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    Bin dosyası nasıl açılır? PC & telefonda bin dosyalarını açma

    BIN dosyası hangi programla nasıl açılır, oyun kurma nasıl yapılır sıkça merak ediliyor. İşte bilgisayarda ve telefonda bin dosyası açma yolları:                      

    BIN dosyası, ikili dosya olarak da adlandırılır ve CD veya DVD'den resim ve video gibi bilgiler içeren bir dosya biçimidir. Bu format, dijital medyanın CD ve DVD'lere göre popülerliği nedeniyle son yıllarda neredeyse hiç kullanılmıyor ancak bilgisayarınızda kayıtlı eski verilere erişmeniz gerektiğinde Bin dosyasını açma programlarını bilmeniz faydalı olabilir. PC ve telefonda Bin dosyası nasıl açılır? anlatıyoruz.

    Bin dosyası açma (PC & telefon) 💽

    bilgisayarda ve telefonda bin uzantılı dosyayı açma Tam Boyutta Gör
    Eski bir oyun veya programın imaj dosyasıyla karşılaştıysanız, bilgisayarınızda nasıl açacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Genellikle, yazılım yükleme, disk görüntüleri veya oyun verileriyle çalışan kullanıcılar Bin uzantılı dosyalarla karşılaşır. Çünkü, BIN dosyaları uygulamaları başlatmak ve çalıştırmak için gereken birçok bilgiyi depolayabilir. Peki, Bin dosyaları nasıl açılır? Bilgisayarda ve Android telefonda bin dosyası nasıl açılır adım adım görelim.

    Daemon Tools ile PC’de Bin dosyası açma adımları 💿

    daemon tools programıyla bin dosyalarını açma Tam Boyutta Gör

    1. Daemon Tools’u bilgisayarınıza indirip yükleyin
    2. Programı başlatın
    3. İmaj bağlama veya sanal sürücü oluştur seçeneğini bulun
    4. Açmak istediğiniz .bin dosyasını seçin
    5. Yazılım bir sanal sürücü oluşturup bin dosyasını bağlayacak
    6. Dosya Gezgini’ni açın
    7. Bin dosyasının içeriğine erişmek için sanal sürücüye tıklayın

    Android telefonda bin uzantılı dosya açma 📲

    telefonda bin dosyasını açma Tam Boyutta Gör

    1. Google Play Store’dan bir dosya yöneticisi uygulaması indirin
    2. Dosya yöneticisini açın
    3. Telefonda bin dosyasının bulunduğu klasör veya dizine gidin
    4. Bin dosyasına basılı tutun
    5. Birlikte Aç veya Paylaş’a dokunun
    6. Uygulamalar listesinden seçimi yapın
    7. BIN uzantılı dosyayı açın

    PowerISO ile bin dosyası dönüştürme 🔁

    bin iso dönüştürme

    1. PowerISO programını açın
    2. Tools menüsüne tıklayın
    3. Convert’i seçin
    4. Bin to ISO’yu seçin
    5. Dönüştürmek istediğiniz bin dosyasını seçin
    6. ISO dosyasının kaydedileceği yeri seçin
    7. Bin dosyasını ISO’ya dönüştürmek için OK’a tıklayın

    Bin dosyası açma programı ⬇️

    Bin dosyasını programsız açmak için Bin dosya açıcı ve Bin dönüştürücü siteleri kullanılabilir. Ancak, Bin uzantılı dosyalarını açmanın en iyi yolu program kullanmaktır. Bin dosyası açmak için kullanabileceğiniz programlar ise şöyle:

    • Daemon Tools
    • IsoBuster
    • PowerISO
    • AnyBurn
    • WinISO
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