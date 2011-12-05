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Samsung'dan bu kez şeffaf tablet konsepti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7b
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49
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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2012 yılında bükülebilir esnek AMOLED ekranlarla klasik akıllı telefon tasarımlarına yeni bir anlayış getirmeyi planlayan Samsung, bu anlayışa bir de şeffaflık özelliğini eklemenin planlarını yapıyor.

Mobile Display bölümünün hazırladığı 30 saniyelik bir videoya göre katlanıp bükülebilen tablet ayrıca şeffaflık özelliği ile artırılmış gerçeklik - AR olgusunu da en üst düzeye çıkarıyor.

Fotoğrafları çerçevelemek, daha gerçekçi tercümeler, lokasyon servisleri ve harekete duyarlı dijital magazinler klipte ön plana çıkarılmış.

Samsung katlanabilir esneklikte ekranlara sahip ilk modellerini 2012 yılında Galaxy serisine eklemeyi planlıyor. Ancak videoda görüldüğü kadar artırılmış gerçekliğe sahip şeffaf ekranlar için henüz çok erken.
Samsung'un yanında Nokia da Ekim ayındaki etkinlikte esnek bir telefon konseptini ziyaretçilere tanıtmıştı. Bu konseptin en az 3 yılı daha var. Bu bakımdan Samsung rakiplerinden çok daha erken esnek ekran tecrübesini yaşamaya başlayacak.



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bocekgrafik 8 yıl en beğenilen
Samsung'tan büyüklüğüne yakışır bir teknolojik oyuncak.

* * *

Bir Apple Fanı: Yok yok, bu icat Apple'a aittir kesin. Sonra da Samsung ondan taklit etmiştir.
Samsung'tan büyüklüğüne yakışır bir teknolojik oyuncak.* * *Bir Apple Fanı: Yok yok, bu icat Apple'a aittir kesin. Sonra da Samsung ondan t...
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eresist 8 yıl
Samsung yapar''hayal ürünü''
Apple yapar '' geleceğe yön verecek ürün''
Bu nasıl bir bakış açısıdır arkadaş.
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DH Misafiri 7 yıl
ARKADAŞLAR NANO TEKNOJİSİYLE BU MÜMKÜN ÇÜNKÜ NANO TEKNOLOJİSİNDEN GÖZLE GÖRÜLMEYEN ENTEGRELER YAPILIYOR.GÜNEŞ ENERJİSİNDEN ŞARZ OLURSA . 2012 DE ÇIKARSA ŞAŞIRMAYIN. SAMSUNG EKRAN TEKNOLİJİSİNDE 1 NUMARA. I PHONE UN VE SONY DE EKRANLARINI ARTIK SAMSUNG YAPIYOR. TEK GÜÇLÜ RAKİBİ LG .ZATEN ODA KORELİ.SONY Cİ OLARAK SAMSUNGU TAKDİR EDİYORUM. VE SAMSUNG GALAXY S 2 KULLANIYORUM.
SİZE BİR İPUCU VERİYİM BİR SONRAKİ TEKNOLOJİ IŞIK OLACAK . MADDE ORTADAN KALKACAK YOĞUNLAŞMIŞ IŞIĞI KULLANACAĞIZ.
OSAKA DAN SEVGİLERLE
EMRE YAMATO
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emrecik54 7 yıl
bu tablet apple ın samsung modelimi
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DH Misafiri 8 yıl
tamamen hayal... boyle bir urunun cikmasi icin mevcut teknoloji musait degil. Ancak ve ancak kenar kisimlarda tutacak seklinde devre sistemi olursa ekranin bu denli saydam olmasi belki mumkun olabilir. TAMAMEN HAYALLLL(simdilik)
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DH Misafiri 8 yıl
2000ler uçan arabaların yılı olucak demişlerdi bu da onun gibi birşey olmuş tamam çağın üstü bir teknoloji ama ne kadar kullanışlı orası tartışılır.
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Kagnaroos 8 yıl
Samsung yapar, Apple bakar!
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halitozbasli 8 yıl
Amoled icad olalı nerdeyse 10 sene oldu cerceve icinde sefaf ekran goreli nerdeyse 2 sene oluyor tamamen sefaf pad cıkarsınlar onca elektronik ıvır zıvırım olmasına ragmen bende 1 tane almak ıcın sıraya girerim..
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DH Misafiri 8 yıl
Bunu da senden çaldık apple hadi dava aç!
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DeLiCe_DoLuCa 8 yıl
Seffaf devreler zaten mumkun, transistorler normalde seffafa yakin renkte bir silikon yuzey uzerinde uretiliyorlar.. Baski devrelerin de ayni malzeme ile hem seffaflasmasi hem de hafiflemesi soz konusu.. Diger cok az sayidaki seffaf olmayan parcalarin da oldukca ince malzemelerle uretilmesi ve yakindan bakmadikca goze batmamasi mumkun.. Hafiza falan sorun degil zaten, bugun 32 gb birmmicro sd kartin ne kadar yer kapladigini biliyoruz.. Tek merak ettigim pil nooldu?
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Player ONE 8 yıl
Güzel bir hayal . 30 sene sonra bu konuyu diriltin konuşalım :))
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Volkanbaba 8 yıl
Esnek ekranı zaten yapmıştı samsung devreleri yapabilirlerse muhteşem olur.
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artcraft35 8 yıl
peki ya işlemci anakart onlar da mı şeffaf
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haymatloshan 8 yıl
Esnek ekran var,şeffaf ekran var,olmaz dememek gerek.Devreler,depolama aygıtları,çipler bunlarda şeffaflaşabilir belki,neden olmasın.Iron Man Tony Stark'ın telefon,tablet karışımı aleti beni benden almıştı diyebilirim : ) teknolojiler önce filmlerde gösteriliyor,sonra konsept çalışması olarak sunuluyor ve bir bakıyoruz vücut bulmuş.Bekliyorum böyle bir alet,10 yıldan da öncede piyasada olacağını düşünüyorum.
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