Samsung'dan dizüstü bilgisayarlar için 1TB kapasiteli yeni sabit disk

Seagate ile stratejik işbirliğine giden ve sabit disk bölümünü yılın ikinci yarısında devretmesi beklenen Samsung, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı yüksek kapasiteli yeni diskini duyurdu. Bir süre önce pazara sunulan 12.5mm kalınlığında 1TB Spinpoint MT2 modelinden sonra Samsung, benzer şekilde 1TB depolama kapasitesi sunan ancak farklı olarak 9.5mm kalınlığında olan sürücüde 500GB kapasiteli iki adet plaka bulunuyor.
SATA-II arayüzünü kullanan ve 5400 devir/dakika hızında çalışan yeni depolama sürücüsünün tampon bellek kapasitesi ise 8MB. Sessiz çalışabilmek için Samsung'un diğer sürücülerinde de olan EcoSeek ve NoiseGuard isimli teknolojilerle donatılan 1TB kapasiteli Spinpoint M8, 129$ olarak belirlenen satış fiyatıyla dünya genelinde satışa sunulmuş durumda.
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Aynen yav