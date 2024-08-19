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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S25 Ultra batarya konusunda hüsrana neden olabilir

    Samsung’un birkaç yıldır üst seviye akıllı telefonlarında tercih ettiği batarya kapasitesi eleştiriliyor. Görünüşe göre Galaxy S25 Ultra için de aynı eleştiriler devam edecek.
    Samsung Galaxy S25 Ultra batarya konusunda hüsrana neden olabilir Tam Boyutta Gör
    Bundan yaklaşık beş ay sonra Samsung muhtemelen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S25'i tanıtacak. Henüz aylar olsa da telefonlar hakkında bazı önemli bilgiler çoktan açığa çıkmış durumda. Galaxy S25 Ultra özelinde bazı tasarım detaylarının paylaşılmasından sonra şimdi de batarya merkezli yeni bilgiler verildi. Ancak batarya, Galaxy S25 Ultra’da da hüsrana neden olabilir.

    Batarya hayal kırıklığı olabilir

    China Compulsory Certification (CCC) veri tabanındaki son bilgilere göre Galaxy S25 Ultra'nın batarya kapasitesi 4,885mAh. Bu, Galaxy S24 Ultra'nın nominal pil kapasitesine oldukça benziyor. Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra da yine 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

    Önceki bir raporda Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunda şarj hızlarını yükseltmeyeceği de iddia edilmişti. Bu kapasiteden daha büyük bir eksi. Honor, OnePlus ve Xiaomi gibi Çinli rakipler artık 6.000mAh seviyelerine uzanırken aynı zamanda daha yüksek enerji yoğunluğu sunan Silisyum Karbür batarya teknolojisine geçiyorlar. Samsung, her iki tarafında da eksik kalıyor.

    Dolayısıyla, Galaxy S25 Ultra ile daha büyük bir batarya veya daha hızlı şarj görmeyi umuyorsanız, hayal kırıklığına uğramaya hazır olmakta fayda var. Öte yandan Samsung, yeni Ultra modelinde (veya Galaxy S25 Note) tasarım noktasında köşeli hatları daha yuvarlatılmış hatlarla değiştirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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