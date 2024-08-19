Samsung Galaxy S25 Ultra batarya konusunda hüsrana neden olabilir

Batarya hayal kırıklığı olabilir
China Compulsory Certification (CCC) veri tabanındaki son bilgilere göre Galaxy S25 Ultra'nın batarya kapasitesi 4,885mAh. Bu, Galaxy S24 Ultra'nın nominal pil kapasitesine oldukça benziyor. Dolayısıyla Galaxy S25 Ultra da yine 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
Önceki bir raporda Samsung'un bir sonraki amiral gemisi telefonunda şarj hızlarını yükseltmeyeceği de iddia edilmişti. Bu kapasiteden daha büyük bir eksi. Honor, OnePlus ve Xiaomi gibi Çinli rakipler artık 6.000mAh seviyelerine uzanırken aynı zamanda daha yüksek enerji yoğunluğu sunan Silisyum Karbür batarya teknolojisine geçiyorlar. Samsung, her iki tarafında da eksik kalıyor.
Dolayısıyla, Galaxy S25 Ultra ile daha büyük bir batarya veya daha hızlı şarj görmeyi umuyorsanız, hayal kırıklığına uğramaya hazır olmakta fayda var. Öte yandan Samsung, yeni Ultra modelinde (veya Galaxy S25 Note) tasarım noktasında köşeli hatları daha yuvarlatılmış hatlarla değiştirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.