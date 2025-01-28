Samsung, yüksek yoğunluklu katı hal bataryalarda seri üretime geçiyor

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Tam Boyutta Gör Güney Koreli teknoloji devi Samsung, katı hal batarya teknolojisinde bir dönüm noktasına ulaştığını duyurdu. Şirket, enerji yoğunluğu bakımından rekor seviyelere ulaşan oksit bazlı katı hal bataryasını bu yıl içerisinde seri üretime geçirmeye hazırlanıyor.

Samsung, katı hal batarya çalışmalarına 2025’te ilk prototiplerini tanıtmayı ve 2027’de bu teknolojiyi elektrikli araçlara entegre etmeyi hedeflemişti. Şirket, takvime uygun bir şekilde ilerleyerek, enerji yoğunluğu ve kapasite açısından sektördeki en yüksek değerlere ulaşan bir batarya geliştirdiğini açıkladı. Bu bataryaların 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaşabileceği belirtiliyor.

Samsung, katı hal bataryada mutlu sona çok yakın

Oksit bazlı yapısıyla dikkat çeken Samsung’un katı hal bataryası, kararlı yapısı sayesinde küçük hücrelerde kullanılabiliyor. Bu da teknolojiyi, giyilebilir cihazlar gibi esnek şekillere ihtiyaç duyan ürünlere entegre etmeye uygun hale getiriyor. Örneğin, Galaxy Ring gibi yeni nesil fitness takip cihazlarında bu bataryaların kullanılabileceği belirtiliyor.

Samsung şimdi seri üretim tesislerine yatırım yapmaya başlayacak ve şirketin diğer bölümlerine 2026 yılındaki ürünlerine yerleştirmeleri için prototipler tedarik etmeye hazır olacak. Samsung’un katı hal batarya teknolojisindeki bir diğer önemli avantajı, üretim sürecinde maliyetleri ve zaman kaybını azaltacak yenilikçi yöntemler kullanması. Şirket, "roll pressing" adı verilen bir teknik sayesinde, batarya üretiminde kullanılan geleneksel ve yavaş yöntemlerden biri olan "Warm Istactic Press" (WIP) sürecini geride bırakıyor. Bu teknik, elektrot ve elektrolit malzemelerin katı bir hale getirilmesi için gereken yüksek sıcaklık ve basınç işlemlerini daha hızlı ve maliyet etkin bir şekilde gerçekleştiriyor.

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Eğer Samsung, bu yıl prototip üretiminde başarılı olur ve seri üretim sürecini planladığı gibi hayata geçirirse, katı hal batarya teknolojisinin benimsenmesinde karşılaşılan en büyük engellerden olan üretim hızını ve maliyetleri aşmış olacak. Samsung’un bu alandaki hızlı ilerlemesi, Toyota ve CATL gibi rakip firmaların dikkatini çekiyor. Her iki şirket de 2027 itibarıyla kendi katı hal bataryalarını elektrikli araçlarda kullanmayı planlıyor.

Elektrikli araçlar demişken Samsung, katı hal bataryalarını elektrikli araçlar için de ölçekleyecek. Firma, bunun için 2027 yılını hedeflerken bu bataryalarının sadece 9 dakikada şarj olabildiğini ve 20 yıl ömre sahip olduğunu iddia etmişti. Firma, katı hal bataryalarını kullanan araçların 1.000 km menzile erişebileceğini de belirtmişti.

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