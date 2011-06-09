Samsung'dan dizüstü bilgisayarlar için 1TB kapasiteli yeni sabit disk

Seagate ile stratejik işbirliğine giden ve sabit disk bölümünü yılın ikinci yarısında devretmesi beklenen Samsung, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni diskini duyurdu. Bir süre önce pazara sunulan 12.5mm kalınlığında 1TB Spinpoint MT2 modelinden sonra Samsung, benzer şekilde 1TB depolama kapasitesi sunan ancak farklı olarak 9.5mm kalınlığında olan sürücüde 500GB kapasiteli iki adet plaka bulunuyor.