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Tam Boyutta Gör Samsung’un batarya ve elektronik malzeme üreten kolu Samsung SDI, General Motors (GM) ile ABD'nin Indiana eyaletinde ortak bir elektrikli araç (EV) batarya fabrikası kurma konusunda anlaşma sağladığını duyurdu. İki şirket, yıllık 27 gigavat saat (GWh) üretim kapasitesine sahip olacak bu tesis için yaklaşık 3.5 milyar dolar yatırım yapacak.

Samsung ve GM oraklığı

İlk olarak Nisan 2023'te duyurulan bu ortak girişim, 2026 yılında faaliyete geçecek ve başlangıçta yıllık 30 GWh üretim kapasitesine sahip olacak şekilde planlanmıştı. Şirketler şimdi ise 2027'de tam üretime geçmeyi hedefliyor ve genişleme planları doğrultusunda yıllık kapasitenin 36 GWh'ye çıkabileceğini belirtiyor.

GM Batarya Hücresi ve Paket Başkan Yardımcısı Kurt Kelty, bu ortak girişimin finalizasyonunda Samsung SDI'nin CEO'su ile birlikte çalıştıklarını açıkladı. Kelty, fabrikanın 36 GWh'ye kadar genişleyebileceğini ve prizmatik hücreler üreteceğini belirtti. Bu gelişmenin, batarya teknolojisi portföyünü genişletecek ve gelecekte performans artışı ile maliyet düşüşüne katkıda bulunacağını vurguladı.

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Geçen yıl GM, Indiana fabrikasının hem nikel açısından zengin prizmatik hücreler hem de silindirik hücreler üretecek üretim hatlarına sahip olacağını duyurmuştu. Ancak, otomobil üreticisi, benzinli modellere olan talebi göz önünde bulundurarak yıllık EV üretim tahminini düşürdü. 2024 yılı için EV üretim tahmininin en yüksek 250,000 birim olacağını, önceki tahminin ise 300,000 birim olduğunu açıkladı.

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Samsung ve GM elektrikli araçlar için batarya fabrikası kuruyor