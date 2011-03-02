Samsung'dan Barbie temalı yeni dizüstü bilgisayar

Apple'ın ikinci nesil MacBook Air modeline rakip olarak geliştirdiği 9 serisi yeni dizüstü bilgisayarlarıyle tasarım konusunda iddialı olan Samsung, genç kızları hedef alan yeni bir dizüstü bilgisayar modelini ülkesi Güney Kore'de pazara sunuyor. Geçtiğimiz yıl duyurduğu X170 Barbie Special Edition modelini devam ettirmeye karar veren Samsung, X180 Barbie Special Edition 2 modelini geliştirdi. 11.6-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan sistem, Intel'in Calpella platformunu kullanıyor. 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i3-330UM işlemcisinden güç alan taşınabilir sistemde 500GB kapasiteli sabit diske ve Nvidia'nın GeForce 310M GPU'suna yer veriliyor.

Sahip olduğu harici ekran kartı sayesinde hem 3D hızlandırma hem de 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilme yeteneğine sahip olan X180 Barbie Special Edition, Windows 7 işletim sistemiyle sunuluyor. Kutu içeriğindne Barbie temalı fare ve kozmetik taşıma çantasına da yer verilen dizüstü bilgisyarın tasarımında da Barbie figürünün kullanıldığını görüyoruz. Yukarıda da belirttiğimiz üzere bu ayın ortalarına doğru ilk olarak Güney Kore'de pazara sunulacak dizüstü bilgisayarın fiyatı ise 850$ civarında olacak.