuters.com/markets/deals/samsung-sdi-signs-deal-with-gm-its-joint-ev-battery-factory-us-2024-08-27/ https://www.samsungsdi.com/sdi-now/sdi-news/3942.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.