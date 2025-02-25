Bin dosyası nasıl açılır? PC & telefonda bin dosyalarını açma

- Bin dosyası açma (PC & telefon) 💽
- Daemon Tools ile PC’de Bin dosyası açma adımları 💿
- Android telefonda bin uzantılı dosya açma 📲
- PowerISO ile bin dosyası dönüştürme 🔁
- Bin dosyası açma programı ⬇️
- Yorumlar
BIN dosyası, ikili dosya olarak da adlandırılır ve CD veya DVD'den resim ve video gibi bilgiler içeren bir dosya biçimidir. Bu format, dijital medyanın CD ve DVD'lere göre popülerliği nedeniyle son yıllarda neredeyse hiç kullanılmıyor ancak bilgisayarınızda kayıtlı eski verilere erişmeniz gerektiğinde Bin dosyasını açma programlarını bilmeniz faydalı olabilir. PC ve telefonda Bin dosyası nasıl açılır? anlatıyoruz.
Bin dosyası açma (PC & telefon) 💽
Daemon Tools ile PC’de Bin dosyası açma adımları 💿
- Daemon Tools’u bilgisayarınıza indirip yükleyin
- Programı başlatın
- İmaj bağlama veya sanal sürücü oluştur seçeneğini bulun
- Açmak istediğiniz .bin dosyasını seçin
- Yazılım bir sanal sürücü oluşturup bin dosyasını bağlayacak
- Dosya Gezgini’ni açın
- Bin dosyasının içeriğine erişmek için sanal sürücüye tıklayın
Android telefonda bin uzantılı dosya açma 📲
- Google Play Store’dan bir dosya yöneticisi uygulaması indirin
- Dosya yöneticisini açın
- Telefonda bin dosyasının bulunduğu klasör veya dizine gidin
- Bin dosyasına basılı tutun
- Birlikte Aç veya Paylaş’a dokunun
- Uygulamalar listesinden seçimi yapın
- BIN uzantılı dosyayı açın
PowerISO ile bin dosyası dönüştürme 🔁
- PowerISO programını açın
- Tools menüsüne tıklayın
- Convert’i seçin
- Bin to ISO’yu seçin
- Dönüştürmek istediğiniz bin dosyasını seçin
- ISO dosyasının kaydedileceği yeri seçin
- Bin dosyasını ISO’ya dönüştürmek için OK’a tıklayın
Bin dosyası açma programı ⬇️
Bin dosyasını programsız açmak için Bin dosya açıcı ve Bin dönüştürücü siteleri kullanılabilir. Ancak, Bin uzantılı dosyalarını açmanın en iyi yolu program kullanmaktır. Bin dosyası açmak için kullanabileceğiniz programlar ise şöyle:
- Daemon Tools
- IsoBuster
- PowerISO
- AnyBurn
- WinISO
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: