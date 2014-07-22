Samsung'dan Galaxy Tab S 8.4 için resmi bir açıklama geldi





Bir süre önce Rusya'da bir kullanıcının Galaxy Tab S 8.4 tableti aşırı ısınma sorununa maruz kalmış ve sonrasında da arka kapak deforme olmuştu. Benzer şikayetlerin artması üzerine Samsung bir açıklama yapmak durumunda kaldı.





Exynos yongasetli modellerde görülen bu sorun Samsung'a göre oldukça az sayıda modeli etkiledi ve yongasetinin ısınmasından veya arka kapağın çok ince olmasından kaynaklanmıyor. Samsung asıl sebebi açıklamamakla birlikte tespit ettiğini ve gidermek için çalışmalara başladığını belirtiyor.





Galaxy Tab S modellerinde herhangi bir arka kapak deformasyonu yaşayan kullanıcıların ise vakit kaybetmeden en yakın Samsung müşteri hizmetleri merkezine başvurmaları isteniyor.





Global olarak henüz piyasaya çıkan Galaxy Tab S serisinin böyle bir ısınma sorunu satışlarını baltalayacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Firma bu bakımdan hemen harekete geçmiş durumda.

http://www.androidcentral.com/samsung-says-overheating-not-blame-warped-galaxy-tab-s-back-covers