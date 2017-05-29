Samsung'dan Galaxy serisine özel müthiş ses uygulaması: SoundAssistant

Samsung, Galaxy serisi telefonların ses ayarları üzerinde inanılmaz derecede kontrol imkanı sağlayan yeni bir uygulama yayınladı. Bu sayede Galaxy akıllı telefon sahipleri cihazlarındaki ses deneyimini daha da zenginleştirebilecekler.

SoundAssistant isimli uygulama geniş ses kontrol seçenekleriyle geliyor. Ayrıca kısa süre önce piyasaya sürülen Galaxy S8 ve S8 Plus'a özel ayarları da var. Yeni uygulama bu hafta Play Store'daki yerini adı ve -Android 7.0 ve üzerini çalıştıran- Galaxy serisi telefonlar için kullanıma sunuldu.

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SoundAssistant'ın getirdiği en hoş özellik, fiziksel ses tuşlarına bastığınızda zil sesi dışında medya ses seviyesini kontrol edecek şekilde ayarlanabilmesi. Üstelik ayrı ayrı her uygulama için ses seviyesi belirlenebiliyor. Yani müzik sesini, oynamış olduğunuz bir oyundan bağımsız şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Telefon seslerini çok iyi şekilde ayarlamak isteyenler için 150 adımlık hassas ses ayarı var. Ayrıca o anda kullandığınız tüm uygulamaların üzerinde görünecek yüzen ekolayzır (Floating Equalizer) ile birlikte geliyor.

Uygulamanın diğer özellikleri arasında, bağlı kulaklıklar için sağ/sol ses dengesi ayarı, mono ses desteği, kişisel tercihlere dayalı ses ayarlarını değiştirme yeteneği var. Bu arada Galaxy S8 ve S8 Plus kullanıcıları, ayrı ayrı her uygulama için farklı ses çıkışı atama şansına sahip olacaklar. Örneğin, izlediğiniz videodaki sesin telefonun dahili hoparlöründen çalınmasını sağlayabilir, Spotify uygulamasındaki müziği bir Bluetooth hoparlöre yönlendirebilirsiniz.

Son olarak Senaryolar özelliğinin, belirli gün ve sürelere göre ses seviyesi ve titreşim ayarlarını değiştirme seçeneği sunduğunu belirtelim. Küçük bir uygulama gibi görünebilir ancak Samsung, Galaxy kullanıcılarına SoundAssistant ile güçlü bir araç sunmayı başarmış. Uygulamayı aşağıdaki bağlantı aracılığıyla Galaxy serisi telefonunuza yükleyebilirsiniz.

Google Play Store: SoundAssistant

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.android.soundassistant