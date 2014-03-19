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Samsung'un Activity Tracker ürünü Almanya'da satışa çıktı

5 yıl
5,7b
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung'un Activity Tracker ürünü Almanya'da satışa çıktı

Samsung'un MWC 2014 etkinliğinde duyurmadığı ancak daha sonra internete sızan dökümanlarda ortaya çıkan fitness takip cihazı Activity Tracker resmi olarak satışa sunuldu.

Activity Tracker ekrana sahip olmadığı için sadece bir sensör olarak görev yapıyor. Kullanıcının attığı adım, yaktığı kalori, gittiği mesafe gibi verileri ölçen sensör ayrıca uyku döngülerinizi de takip ediyor. Elde ettiği verileri ise uyumlu uygulamasına veya S Health 3.0 uygulamasına aktarıyor.  

Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor. Bu fonksiyonlar gelen mesaj veya aramalarda veya bağlantı koptuğunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Activity Tracker istenirse bileklik ile istenirse de klips ile kullanılabiliyor. 

Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuran cihaz dahili bataryası ile 5 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Cihazın kullandığı uygulama Gear Fit cihazının kullandığı uygulama ile aynı. Amazon üzerinde 80 Avro fiyat etiketine sahip olan cihazın hangi ülkelerde daha piyasaya çıkacağı bilinmiyor.  

http://www.sammobile.com/2014/03/18/video-samsungs-activity-tracker-s-band-unveiled-in-germany-priced-at-e80/ Yorum Yaz
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yav allah aşkına sırf çeşit olsun diye tezgaha konulan ürünler gibi
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fasakasa 5 yıl
çöp diyenlerin ne olduğu da tartışma konusu
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unflattering 5 yıl
Çöp e çöplük edecek yeni bir çöp daha. Bunlardan gelen bilgilere inanılır mı ya.
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Blood Money 5 yıl
Neresi çöp hangi özelliğini beğenmediniz? Sana uymuyor diye başkaları için önemli olabilecek bir alete çöp diyip hakaret ediyorsun? Yoksa markası Samsung olduğu içinmi? Samsung'un her ürününü kötüleyince çok mu havalı oluyorsunuz?
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Bradley Cooper 5 yıl
kullanmadan özelliklerini bilmeden sırf artistlik yapmak için çöp diyenler var. bedava verseler çöp olmaz ama
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AppleFans 5 yıl
Çöplere yeni bir bakış kazandıracak bu.
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omerhakanbilici 5 yıl
artık suda sektirilebilecek çöpler çıkartıyor samsung :)
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CaimaN 5 yıl
Yepyeni bir çöp
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