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Samsung'dan Galaxy Tab S 8.4 için resmi bir açıklama geldi

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'dan Galaxy Tab S 8.4 için resmi bir açıklama geldi

Bir süre önce Rusya'da bir kullanıcının Galaxy Tab S 8.4 tableti aşırı ısınma sorununa maruz kalmış ve sonrasında da arka kapak deforme olmuştu. Benzer şikayetlerin artması üzerine Samsung bir açıklama yapmak durumunda kaldı.

Exynos yongasetli modellerde görülen bu sorun Samsung'a göre oldukça az sayıda modeli etkiledi ve yongasetinin ısınmasından veya arka kapağın çok ince olmasından kaynaklanmıyor. Samsung asıl sebebi açıklamamakla birlikte tespit ettiğini ve gidermek için çalışmalara başladığını belirtiyor.

Galaxy Tab S modellerinde herhangi bir arka kapak deformasyonu yaşayan kullanıcıların ise vakit kaybetmeden en yakın Samsung müşteri hizmetleri merkezine başvurmaları isteniyor. 

Global olarak henüz piyasaya çıkan Galaxy Tab S serisinin böyle bir ısınma sorunu satışlarını baltalayacak kadar ciddi sonuçlar doğurabilir. Firma bu bakımdan hemen harekete geçmiş durumda. 

http://www.androidcentral.com/samsung-says-overheating-not-blame-warped-galaxy-tab-s-back-covers Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Samsung bu islemci ile daha ileri gidemez.Kesin pil veya islemci kaynakli.Urunu aldiktan sonra da iade etmek cok zor Samsung'a.
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erturk unal 4 yıl
açıklamamak adet olmuş.
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MrKemal17 4 yıl
İpad alın kafanız rahat etsin.İlla android diyorsanız 6.4mm inceliğinde Xperia Z2 Tablet var.
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hacı1992 4 yıl
Belki de bataryasındandır. Niyeyse açıklamamış sebebini.
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XtremeTechLover 4 yıl
Bilerek boyle yapiyolar bence
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Guest-9D2914531 4 yıl XtremeTechLover
XtremeTechLover
Bilerek boyle yapiyolar bence

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