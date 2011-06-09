Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung'dan dizüstü bilgisayarlar için 1TB kapasiteli yeni sabit disk

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,2b
1
6
HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 

Seagate ile stratejik işbirliğine giden ve sabit disk bölümünü yılın ikinci yarısında devretmesi beklenen Samsung, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni diskini duyurdu. Bir süre önce  pazara sunulan 12.5mm kalınlığında 1TB Spinpoint MT2 modelinden sonra Samsung, benzer şekilde 1TB depolama kapasitesi sunan ancak farklı olarak 9.5mm kalınlığında olan sürücüde 500GB kapasiteli iki adet plaka bulunuyor.

SATA-II arayüzünü kullanan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan yeni depolama sürücüsünün tampon bellek kapasitesi ise 8MB. Sessiz çalışabilmek için Samsung'un diğer sürücülerinde de olan EcoSeek ve NoiseGuard isimli teknolojilerle donatılan 1TB kapasiteli Spinpoint M8, 129$ olarak belirlenen satış fiyatıyla dünya genelinde satışa sunulmuş durumda.

 
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
W01fMaNT3am 8 yıl
baba_mustafa
10 sene önce bize deselerdiki 10 sene sonra da 5400 devir hdd alacaksınız, de get derdik, oluyomuş işte.

Aynen yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahir40 8 yıl
Zaten 2.5" 1TB diskler yok muydu piyasada?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Makarov06 8 yıl
7200 ile 5400 arasında çok fark olacağını sanmıyorum bence hdd ler artık tamamen kalkmalı ssd ler biraz yaygınlaşmalı hala bütün laptop üreticileri 5400rpm hdd koyuyor moonter lar ve hp nin envy adlı reklamlarda çıkan 3500tl lik bimeks satılan modelinde bile 5400 rpm hdd var
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abdulmusavvir 8 yıl
10 sene önce bize deselerdiki 10 sene sonra da 5400 devir hdd alacaksınız, de get derdik, oluyomuş işte.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkaylive 8 yıl
TEK PLAKA 1TB 2.5 INC 7200 DEVİR UCUZLARSA TAMADIR BU İŞ
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jezxy 8 yıl
Artık SSD Yoğunlaşalımda Fiyatları Düşsün Yaw
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Kaspersky lab merkez ofis ve çalışma ortamı hakkında her şey! DH özel video! 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -10- 8 yıl Siber tehditlerdeki son gelişmeler ve virüslerle savaşma yolları 8 yıl Yeni nesil Jeep Grand Cherokee'nin lansmanına katıldık; Tüm detaylar bu videoda 8 yıl Güncel: Apple yeni iOS 5'i anlatıyor! "Alt Yazılı Video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim