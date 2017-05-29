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Samsung'dan Galaxy serisine özel müthiş ses uygulaması: SoundAssistant

Samsung, Galaxy serisi telefonlardaki ses deneyimini zenginleştirmeyi sağlayan SoundAssistant uygulamasını kullanıma sundu. Yeni uygulama ses ayarları üzerinde gelişmiş kontrol imkanı sağlıyor.
1 yıl
52,3b
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32
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Samsung, Galaxy serisi telefonların ses ayarları üzerinde inanılmaz derecede kontrol imkanı sağlayan yeni bir uygulama yayınladı. Bu sayede Galaxy akıllı telefon sahipleri cihazlarındaki ses deneyimini daha da zenginleştirebilecekler.
SoundAssistant isimli uygulama geniş ses kontrol seçenekleriyle geliyor. Ayrıca kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy S8 ve S8 Plus'a özel ayarları da var. Yeni uygulama bu hafta Play Store'daki yerini adı ve -Android 7.0 ve üzerini çalıştıran- Galaxy serisi telefonlar için kullanıma sunuldu.
Ayrıca Bkz. "Piyasaya çıkmadan iptal edilen fiziksel klavyeli Nokia ortaya çıktı"
SoundAssistant'ın getirdiği en hoş özellik, fiziksel ses tuşlarına bastığınızda zil sesi dışında medya ses seviyesini kontrol edecek şekilde ayarlanabilmesi. Üstelik ayrı ayrı her uygulama için ses seviyesi belirlenebiliyor. Yani müzik sesini, oynamış olduğunuz bir oyundan bağımsız şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Telefon seslerini çok iyi şekilde ayarlamak isteyenler için 150 adımlık hassas ses ayarı var. Ayrıca o anda kullandığınız tüm uygulamaların üzerinde görünecek yüzen ekolayzır (Floating Equalizer) ile birlikte geliyor.
Uygulamanın diğer özellikleri arasında, bağlı kulaklıklar için sağ/sol ses dengesi ayarı, mono ses desteği, kişisel tercihlere dayalı ses ayarlarını değiştirme yeteneği var. Bu arada Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları, ayrı ayrı her uygulama için farklı ses çıkışı atama şansına sahip olacaklar. Örneğin, izlediğiniz videodaki sesin telefonun dahili hoparlöründen çalınmasını sağlayabilir, Spotify uygulamasındaki müziği bir Bluetooth hoparlöre yönlendirebilirsiniz.
Son olarak Senaryolar özelliğinin, belirli gün ve sürelere göre ses seviyesi ve titreşim ayarlarını değiştirme seçeneği sunduğunu belirtelim. Küçük bir uygulama gibi görünebilir ancak Samsung, Galaxy kullanıcılarına SoundAssistant ile güçlü bir araç sunmayı başarmış. Uygulamayı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Galaxy serisi telefonunuza yükleyebilirsiniz.
Google Play Store: SoundAssistant

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.soundassistant Yorum Yaz
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DODANLI 1 yıl en beğenilen
Android i bu yüzden seviyorum. Her şeye müdahale etmeye izin veriyor.
Yazılım kalitesinde de ios a yetişlerse mükemmel olur.
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featfromcrash 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL

Yüzümüze söylenen yalanı kabul etmemek ağlamak mı oldu? Donanımı yetersiz diye söylenen telefon güncelleme alamazken daha düşük donanımlı telefon güncelleme alıyor. Note 4 şuan note serisinin son modelinin bir önceki modeli elmayla armudu karıştırmayalım. İsterse 2.1 le çıkış yapsın donanımı yetiyorsa güncelleme gelecek firmanın vizyonu bu olacak kolaya kaçıp 2 tane güncelleme verdim hadi eyvallah demeyecek.

Android O verse Android I sonra Android Z...vs. tüm yazılımları isteyeceksiniz.
Peki Firmanın bundan kazancı nedir?
Bu yazılımları aldığı sürece başka bir telefon düşünecek mi kullanıcı?

Buradaki gücün yeterli olup olmaması değil, satış politikası.
Samsung bunu ezelden beri yapıyor. Bada versiyonlu telefonlarından beri kullanıyorum.
Bunu bilerek alıyorsun, bunu herkes bilerek alıyor.
Kimse yaaa ben bilmiyordum demesin.

Geç o zaman IOS a.
Iphone 6 aldım stabil güzel ohh ama bi yerden sonra müdahale etmeye kalkıyorsun edemiyorsun.
Geçtim tekrar samsung a herşeye müdahale edebiliyorum temasına kadar.
Yazılım gelmeyecek bi yerden sonra ? Gelmesin abi custom atarım 2 tema sallarım, xposed sallarım bitti gitti.

Daha önce de note 2 kullanıyordum. Ya telefona atmadığım yazılım kalmadı hala canavar gibi.
Bu kadar güncelleme meraklısı olmayın.
Bi karar vermek gerekiyor.
Ya standart kullanım ve stabilizasyon istiyorsanız IOS a geçeceksiniz.
Ya da ben istediğimi yaparım, kafama eser yazılım atarım kafama eser apk yükleyerek (dışarıdan) programlar kurarım diyorsan Samsung senin için ideal.

E güncelleme? 2 tane aldıysan güzel, satış politikası dediysek tamamen satış politikası olduğunu da sanmıyorum. Verir güncellemeyi tuğlaya döner telefon sonra yaa eski yazılım iyiydi niye yükselttiler ki diye sızlanırsın (bunun gibi çok sızlanan var bak forumlara).

Kaldı ki güncellemelerde de öyle köklü bir değişim olmuyor (istisnalar hariç).
Stabilite ve şarj problemleri gideriliyor.
E sende hızdan arşa çıkmaya çalışma bi zahmet.
Çok hızlanıcam diyorsan rootlayıp gerekli bilgileri ciddi bir şekilde edinerek telefonum mhz ile oynayıp yükseltebilirsin.
İşte o zaman en baba telefondan bile en hızlısına ulaşırsın ki bu da telefonun ömründen gidiyor ve de gerek de yok bence.

4.2 ile 6.0 güncelleme arasında köklü bir değişim yok. Tema, şarj ve stabilite haricinde.

Elimizdeki telefon arkadaşlar; arabayı çalıştırsın motor ısınsın, çiçek sulama yapsın, azıcık da omuzlara masaj, hatuna özlü söz, anneye seni çok seviyorum mesajı, ev sahibine kira yatırsın ama bunların hepsini ben makarnama ketçap sıkarken aynı anda yapsın diye beklemeyin....
QuexSeeLYüzümüze söylenen yalanı kabul etmemek ağlamak mı oldu? Donanımı yetersiz diye söylenen telefon güncelleme alamazken daha düşük ...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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QuexSeeL 1 yıl jimhendrix
Yüzümüze söylenen yalanı kabul etmemek ağlamak mı oldu? Donanımı yetersiz diye söylenen telefon güncelleme alamazken daha düşük donanımlı telefon güncelleme alıyor. Note 4 şuan note serisinin son modelinin bir önceki modeli elmayla armudu karıştırmayalım. İsterse 2.1 le çıkış yapsın donanımı yetiyorsa güncelleme gelecek firmanın vizyonu bu olacak kolaya kaçıp 2 tane güncelleme verdim hadi eyvallah demeyecek.
Yüzümüze söylenen yalanı kabul etmemek ağlamak mı oldu? Donanımı yetersiz diye söylenen telefon güncelleme alamazken daha düşük donanımlı telefon güncelleme al...
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2 Yanıt Yanıtla +11
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zanzi7575 1 yıl
Okadar kapsamli bilemiyorum.ama note4 tel olarak kullanıyorum sesi elimdeki ipod 6 nın yarısı kadar çıkıyor.kardeşim appstoredan iphone7 aldı .onun sesi note4 den bir tık ustde.ama ipodun yanına yaklaşamz.ipod amerika versiyonu bu arada.ama trden alınan cihazlarda avrupa ses uygulaması oldugunu biliyorum.resmi sitelerde yazıyor
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Jimmy McNulty 1 yıl
Android 7.0 ve üzeri :/
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atakansah 1 yıl
Android iosu kalite olarak geçmiş.
Anladım.
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Mesudum 1 yıl
Son olarak Senaryolar özelliğinin, belirli gün ve sürelere göre ses seviyesi ve titreşim ayarlarını değiştirme seçeneği sunduğunu belirtelim. Küçük bir uygulama gibi görünebilir ancak Samsung, Galaxy kullanıcılarına SoundAssistant ile güçlü bir araç sunmayı başarmış. Uygulamayı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Galaxy serisi telefonunuza yükleyebilirsiniz

Yahu sırf şunu yapsın diye kaç tane profil programı kurup kaldırdım. Halen de bir tanesini kullanıyorum.
Arkadaşlarımız ses uygulaması başlığı altında güncelleme etiği tartışadursunlar [8\|]
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chengineer 1 yıl
Sonunda medya sesi ayarı yapabiliyoruz zili ellemeden. Güzel olmuş.
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DH Misafiri 1 yıl
Amiral gemisi modeline mono hoparlör koyan bir firma :D
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kadirirdem 1 yıl
Kendi Müzik oynatıcısını kaldırmıştı.Keşke onu kaldırmasaymış iki uygulama bütün olurdu.
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fatsa52 1 yıl
Hayat çok mu karmasiklasmaya basladi bana mi oyle geliyor. Bu ne arkadas 150 adimlik ses ayari mi olur.
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addidas_85 1 yıl
Apksını paylaşabilir misiniz?
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QuexSeeL 1 yıl
Ben telefonumu Samsung Galaxy note 4 sanıyordum ama başka galaksinin telefonu herhal. Android 7 istiyor ama Samsung bu telefona donanım yettiği halde 7 vermiyor sonra utanmadan yeni telefonuna 4500 istiyor biri dürtünce 4000 e düşüyor daha çıkmadan, geçen HB de 3500 liraydı belki hala aynıdır. Bu gelişmelere bakınca bir daha Samsung almak için hiç bir mantıklı sebep göremiyorum. Alsam yine cihazın arkasında durmayacak daha kendi koyduğu fiyatta bile tutarsız bir firma.
1 Yanıt Yanıtla +9
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jimhendrix 1 yıl QuexSeeL
QuexSeeL
Ben telefonumu Samsung Galaxy note 4 sanıyordum ama başka galaksinin telefonu herhal. Android 7 istiyor ama Samsung bu telefona donanım yettiği halde 7 vermiyor sonra utanmadan yeni telefonuna 4500 istiyor biri dürtünce 4000 e düşüyor daha çıkmadan, geçen HB de 3500 liraydı belki hala aynıdır. Bu gelişmelere bakınca bir daha Samsung almak için hiç bir mantıklı sebep göremiyorum. Alsam yine cihazın arkasında durmayacak daha kendi koyduğu fiyatta bile tutarsız bir firma.


Note 4 kullanicilari kadar aglayani gormedim. 4.4.4 ile cikti 5.1.1 aldi gitti 6 yi aldi ustune bir suru paket aldi. Note 2 4.1.1 den 4.4.2 yapti biz napalim?
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