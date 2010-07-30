Samsung'un 7 inç ekranlı Android tableti 3. çeyrekte lanse edilecek

Apple'ın 3 milyondan fazla satan iPad'iyle beraber yükselişe geçen tabletlere Samsung'un bir yenisini eklemeyi planladığını daha önce sizlerle paylaşmıştık..

İnternette Galaxy Tab veya Galaxy P1000 olarak isimlendirilen tabletin 1.2 GHz ARM Cortex A8 işlemciı, Android v2.2 (Froyo) işletim sistemi, 7 inç boyutunda Super AMOLED dokunmatik ekran, 16 GB dahili flash bellek, 32 GB'a kadar microSDHC kart desteği, 3G, WI-FI, GPS, çift kamera ve 4000 mAh'lık batarya gibi teknik özellikleri bünyesinde barındıracağı rivayet ediliyordu. Samsung'un bugün Reuters'a verdiği demeçte Android tabletin 7 inç'lik (~17.78 cm) ekran boyutu onaylandı. Ayrıca tabletin 2010'un 3. çeyreğinde tanıtılacağının müjdesi verildi. Samsung yetkilileri tanıtım tarihi ve ekran boyutu dışındaki detaylar konusunda sessizliklerini korumayı sürdürüyor.

Yukarıdaki cep telefonu vb cihazla çekilmiş fotoğraf da kısa bir süre önce internete sızdırıldı. Yine iddialara göre fotoğraftaki cihaz Samsung'un yeni Android tableti. Gelişmeleri merakla bekliyoruz.

http://www.tabletspirit.fr/2969/samsung-premiere-photo-de-la-tablette-tactile.html