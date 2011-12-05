Samsung'dan bu kez şeffaf tablet konsepti

2012 yılında bükülebilir esnek AMOLED ekranlarla klasik akıllı telefon tasarımlarına yeni bir anlayış getirmeyi planlayan Samsung, bu anlayışa bir de şeffaflık özelliğini eklemenin planlarını yapıyor.





Mobile Display bölümünün hazırladığı 30 saniyelik bir videoya göre katlanıp bükülebilen tablet ayrıca şeffaflık özelliği ile artırılmış gerçeklik - AR olgusunu da en üst düzeye çıkarıyor.





Fotoğrafları çerçevelemek, daha gerçekçi tercümeler, lokasyon servisleri ve harekete duyarlı dijital magazinler klipte ön plana çıkarılmış.





Samsung katlanabilir esneklikte ekranlara sahip ilk modellerini 2012 yılında Galaxy serisine eklemeyi planlıyor. Ancak videoda görüldüğü kadar artırılmış gerçekliğe sahip şeffaf ekranlar için henüz çok erken.

Samsung'un yanında Nokia da Ekim ayındaki etkinlikte esnek bir telefon konseptini ziyaretçilere tanıtmıştı. Bu konseptin en az 3 yılı daha var. Bu bakımdan Samsung rakiplerinden çok daha erken esnek ekran tecrübesini yaşamaya başlayacak.