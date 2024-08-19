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Tam Boyutta Gör Bundan yaklaşık beş ay sonra Samsung muhtemelen bir sonraki amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S25'i tanıtacak. Henüz aylar olsa da telefonlar hakkında bazı önemli bilgiler çoktan açığa çıkmış durumda. Galaxy S25 Ultra özelinde bazı tasarım detaylarının paylaşılmasından sonra şimdi de batarya merkezli yeni bilgiler verildi. Ancak batarya, Galaxy S25 Ultra’da da hüsrana neden olabilir.

Batarya hayal kırıklığı olabilir

China Compulsory Certification (CCC) veri tabanındaki son bilgilere göre Galaxy S25 Ultra'nın batarya kapasitesi 4,885mAh. Bu, Galaxy S24 Ultra'nın nominal pil kapasitesine oldukça benziyor. Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra da yine 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra tasarımı bu şekilde olabilir 4 gün önce eklendi

Önceki bir raporda Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunda şarj hızlarını yükseltmeyeceği de iddia edilmişti. Bu kapasiteden daha büyük bir eksi. Honor, OnePlus ve Xiaomi gibi Çinli rakipler artık 6.000mAh seviyelerine uzanırken aynı zamanda daha yüksek enerji yoğunluğu sunan Silisyum Karbür batarya teknolojisine geçiyorlar. Samsung, her iki tarafında da eksik kalıyor.

Dolayısıyla, Galaxy S25 Ultra ile daha büyük bir batarya veya daha hızlı şarj görmeyi umuyorsanız, hayal kırıklığına uğramaya hazır olmakta fayda var. Öte yandan Samsung, yeni Ultra modelinde (veya Galaxy S25 Note) tasarım noktasında köşeli hatları daha yuvarlatılmış hatlarla değiştirecek.

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Samsung Galaxy S25 Ultra batarya konusunda hüsrana neden olabilir