Samsung'un Activity Tracker ürünü Almanya'da satışa çıktı





Samsung'un MWC 2014 etkinliğinde duyurmadığı ancak daha sonra internete sızan dökümanlarda ortaya çıkan fitness takip cihazı Activity Tracker resmi olarak satışa sunuldu.





Activity Tracker ekrana sahip olmadığı için sadece bir sensör olarak görev yapıyor. Kullanıcının attığı adım, yaktığı kalori, gittiği mesafe gibi verileri ölçen sensör ayrıca uyku döngülerinizi de takip ediyor. Elde ettiği verileri ise uyumlu uygulamasına veya S Health 3.0 uygulamasına aktarıyor.





Cihaz bunun yanında LED ve titreşim yer alıyor. Bu fonksiyonlar gelen mesaj veya aramalarda veya bağlantı koptuğunda kullanıcıyı uyarabiliyor. Activity Tracker istenirse bileklik ile istenirse de klips ile kullanılabiliyor.





Bluetooth 4.0 üzerinden bağlantı kuran cihaz dahili bataryası ile 5 güne kadar kullanım imkanı sunuyor. Cihazın kullandığı uygulama Gear Fit cihazının kullandığı uygulama ile aynı. Amazon üzerinde 80 Avro fiyat etiketine sahip olan cihazın hangi ülkelerde daha piyasaya çıkacağı bilinmiyor.

http://www.sammobile.com/2014/03/18/video-samsungs-activity-tracker-s-band-unveiled-in-germany-priced-at-e80/